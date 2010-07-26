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LG yeni netbook modeli X140'ı resmi olarak duyurdu

8 yıl
47,6b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG yeni netbook modeli X140'ı resmi olarak duyurdu
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Teknoloji dünyasının lider isimlerinden LG, yeni netbook modeli X140'ı yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. Pine Trail kod adlı ikinci jenerasyon Intel Atom platformunu temel alan LG X140, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç ekrana sahip. 1.83GHz'de çalışan Atom işlemcisinin güç verdiği yeni netbook, 2GB bellek ve 320GB depolama kapasitesiyle geliyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 IGP'sinin kullanıldığı X140, 1.3MP entegre kameraya, WiFi ve 3G bağlantı teknolojilerine de sahip.

Diğer özellikleri arasında SRS TruSurround HD ses ve Ethernet gibi detaylara yer verilen LG X140, Beyaz Ateşli Pembe ve Siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile sunuluyor. Beraberinde gelen pil ile 9 saate kadar kullanım ömrü sunduğu belirtilen X140'a, işletim sistemi olarak Windows 7 Starter'ın eşlik ettiğini görüyoruz.

LG tarafından ön-siparişe sunulan yeni netbook modelinin yurt dışındaki fiyatı 490$ civarında olacak.

LG yeni netbook modeli X140'ı resmi olarak duyurdu
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bende x140 var memnunum sadece w7 starter cihazi biraz kasıyor ama onun dışında bu özelliklerde bu fiyata(536 tl vatanda) biraz zor bulunur.wireless bi problem yok
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DH Misafiri 7 yıl
Yaklaşık 8 aydır kullanıyorum,3 gün önce hiçbir darbeye maruz kalmadan TIK sesiyle ekran karardı,Kağıthanedeki servisine götürdüğüm aletin 2012 yılına kadar garantisi olmasına rağmen,servisteki arkadaş darbe olmadan ekranın çatlamayacağını,ekran çatlamasınında garanti kapsamına girmediğini ,ekran fiyatını sorduğumda 100 $ + KDV olduğunu,yapılacak başka birşeyin olamadığını söyledi.54 yaşındayım yalan söyleyecek halim yok,hiçbir darbeye maruz kalmayan aletin ekranı kendiliğinden çatladı.Hafta sonunda LG LED TV almayı düşünüyordum,vazgeçtim.
Mustafa BEKİROĞLU
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar bende dün media markt ta aldım pil ömrü nekadar gider acaba bilen varmı 529 tl ye aldım
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DH Misafiri 8 yıl
lg x140 bana hediye olarak gönderildi ama sistemi falan yüklü değil, bunun satış sırasnda yapılmsı gerekmiyormuydu ve bu netbookla ilgili bilmem gereken neler var?
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DH Misafiri 8 yıl
lg x140 575 tl +5 taksitle vatan computerden aldım gayet güzel özellikleri var
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar ben bayağı araştrdım netbookları...
son cıkan n550 işlemciler çift çekirdek.
işlem hızında bariz fark olurturur ancak pil ömründen biraz yer..
bilginiz olsun (alacak olan varsa)
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DH Misafiri 8 yıl
bende 2 gün önce aldım ama 717 tl ya hemde teknosadan
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OverClocK1ng 8 yıl
Hangi modeli aldın ki o kadar pahalıya ?
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btolga 8 yıl
merhaba bende lgx 110 var .wireless çekim gücün de bi sorun yok.
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DH Misafiri 8 yıl
bıse soracam lg markalarda wıreles ta sorun yasandgnı duydum ne kadr dogru acaba x130 ıcın soylyrm ozellıkle
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OverClocK1ng 8 yıl

DH Misafiri

bıse soracam lg markalarda wıreles ta sorun yasandgnı duydum ne kadr dogru acaba x130 ıcın soylyrm ozellıkle

Yoo valla cayır cayır. Sadece ben içerisinde bir yazılım var. Onu kullanmıyorum. Onu kullanmayın diye bir şey okumuştum. Ondan dolayı kurmuyorum ve gayet iyi.

IP düzenleyici miydi neydi adı...
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OverClocK1ng 8 yıl
X130 Teknosada hiçbir zaman 450 TL olmadı. 2 Ay önce yine olmamıştı.
Bende de aynısı var 499 a Teknosa dan aldım. Yanlış hatırlıyosundur. 499 dur.
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zouzouni 8 yıl
Intel GMA 3150 tek eksisi bence de.
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