LG'den 4G'li, Android 3.0'lı ve gözlüksüz 3D destekli tablet: G-Slate

Güney Kore merkezli elektronik üreticisi LG'nin üreteceği tablet sahip olduğu özelliklerle piyasaya çıkmadan adından söz ettirecek gibi görünüyor.

LG'nin CES2011'de duyurmuş olduğu G-Slate, kullanıcılara 4G teknolojisini sunacak. Google'ın tabletler için duyurduğu Android 3.0 Honeycomb işletim sistemiyle üretilecek olan G-Slate tablette, 8.9 inç'lik ekrana, çift çekirdekli NVIDIA Tegra 2 işlemciye, HDMI ve USB portlarına yer verilmesi bekleniyor.

LG'nin Android 3.0 destekli tableti G-Slate'in en dikkat çekici özelliği ise sahip olması beklenen gözlüksüz 3D ekranı olacak. Piyasaya çıkış tarihi hakkında herhangi bir açıklamaya yapılmayan G-Slate, sahip olduğu teknik detayları herhangi bir değişiklik olmadan piyasaya çıkarsa, piyasanın en başarılı ürünlerinden biri olacak gibi görünüyor.