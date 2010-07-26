LG yeni netbook modeli X140'ı resmi olarak duyurdu

Teknoloji dünyasının lider isimlerinden LG, yeni netbook modeli X140'ı yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. Pine Trail kod adlı ikinci jenerasyon Intel Atom platformunu temel alan LG X140, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç ekrana sahip. 1.83GHz'de çalışan Atom işlemcisinin güç verdiği yeni netbook, 2GB bellek ve 320GB depolama kapasitesiyle geliyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 IGP'sinin kullanıldığı X140, 1.3MP entegre kameraya, WiFi ve 3G bağlantı teknolojilerine de sahip.

Diğer özellikleri arasında SRS TruSurround HD ses ve Ethernet gibi detaylara yer verilen LG X140, Beyaz Ateşli Pembe ve Siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile sunuluyor. Beraberinde gelen pil ile 9 saate kadar kullanım ömrü sunduğu belirtilen X140'a, işletim sistemi olarak Windows 7 Starter'ın eşlik ettiğini görüyoruz.

LG tarafından ön-siparişe sunulan yeni netbook modelinin yurt dışındaki fiyatı 490$ civarında olacak.