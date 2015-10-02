LG üst seviye akıllı saati Watch Urbane'i yeniledi

LG yaklaşık 6 ay önce hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle dikkat çeken akıllı saati Watch Urbane'i piyasaya sürmüştü. Akıllı saatlerin hem şık hem de işlevsel olabileceğini gösteren şirket bu kez ise saatin devam modeli Watch Urbane 2'yi duyurdu.
Yeni model hem 3G hem de LTE bağlantıya destek vererek arama, sms gönderme ve veri transferi gibi işlevleri akıllı telefondan bağımsız olarak yapabiliyor. 1.38" yuvarlak ekrana sahip model 480×480 piksel çözünürlük ile 348 ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Kasanın içine baktığımızda ise 1.2 GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A7 işlemcisine sahip Snapdragon 400 ile karşılaşıyoruz, çipsete 4 GB dahili depolama alanı, 768 MB bellek , 570 mAh kapasiteli pil eşlik ediyor.
Suya-toza dayanıklılık (IP67) sertifikası ve GPS desteği de bulunan akıllı saat siyah, beyaz, mavi ve kahverengi kayış seçeneklerine sahip olacak. İlk etapta ABD ve LG'nin ana vatanı Güney Kore'de satılacak Watch Urbane 2 sonrasında ise Avrupa, Asya ve Ortadoğu pazarlarında tüketicilerle buluşacak. Fiyat konusu ise henüz netleşmiş değil.
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Devamında var, yüzüğü unuttun. Sonra yüzük gelir, önce saatle entegre çalışır sonra bağımsızlığını ilan eder saatten ayrılır, aynı telefonlarla saatler gibi. yüzük önce büyür büyür sonra saatle birleşir sonra saatten ayrılır bu sefer yüzük büzüşür büzüşür küçükcük kalır sonra tırnak çıkar tırnaga takarız sonra o tırnak uzar sonra onları keseriz. Tırnakla dokunduğumuz şeyin kimyasal analizini yapar yüzüge aktarırız, sonra oda saatte aktarır, saatte telefona telefonda gözümüzdeki gözlüğü ve tırnaktan gelen bilgi dokunduğumuz şeyin bir su olduğunu söyler, ancak erken teknolojide suyun henüz içilebilirlik analizi yapılamadığından onun ancak su olduğunu anlayabilir. Böylelikle suya dokunduğunu birde elektronik cihazla teyit etmiş olur. Falan fişman...
Donanimli iyi .
Fiyat belirtilmediyse kesin 500$ civaridir .
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