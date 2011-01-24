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LG'den 4G'li, Android 3.0'lı ve gözlüksüz 3D destekli tablet: G-Slate

LG, Android 3.0 Honeycomb işletim sistemli, 4G destekli ve gözlüksüz 3D görüntü sunan ekranıyla dikkat çeken tableti G-Slate'i duyurdu.
8 yıl
5,2b
1
33
Taşınabilir Bilgisayarlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Güney Kore merkezli elektronik üreticisi LG'nin üreteceği tablet sahip olduğu özelliklerle piyasaya çıkmadan adından söz ettirecek gibi görünüyor.

LG'nin CES2011'de duyurmuş olduğu G-Slate, kullanıcılara 4G teknolojisini sunacak. Google'ın tabletler için duyurduğu Android 3.0 Honeycomb işletim sistemiyle üretilecek olan G-Slate tablette, 8.9 inç'lik ekrana, çift çekirdekli NVIDIA Tegra 2 işlemciye, HDMI ve USB portlarına yer verilmesi bekleniyor.

LG'nin Android 3.0 destekli tableti G-Slate'in en dikkat çekici özelliği ise sahip olması beklenen gözlüksüz 3D ekranı olacak. Piyasaya çıkış tarihi hakkında herhangi bir açıklamaya yapılmayan G-Slate, sahip olduğu teknik detayları herhangi bir değişiklik olmadan piyasaya çıkarsa, piyasanın en başarılı ürünlerinden biri olacak gibi görünüyor.




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Technotronic 8 yıl
bu tablet isine iyice girdi telefon markalari
sirada nokia ve sony ericsson var onlarda cikaracaktir tabletlerini
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Eric Cartman. 8 yıl
iPert.
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DH Misafiri 8 yıl
Haberde bir yanlışlık olmuş sanırım. Cihazın Koreli bir şarkıcının klibinde görüntülenmesinden sonra arkasında 3D destekli kameraların olduğu ortaya çıkıyor. Yani haberinizde yazdığınız gibi Glasses-Free 3D destekli ekrana sahip değil.
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marine-gear 8 yıl
şu forumda niye herkes iphone'un ekranı kadar kaliteli ekran yapamazlar diyorlar anlamıyorum iphone denen cihazın ekranını zaten lg'nin kendisi yapıyor ve bu kalitede ekranları kendi cihazlarında da kullanıyor ama sırf marka özentiliği yüzünden iphone'ninki daha iyi daha hassas yazıyorlar
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Erasmus78 8 yıl
Yine öldü iPad.
iPad hiç bir değişiklik yapmasa bile yine tüm rakiplerinin toplamı kadar satar. Apple ürünlerinin daha teknolojik özellikler ile geçilemeyeceğini öğrenemediniz gitti bir türlü.
iPhone 4 katili Galaxy S'in 6 ayda 10 milyonluk satışa ulaşmasına karşılık iPhone4 aynı sürede 30,34 milyon adet satış yapmıştı.
Yani neymiş? Donanımsal hiç bir özellik Apple ürünlerinden daha başarılı bir ürün olmanızı sağlamıyormuş. Tabii benim burada başarıdan kastım üretici firma açısından. Tüketici açısından değil.
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northernlights 8 yıl
Rekabet baya arttı. Çok iyi bence.
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orhan azeri 8 yıl

Erasmus78

Yine öldü iPad.

iPad hiç bir değişiklik yapmasa bile yine tüm rakiplerinin toplamı kadar satar. Apple ürünlerinin daha teknolojik özellikler ile geçilemeyeceğini öğrenemediniz gitti bir türlü.

iPhone 4 katili Galaxy S'in 6 ayda 10 milyonluk satışa ulaşmasına karşılık iPhone4 aynı sürede 30,34 milyon adet satış yapmıştı.

