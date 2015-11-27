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LG, yeni bir OLED üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor

OLED ekranlar son dönemlerin en çok ilgi gören teknolojilerinden birisi. Güney Koreli elektronik devi LG'de bu alanın daha fazla değer kazanacağını düşünerek yatırımlarını arttırmış durumda.
3 yıl
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Televizyonlar
Oğuz Avcı
Editör
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LG, yeni bir OLED üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor
 
Günümüzde en yayın olarak kullanılan ekran teknolojisi LCD diyebiliriz, ancak OLED teknolojisi daha yüksek üretim maliyetleri gerektirmesine rağmen tercih sebebi olabiliyor. OLED'in tercih edilmesindeki başlıca sebepleri ise kontrast seviyesi, derin siyah performansı, renk kalitesi, keskinlik ve düşük güç ihtiyacı şeklinde sıralayabiliriz. Akıllı telefonlarda da bir süredir kullanılan OLED ekranların 2018 yılında iPhone'larda da karşımıza çıkacağı geçtiğimiz günlerde basına yansımıştı.
OLED üretimi denildiğinde ise akla ilk gelen üreticiler Samsung ve LG oluyor. Özellikle LG son dönemlerde önemli ürünlerini dünyaca ünlü fuarlarda sergileyerek dikkatleri toplamayı başarıyor. Son olarak IFA fuarında 4K OLED TV'lerini ve hem kavisli hem de her iki tarafından farklı görüntüler sunabilen OLED ekranları sergileyen üretici yaklaşık 8.71 Milyar dolarlık yatırımla yeni bir üretim merkezi kurmaya hazırlanıyor.
LG, yeni bir OLED üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor
 
Hatırlatmak gerekirse bu yılın ilk haftalarında meydana gelen gaz sızıntısı LG'nin OLED panel üretiminde bir süre sıkıntılar yaşamasına sebep olmuştu. Reuters'da yer alan habere göre Güney Kore'nin Paju kentinde kurulacak yeni tesis bu aksaklıkların da giderilmesine yardımcı olacak. Otomotiv sektörü ve TV'ler için panel üretecek olan yeni merkezin 2018 yılından itibaren üretime başlaması bekleniyor.

http://www.engadget.com/2015/11/26/lg-oled-manufacturing-plant/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
Samsung ve lg güzel gidiyor hayırlısı
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kosedekibalici 3 yıl
ah şu koniçivalar
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veteriner69 3 yıl
Kursunlar kursunlar, ne kadar çok üretirlerse fiyatı o kadar düşer.

Şimdiye kadar gördüğüm en iyi görüntü kalitesi OLED TV lerde.
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Vipracing 3 yıl
'8.71 Milyon dolarlık' milyon değilde milyar dolar olmasın?
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Patren 3 yıl
korelerden başka yapanda yok galiba bide lenovo yapıyor galiba oled
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arasira 3 yıl Patren
Panasonic de yaptı.




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