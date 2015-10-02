Hangi televizyonlar ve uydu alıcıları 4K desteğine sahip?

Haber Müdürü
2015 yılında Avrupa’da Türksat 4A üzerinden yayına başlayan TRT 4K kanalı, test yayınına başladı. Peki hangi uydu alıcılar veya televizyonlar ile TRT’nin 4K çözünürlüklü bu kanalını izlemek mümkün olacak? Teknik detaylar neler? Yazımızın devamında bulacaksınız.
TRT’nin test amaçlı hayata geçirdiği ve Turksat 4A üzerinden tüm Avrupa’ya yayın yapan TRT 4K kanalı, tarihi bir yayına imza atmaya hazırlanıyor. Sürekli 4K yayın yapan kanal, Fenerbahçe’nin 22 Ekim tarihinde Türkiye’de Hollanda'nın Ajax takımı ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını Ultra HD çözünürlükte yayınlayacak. Üstelik bu işi bir resmi kurumun yapıyor olması, TRT'nin yayıncılık noktasında nasıl bir seviyede olduğunu da gözler önüne seriyor.
4K Yayınları İzleyebilmek İçin Nasıl Bir Teknik Alt Yapıya İhtiyaç Var?
TRT’nin 4K yayınları ülkemizde ve tüm Avrupa’da sorunsuz bir şekilde izlenebiliyor. Görüntüyü alabilmek içinse HEVC yani H265 codec destekli bir televizyona ve/veya uydu alıcına ihtiyaç var. 4K Ultra HD televizyonlarda uydu alıcına şu ayarların girilmesi gerekiyor:
Frekans: 12123MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Sembol Oranı: 15.000
FEC: 3/4
Hangi Cihazlarda İzlenebilecek?
Samsung: 4K çözünürlüğünde görüntü sunabilen ve uydu alıcısına sahip J, F ve U serisi modellerde,
LG: 4K çözünürlüğünde görüntü sunabilen ve uydu alıcısına sahip OLED, Curved OLED ve LED modellerde
Vestel: Vestel'in aşağıdaki modellerin dışında kalan 4K panele sahip televizyonlarında uydu alıcısı 4K yayınları alamıyor. Sadece HD desteğine sahip. Firmanın 4K yayınları alabilen modelleri şunlar:
- 4K 3D SMART 55UA9300 55" LED TV
- 4K SMART 55UA8900 55" LED TV
- 4K 3D SMART 48UA9300 48" LED TV
- 4K SMART 48UA8900 48" LED TV
- 4K 3D SMART 40UA9300 40" LED TV
- 4K SMART 40UA8900 40" LED TV
Philips: 9600 ve 7600 serisi modellerdeSony: X95 Serisi, X9405C, X9305C, X9005C, X8505C, S8505C, X8305C modellerinde.
Ülkemizde faaliyette olan şirketlerin uydu alıcısı ürünlerini incelediğimizde henüz H.265/HEVC desteğine sahip bir model göremedik. Anlaşılan o ki bunun için biraz beklememiz gerekecek. Siz de kullandığınız veya varlığından haberdar olduğunuz 4K uydu alıcılı cihazları ve uydu alıcılarını yorumlarınızda paylaşın, listeye ekleyelim.
* Yazıya 20 Ekim 2015'te Vestel'in yeni 4K destekli ürünleri eklenmiştir.
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Yerli mali yine de almali diyenler var mi ?!
Montajda yerliler gerci ...
ile Çin den no-name bazı cihazlar dan yine gelmeye başlayacaktır+
Receiver ların gecikmesinin bir sebebi de,son bir kaç yıldır neredeyse tüm panellerin HEVC(H265)decoding destekli gelmeleri dir!
Dolayısıyla daha az satılır/satılacak düşüncesiyle Kore ve Çin deki ana üreticiler bunların çıkışını bir süre ertelemişler di ama "kalite" ve MARKA cihazlar her zaman
bu işe meraklı/prof. v.s insanların tercih edeceği cihazlar olacaktır,ayrıca penellerin DVB Tunerlerinin destek dışın da çoğu işlevler de sıkıntılı/ağır ve tercihlere fazla
açık olmaması sebebiyle ve hir bir zaman bir Receive rahatlığı sunamaması sebebiyle bazı kullanıcılar ext.cihaz tercihini kullanacaklar dır ki bunlar dan birisi de benim
ve takbim de iki Marka var ve aynı zaman da bu iki Markanın da cihazlarını halen kullanıyorum;ilk başta "TechniSat" geliyor ardın dan Kathrein geliyor ve tabi ki
Humax geliyor v.s sanırım Pany de her zaman ki o çok sıkı Receiver ları ve Recorder cihazları yanın da şimdi de UHD Receiver larını mutlaka çıkaracaktır+
www.technisat.de
technisat.com/... (bu da Techni nin ilk nesil ve benim de alacağım cihazı) ve 6 aylık Astra HD+ platformunun Kartı ile birlik de geliyor
++
Kati de ise www.kathrein.de bildiğim kadarıyla IFA/Berlin de UHD bir cihaz lanse edilmişti ama sitesin de buna dair henüz bilgi yoktur!
en son çıkardıkları seri 916 idi ve ben de bu da vardır ayrıca bu cihaz SAT>IP özelliğine de sahiptir ve başka yeni bir seri göremedim
++
Humax cephesi esas buna bakmak gerekiyor henüz bilgi yok
++
Paneller olarak 2016 da çok fazla panellere HEVC decoding desteği gelecektir! bugün neredeyse sadece HiEnd ler de olan bu destek 2016 dan başlayarak genişleyip
sanırım 2017 neredeyse tüm seriler bu desteğe sahip olacaklardır+
Saygılar
En yakın olarak Ücretli platformlardaki maç yayınlarında karşımıza çıkabilir.
Aslında uydu ve diğer platformlarda sd yayına artık son verilmesi gerekli. Bu sayede 200watt yakan tüplü tv'lerden kurtulmuş oluruz ve ülkece büyük bir enerji tasarrufu sağlanmış olunur.