Yani neymiş? Donanımsal hiç bir özellik Apple ürünlerinden daha başarılı bir ürün olmanızı sağlamıyormuş. Tabii benim burada başarıdan kastım üretici firma açısından. Tüketici açısından değil.

o rakamlar gercegi ifade etseydi piyasanin en iyisi nokia 1100 olurdu
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catador 8 yıl
ben geçen istinyepark'ta gördüm bir vitrinde. Gözlüksüz 3d oynatıyordu tv. Vesteldi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Derinlik hissi mükemmeldi. Aklıma takılan şimdi bu 3d ekranlı olsa bile bu şekilde ne izleyebileceğiz. Bu teknoloji gelişsin süper olacak. Gerçek 3d o zaman olacak.
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ogkasa 8 yıl
Kullanımda takılma vs felan olmazsa akıcı olursa ve dokunmatiğide iyi olursa bu özelliklerde ipad ölüdür bundan sonra. Tabiki fiyatta cok önemli
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Angelica 8 yıl
markadan kaybediyor..
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Batuist 8 yıl
gözlük gerektirmeyen 3d ekran göremedim gitti.. çok merak ediyorum.. gerçi görende fazla kişi olduğunu zannetmiyorum.. ekran her ne kadar 3d desteklesede yazılımlar desteliyor mu birde o var...!!!
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Gannicus 8 yıl
hangi birini takip edicez biz læ
iyi ama piyasada aynı tür ürünleri olması rekabeti arttırır fiyatlarda olumlu etki olur umarım
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Rey Leon 8 yıl

Batuist

gözlük gerektirmeyen 3d ekran göremedim gitti.. çok merak ediyorum.. gerçi görende fazla kişi olduğunu zannetmiyorum.. ekran her ne kadar 3d desteklesede yazılımlar desteliyor mu birde o var...!!!



aynen nasıl merak ediyorum.. ve lg mobil de bence biraz kötü. 2 urun kullandım lg cookie , lg kt 520 ikisindede sorun yaşadım ama kullandığım ekran lg şükürler olsun hiç sorunum olmadı
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veteriner69 8 yıl

Batuist

gözlük gerektirmeyen 3d ekran göremedim gitti.. çok merak ediyorum.. gerçi görende fazla kişi olduğunu zannetmiyorum.. ekran her ne kadar 3d desteklesede yazılımlar desteliyor mu birde o var...!!!


Ben gördüm ama gözlükle görünen kadar güzel olmuyor, katman katman şeklinde görünüyor.
Ve de bir süre sonra rahatsızlık veriyor görüntü.
Gözlüklü olan yeni 3D bana daha az yorucu geldi.
Şu andaki gözlüksüz ekranlar sinemalardaki reald3d vs gibi değil, beklentiniz büyük olmasın, arda arda gözüken planlar gibi düşünün. (Hatta nintendo 3ds te yandaki slider düğme ile bu boyut oranı ayarlanabiliyor)
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fenerista 8 yıl
Windows 7 olsun gerisini salla.
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darkmanozz 8 yıl
Valla Özellikler çok iyi, Honeycomb arayüzü müthiş zaten bu sene android yılı olacak ama İpad 2 çıksın onu da görmeden yorum yapmayalım. Bir de şu LG'ye ısınamadım gitti arkadaş. Tüm özellikleri barındırsa da bi uzaktan bakıyor insan ...
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techaddict 8 yıl
Kuvvetle muhtemel 1.2ghzlik "Tegra 2 3d" ile gelecektir.
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aspirin_00 8 yıl
tablet tasarlarken ust ve alt sıfır derece yakınlıkta ekranı sığdırsalar ne olur tasarım ve estetik olarak daha hoş olurdu bu tasrıma ve estetiğe hiç önem vermedikleri belli
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ftd 8 yıl

aspirin_00

tablet tasarlarken ust ve alt sıfır derece yakınlıkta ekranı sığdırsalar ne olur tasarım ve estetik olarak daha hoş olurdu bu tasrıma ve estetiğe hiç önem vermedikleri belli


dostum bunlar sıfır olmaz, sen kullanmadın herhalde tablet pc. tableti ele alınca kenarları avucuna gelir ve sıfır olursa dokumatiye basar
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veteriner69 8 yıl

aspirin_00

tablet tasarlarken ust ve alt sıfır derece yakınlıkta ekranı sığdırsalar ne olur tasarım ve estetik olarak daha hoş olurdu bu tasrıma ve estetiğe hiç önem vermedikleri belli


O zaman ekrana dokunmadan nasıl tutacaksın tableti???
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tanerergul 8 yıl
ipad is dead
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atroce 8 yıl

tanerergul

ipad is dead


ipad is pert
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