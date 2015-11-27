LG, yeni bir OLED üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor

Günümüzde en yayın olarak kullanılan ekran teknolojisi LCD diyebiliriz, ancak OLED teknolojisi daha yüksek üretim maliyetleri gerektirmesine rağmen tercih sebebi olabiliyor. OLED'in tercih edilmesindeki başlıca sebepleri ise kontrast seviyesi, derin siyah performansı, renk kalitesi, keskinlik ve düşük güç ihtiyacı şeklinde sıralayabiliriz. Akıllı telefonlarda da bir süredir kullanılan OLED ekranların 2018 yılında iPhone'larda da karşımıza çıkacağı geçtiğimiz günlerde basına yansımıştı.

OLED üretimi denildiğinde ise akla ilk gelen üreticiler Samsung ve LG oluyor. Özellikle LG son dönemlerde önemli ürünlerini dünyaca ünlü fuarlarda sergileyerek dikkatleri toplamayı başarıyor. Son olarak IFA fuarında 4K OLED TV'lerini ve hem kavisli hem de her iki tarafından farklı görüntüler sunabilen OLED ekranlar ı sergileyen üretici yaklaşık 8.71 Milyar dolarlık yatırımla yeni bir üretim merkezi kurmaya hazırlanıyor.

Hatırlatmak gerekirse bu yılın ilk haftalarında meydana gelen gaz sızıntısı LG'nin OLED panel üretiminde bir süre sıkıntılar yaşamasına sebep olmuştu. Reuters'da yer alan habere göre Güney Kore'nin Paju kentinde kurulacak yeni tesis bu aksaklıkların da giderilmesine yardımcı olacak. Otomotiv sektörü ve TV'ler için panel üretecek olan yeni merkezin 2018 yılından itibaren üretime başlaması bekleniyor.

http://www.engadget.com/2015/11/26/lg-oled-manufacturing-plant/?ncid=txtlnkusaolp00000595