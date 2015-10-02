Hangi televizyonlar ve uydu alıcıları 4K desteğine sahip?

2015 yılında Avrupa’da Türksat 4A üzerinden yayına başlayan TRT 4K kanalı, test yayınına başladı. Peki hangi uydu alıcılar veya televizyonlar ile TRT’nin 4K çözünürlüklü bu kanalını izlemek mümkün olacak? Teknik detaylar neler? Yazımızın devamında bulacaksınız.

FEC: 3/4

Hangi Cihazlarda İzlenebilecek?

Vestel: Vestel'in aşağıdaki modellerin dışında kalan 4K panele sahip televizyonlarında uydu alıcısı 4K yayınları alamıyor. Sadece HD desteğine sahip. Firmanın 4K yayınları alabilen modelleri şunlar:

4K 3D SMART 55UA9300 55" LED TV

4K SMART 55UA8900 55" LED TV

4K 3D SMART 48UA9300 48" LED TV

4K SMART 48UA8900 48" LED TV

4K 3D SMART 40UA9300 40" LED TV

4K SMART 40UA8900 40" LED TV

Philips: 9600 ve 7600 serisi modellerde

Ülkemizde faaliyette olan şirketlerin uydu alıcısı ürünlerini incelediğimizde henüz H.265/HEVC desteğine sahip bir model göremedik. Anlaşılan o ki bunun için biraz beklememiz gerekecek. Siz de kullandığınız veya varlığından haberdar olduğunuz 4K uydu alıcılı cihazları ve uydu alıcılarını yorumlarınızda paylaşın, listeye ekleyelim.

* Yazıya 20 Ekim 2015'te Vestel'in yeni 4K destekli ürünleri eklenmiştir.

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TRT’nin test amaçlı hayata geçirdiği ve Turksat 4A üzerinden tüm Avrupa’ya yayın yapan TRT 4K kanalı, tarihi bir yayına imza atmaya hazırlanıyor. Sürekli 4K yayın yapan kanal, Fenerbahçe’nin 22 Ekim tarihinde Türkiye’de Hollanda'nın Ajax takımı ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını Ultra HD çözünürlükte yayınlayacak. Üstelik bu işi bir resmi kurumun yapıyor olması, TRT'nin yayıncılık noktasında nasıl bir seviyede olduğunu da gözler önüne seriyor.TRT’nin 4K yayınları ülkemizde ve tüm Avrupa’da sorunsuz bir şekilde izlenebiliyor. Görüntüyü alabilmek içinse HEVC yani H265 codec destekli bir televizyona ve/veya uydu alıcına ihtiyaç var. 4K Ultra HD televizyonlarda uydu alıcına şu ayarların girilmesi gerekiyor:Frekans: 12123MHzPolarizasyon: Yatay (Horizontal)Sembol Oranı: 15.0004K çözünürlüğünde görüntü sunabilen ve uydu alıcısına sahip J, F ve U serisi modellerde,4K çözünürlüğünde görüntü sunabilen ve uydu alıcısına sahip OLED, Curved OLED ve LED modellerdeX95 Serisi, X9405C, X9305C, X9005C, X8505C, S8505C, X8305C modellerinde.