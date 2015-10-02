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LG üst seviye akıllı saati Watch Urbane'i yeniledi

3 yıl
2,1b
1
15
Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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LG üst seviye akıllı saati Watch Urbane'i yeniledi
 
LG yaklaşık 6 ay önce hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle dikkat çeken akıllı saati Watch Urbane'i piyasaya sürmüştü. Akıllı saatlerin hem şık hem de işlevsel olabileceğini gösteren şirket bu kez ise saatin devam modeli Watch Urbane 2'yi duyurdu.

Yeni model hem 3G hem de LTE bağlantıya destek vererek arama, sms gönderme ve veri transferi gibi işlevleri akıllı telefondan bağımsız olarak yapabiliyor. 1.38" yuvarlak ekrana sahip model 480×480 piksel çözünürlük ile 348 ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Kasanın içine baktığımızda ise 1.2 GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A7 işlemcisine sahip Snapdragon 400 ile karşılaşıyoruz, çipsete 4 GB dahili depolama alanı, 768 MB bellek , 570 mAh kapasiteli pil eşlik ediyor.
Suya-toza dayanıklılık (IP67) sertifikası ve GPS desteği de bulunan akıllı saat siyah, beyaz, mavi ve kahverengi kayış seçeneklerine sahip olacak. İlk etapta ABD ve LG'nin ana vatanı Güney Kore'de satılacak Watch Urbane 2 sonrasında ise Avrupa, Asya ve Ortadoğu pazarlarında tüketicilerle buluşacak. Fiyat konusu ise henüz netleşmiş değil.
LG üst seviye akıllı saati Watch Urbane'i yeniledi
 

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Batuist 3 yıl en beğenilen
gerçekten şık görünüyor. şimdi bunların kameralarıları çıkar, onların MPlleri yükselir pil süreleri uzar daha yüksek çözünürlüklü ekranları çıkar. tıpke cep telefonlarında olduğu gibi ocaman kocaman büyürler bir süre sonra kolumuzu kaplarlar onlar koldan çıkar mini adı altında normal bir saat daha üretirler. o minilerde büyü zamanla sonra mikrolar çıkar. bu firmalar rekabette cep telefonlarında bunların hepsini yaptı.. saatlerde neden yapmasınlar..
gerçekten şık görünüyor. şimdi bunların kameralarıları çıkar, onların MPlleri yükselir pil süreleri uzar daha yüksek çözünürlüklü ekranları çıkar. tıpke cep tel...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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1 Avatar
starkan 3 yıl
Fiyatı bilen var mı?
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aycibin 3 yıl
böyle birşey en fazla 300-400tl eder.çoluk çocuk oyuncağı sonuçta
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DH Misafiri 3 yıl
ilk defa bir saat beni heyecanlidiriyor hem design hemde telefondan bagimsiz calisicak olmasi akla hemen saatlerin kaderi ve kullanim amaci degisiyormu sorunu getiriyor. Yuksek ppi degeri ortalama vaatlerdeki sarj omru ve wear ile pazarda sans bulabilir ancak son kullaniciya ulasacagi rakam gelecegi acisinda onemli.
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Curb 3 yıl
Ekran çok ufak geldi ya
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Tazmanya cenevarı 3 yıl
O değilde saat işlemci ve depolama olarak gm discoveryla aynı :)
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kadirirdem 3 yıl
Tasarim süper ama.fiyat cok
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Mianfei 3 yıl
Hala şu akıllı saatler günlük yaşama giremedi çünkü koyulan temsili resim bile çok absürt. Allah aşkına eğlenceye gitmişim bi telefon ne kadar önemli olabilir tırmanış yapıyorum ve durup saatimden buna bakacağım.. Bari dağa tırmanan bi adamı vereydiniz daha mantıklı klas dururdu bizde he derdik özenirdik ama yine almazdık :)
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Mr. Jingles 3 yıl
Çok şık olmuş. Teknolojik olmasının yanında klasik çizgileri de taşıyor olması ayrı bir artı.
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strathmorea 3 yıl
Günlük yaşamda çoğunlukla elimizde telefon olduğu için videoda gösterilenlerin neredeyse tamamı çok nadir durumlarda karşımıza çıkacaktır. Zaten milletin akıllı saatlere halen alışamamasının, yaygınlaşamamasının en temel nedeni bu.
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einhander 3 yıl
saat gibi saat gorunumundeler işte bunlar kullanılabılır gonul rahatlıgı ıle
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Batuist 3 yıl en beğenilen
gerçekten şık görünüyor. şimdi bunların kameralarıları çıkar, onların MPlleri yükselir pil süreleri uzar daha yüksek çözünürlüklü ekranları çıkar. tıpke cep telefonlarında olduğu gibi ocaman kocaman büyürler bir süre sonra kolumuzu kaplarlar onlar koldan çıkar mini adı altında normal bir saat daha üretirler. o minilerde büyü zamanla sonra mikrolar çıkar. bu firmalar rekabette cep telefonlarında bunların hepsini yaptı.. saatlerde neden yapmasınlar..
1 Yanıt Yanıtla +7
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Cem 3 yıl Batuist
Batuist

gerçekten şık görünüyor. şimdi bunların kameralarıları çıkar, onların MPlleri yükselir pil süreleri uzar daha yüksek çözünürlüklü ekranları çıkar. tıpke cep telefonlarında olduğu gibi ocaman kocaman büyürler bir süre sonra kolumuzu kaplarlar onlar koldan çıkar mini adı altında normal bir saat daha üretirler. o minilerde büyü zamanla sonra mikrolar çıkar. bu firmalar rekabette cep telefonlarında bunların hepsini yaptı.. saatlerde neden yapmasınlar..

Devamında var, yüzüğü unuttun. Sonra yüzük gelir, önce saatle entegre çalışır sonra bağımsızlığını ilan eder saatten ayrılır, aynı telefonlarla saatler gibi. yüzük önce büyür büyür sonra saatle birleşir sonra saatten ayrılır bu sefer yüzük büzüşür büzüşür küçükcük kalır sonra tırnak çıkar tırnaga takarız sonra o tırnak uzar sonra onları keseriz. Tırnakla dokunduğumuz şeyin kimyasal analizini yapar yüzüge aktarırız, sonra oda saatte aktarır, saatte telefona telefonda gözümüzdeki gözlüğü ve tırnaktan gelen bilgi dokunduğumuz şeyin bir su olduğunu söyler, ancak erken teknolojide suyun henüz içilebilirlik analizi yapılamadığından onun ancak su olduğunu anlayabilir. Böylelikle suya dokunduğunu birde elektronik cihazla teyit etmiş olur. Falan fişman...
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smart1978 3 yıl
Ekrani halen ufak LG G WATCH R a gore 2 milimetre daha genis capi var yani pratikte ayni ekran buyuklugu . Kayda deger buyuklukte olmasini beklerdim ekrani icin . Ama piksel yogunlugu keskinligi ciddi artirilmis .
Donanimli iyi .
Fiyat belirtilmediyse kesin 500$ civaridir .
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Emre Kocakaya 3 yıl
Apple watch`dan iyi.
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