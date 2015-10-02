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Hangi televizyonlar ve uydu alıcıları 4K desteğine sahip?

2015 yılında Avrupa’da Türksat 4A üzerinden yayına başlayan TRT 4K kanalı, test yayınına başladı. Peki hangi uydu alıcılar veya televizyonlar ile TRT’nin 4K çözünürlüklü bu kanalını izlemek mümkün ola
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Televizyonlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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2015 yılında Avrupa’da Türksat 4A üzerinden yayına başlayan TRT 4K kanalı, test yayınına başladı. Peki hangi uydu alıcılar veya televizyonlar ile TRT’nin 4K çözünürlüklü bu kanalını izlemek mümkün olacak? Teknik detaylar neler? Yazımızın devamında bulacaksınız.

TRT’nin test amaçlı hayata geçirdiği ve Turksat 4A üzerinden tüm Avrupa’ya yayın yapan TRT 4K kanalı, tarihi bir yayına imza atmaya hazırlanıyor. Sürekli 4K yayın yapan kanal, Fenerbahçe’nin 22 Ekim tarihinde Türkiye’de Hollanda'nın Ajax takımı ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını Ultra HD çözünürlükte yayınlayacak. Üstelik bu işi bir resmi kurumun yapıyor olması, TRT'nin yayıncılık noktasında nasıl bir seviyede olduğunu da gözler önüne seriyor.

4K Yayınları İzleyebilmek İçin Nasıl Bir Teknik Alt Yapıya İhtiyaç Var?

TRT’nin 4K yayınları ülkemizde ve tüm Avrupa’da sorunsuz bir şekilde izlenebiliyor. Görüntüyü alabilmek içinse HEVC yani H265 codec destekli bir televizyona ve/veya uydu alıcına ihtiyaç var. 4K Ultra HD televizyonlarda uydu alıcına şu ayarların girilmesi gerekiyor:

Frekans: 12123MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Sembol Oranı: 15.000
FEC: 3/4
 
Hangi televizyonlar ve uydu alıcıları 4K desteğine sahip?

Hangi Cihazlarda İzlenebilecek?

Samsung: 4K çözünürlüğünde görüntü sunabilen ve uydu alıcısına sahip J, F ve U serisi modellerde,

LG: 4K çözünürlüğünde görüntü sunabilen ve uydu alıcısına sahip OLED, Curved OLED ve LED modellerde

Vestel: Vestel'in aşağıdaki modellerin dışında kalan 4K panele sahip televizyonlarında uydu alıcısı 4K yayınları alamıyor. Sadece HD desteğine sahip. Firmanın 4K yayınları alabilen modelleri şunlar:
  • 4K 3D SMART 55UA9300 55" LED TV
  • 4K SMART 55UA8900 55" LED TV
  • 4K 3D SMART 48UA9300 48" LED TV
  • 4K SMART 48UA8900 48" LED TV
  • 4K 3D SMART 40UA9300 40" LED TV
  • 4K SMART 40UA8900 40" LED TV
Philips: 9600 ve 7600 serisi modellerde
Sony: X95 Serisi, X9405C, X9305C, X9005C, X8505C, S8505C, X8305C modellerinde.

Ülkemizde faaliyette olan şirketlerin uydu alıcısı ürünlerini incelediğimizde henüz H.265/HEVC desteğine sahip bir model göremedik. Anlaşılan o ki bunun için biraz beklememiz gerekecek. Siz de kullandığınız veya varlığından haberdar olduğunuz 4K uydu alıcılı cihazları ve uydu alıcılarını yorumlarınızda paylaşın, listeye ekleyelim.
* Yazıya 20 Ekim 2015'te Vestel'in yeni 4K destekli ürünleri eklenmiştir.

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smart1978 4 yıl en beğenilen
Vestel vizyon eksiliginin tekrar kanitladi. 4K televizyonda 4K destegi olmamasi pek sasirtici degil.
Yerli mali yine de almali diyenler var mi ?!
Montajda yerliler gerci ...
Vestel vizyon eksiliginin tekrar kanitladi. 4K televizyonda 4K destegi olmamasi pek sasirtici degil.Yerli mali yine de almali diyenler var mi ?!Mont...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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albani 4 yıl
UHD ilk nesil "Receiver" lar çok kısa bir süre sonra Avrupa da sahaya çıkıyor! 2016 da bazı "MARKA" cihazlar ile ki bunlar KORE menşei olan bildiğimiz bazı ana üreticiler
ile Çin den no-name bazı cihazlar dan yine gelmeye başlayacaktır+

Receiver ların gecikmesinin bir sebebi de,son bir kaç yıldır neredeyse tüm panellerin HEVC(H265)decoding destekli gelmeleri dir!

Dolayısıyla daha az satılır/satılacak düşüncesiyle Kore ve Çin deki ana üreticiler bunların çıkışını bir süre ertelemişler di ama "kalite" ve MARKA cihazlar her zaman
bu işe meraklı/prof. v.s insanların tercih edeceği cihazlar olacaktır,ayrıca penellerin DVB Tunerlerinin destek dışın da çoğu işlevler de sıkıntılı/ağır ve tercihlere fazla
açık olmaması sebebiyle ve hir bir zaman bir Receive rahatlığı sunamaması sebebiyle bazı kullanıcılar ext.cihaz tercihini kullanacaklar dır ki bunlar dan birisi de benim
ve takbim de iki Marka var ve aynı zaman da bu iki Markanın da cihazlarını halen kullanıyorum;ilk başta "TechniSat" geliyor
ardın dan Kathrein geliyor ve tabi ki
Humax geliyor v.s sanırım Pany de her zaman ki o çok sıkı Receiver ları ve Recorder cihazları yanın da şimdi de UHD Receiver larını mutlaka çıkaracaktır+

www.technisat.de

technisat.com/... (bu da Techni nin ilk nesil ve benim de alacağım cihazı) ve 6 aylık Astra HD+ platformunun Kartı ile birlik de geliyor

++

Kati de ise www.kathrein.de bildiğim kadarıyla IFA/Berlin de UHD bir cihaz lanse edilmişti ama sitesin de buna dair henüz bilgi yoktur!

en son çıkardıkları seri 916 idi ve ben de bu da vardır ayrıca bu cihaz SAT>IP özelliğine de sahiptir ve başka yeni bir seri göremedim

++

Humax cephesi esas buna bakmak gerekiyor
henüz bilgi yok

++

Paneller olarak 2016 da çok fazla panellere HEVC decoding desteği gelecektir! bugün neredeyse sadece HiEnd ler de olan bu destek 2016 dan başlayarak genişleyip
sanırım 2017 neredeyse tüm seriler bu desteğe sahip olacaklardır+

Saygılar
UHD ilk nesil "Receiver" lar çok kısa bir süre sonra Avrupa da sahaya çıkıyor! 2016 da bazı "MARKA" cihazlar ile ki bunlar KORE menşei olan bildiğimiz bazı ana...
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Kirk Lee 4 yıl
HD yayın yaygınlaşamamışken 4k daha uzun süreler test edilir...
En yakın olarak Ücretli platformlardaki maç yayınlarında karşımıza çıkabilir.

Aslında uydu ve diğer platformlarda sd yayına artık son verilmesi gerekli. Bu sayede 200watt yakan tüplü tv'lerden kurtulmuş oluruz ve ülkece büyük bir enerji tasarrufu sağlanmış olunur.
HD yayın yaygınlaşamamışken 4k daha uzun süreler test edilir...En yakın olarak Ücretli platformlardaki maç yayınlarında karşımıza çıkabilir....
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DH Misafiri 2 yıl
Arkadaşlar bende Vestel Kurbanıyım lütfen bu kadar kişinin yazdıklarını tüketici mahkameleri okusunlar milleti göz göre göre soyuyorlar ve neyazık ki buna müsade ediliyor denetim 0 vestel curved tvyi bir sürü para verip aldık 4 k yayınları almiyor yazık koskoca firmaya ??? Burda yorum yazmamızı sağlayan site yöneticilerine teşşekkürler.
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isikayhan 3 yıl
Piyasadaki yeni modeller ile ilgili bilgi yok mu acaba?
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DH Misafiri 3 yıl
4k diye aldığım televizyonun 4k uydu paneli uydudan gelen frakansi desteklemiyormus tüketici mahkemesi ne versem paramı alabilirmiyim
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Falcon Punch 3 yıl
İlginçtir ki Philips in ileri modellerinde 4k alıcısı olmamasına rağmen (55/49)PUK4900 modellerinde 4K yayını sorunsuz izleniyor. 60p desteklediğinden emin değilim.
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Barni Moloztaş 3 yıl
bizim uydu 720p değil lan
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DH Misafiri 3 yıl
Bu millete 4k diye sat sat sonra yok 30p yok 60p diye kokle peki bizim verdiğimiz milyarca paralar ne olcak copemi giti 4k diye bi dünya fazla paralar ödendi satarken niye kimse bu bilgileri vermiyor.önceden bilgilendirilseydim 49UF68LG 2700tl verdim onun yerine 49 inç lik ful hd alırdım 1700tl bin TL cebimde kalırdı.şimdi burda tüketici haki diye bişey yokmu bi haksızlık yokmu lanet olsun bu düze
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DH Misafiri 3 yıl
philips 49 puk7150 modelini yeni aldım trt4k izlenmiyor arkadaşlar
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Forvenor 3 yıl
LG 43"UF7787 de 4K izleyebiliyorum listede göremedim. Ayrıca HD yeter diyenler 4K izlesinler bir kere , arada çok fark var...
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DH Misafiri 3 yıl
Philips 55PUS8809 model TV de 4K yayın izleyemiyorum. Bu TV de 30p destekli olduğu için sorunlu. 30p yayınları dahi izleyemiyorum.. Çözüm olmadığı gibi hediye media player vereceklerdi onuda vermiyorlar. 4K Tv alacaklar philips tv almasınlar.
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DH Misafiri 3 yıl
arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek istiyorum trt 4k yayını samsung 50 inc 4k tv den izleyebiliyorum yayın hevc yani h265 codek üzerinden yayın yapıyor yayının bitrate ne kadar bilmiyorum ama hevc codek 10 mbit de 4k yayın net bir şekilde sunmakta bazıları yetmez demiş öncelikle HEVC codek nedir bunu incelesinler yeni nesi sıkıştırma codeği ben 6 mbit de 4k sıkıştırdım yine oldukca iyi 720p 580 bitrate hevc codek süper görüntü bir film 350 550 mb arasında böyle bir teknoloji işte
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kanmet 4 yıl
albani
ULTRASLAN_06 Arkadaşlar samsungun yeni 2015 te çıkan tizen işletim sistemli dört çekirdekli 40ju6070 te 4k izleyebilecekmiyim teknosa ve media markta çalışan arkadaşlar 30 60p desteği var izleyebilirsiniz demişti burda da j modelleri izlenebilir diyor
ilk nesil diyeceğim 4k paneller de 24/25/30p desteği vardır! ikinci nesil de ise 24/25/30/50/60p desteği de vardır ANCAK 50/60p desteği paneli sadece siz ext.USB/HDD den sinyal gönderirseniz vardır yani 50/60TV yayınlarını açamazsınız demektir! üçüncü nesil de ise 24/25/30/50/60p desteği full vardır yani ikinci nesil örneğin de verdiğim 50/60p desteği ext.dan izleme artı panelin HECV(H265)decoding desteği olduğu için 50/60p TV yayınlarını da izlersiniz++

vestel 55UA9300 serisinde hangi nesil panel var peki biliyor musunuz?
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eeosman 4 yıl
Vestel yeni seri TV'ler 4K@60p uydu yayinini gosterebiliyor mu?
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