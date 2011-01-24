LG'den 4G'li, Android 3.0'lı ve gözlüksüz 3D destekli tablet: G-Slate

Güney Kore merkezli elektronik üreticisi LG'nin üreteceği tablet sahip olduğu özelliklerle piyasaya çıkmadan adından söz ettirecek gibi görünüyor.
LG'nin CES2011'de duyurmuş olduğu G-Slate, kullanıcılara 4G teknolojisini sunacak. Google'ın tabletler için duyurduğu Android 3.0 Honeycomb işletim sistemiyle üretilecek olan G-Slate tablette, 8.9 inç'lik ekrana, çift çekirdekli NVIDIA Tegra 2 işlemciye, HDMI ve USB portlarına yer verilmesi bekleniyor.
LG'nin Android 3.0 destekli tableti G-Slate'in en dikkat çekici özelliği ise sahip olması beklenen gözlüksüz 3D ekranı olacak. Piyasaya çıkış tarihi hakkında herhangi bir açıklamaya yapılmayan G-Slate, sahip olduğu teknik detayları herhangi bir değişiklik olmadan piyasaya çıkarsa, piyasanın en başarılı ürünlerinden biri olacak gibi görünüyor.
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sirada nokia ve sony ericsson var onlarda cikaracaktir tabletlerini
iPad hiç bir değişiklik yapmasa bile yine tüm rakiplerinin toplamı kadar satar. Apple ürünlerinin daha teknolojik özellikler ile geçilemeyeceğini öğrenemediniz gitti bir türlü.
iPhone 4 katili Galaxy S'in 6 ayda 10 milyonluk satışa ulaşmasına karşılık iPhone4 aynı sürede 30,34 milyon adet satış yapmıştı.
Yani neymiş? Donanımsal hiç bir özellik Apple ürünlerinden daha başarılı bir ürün olmanızı sağlamıyormuş. Tabii benim burada başarıdan kastım üretici firma açısından. Tüketici açısından değil.
o rakamlar gercegi ifade etseydi piyasanin en iyisi nokia 1100 olurdu
aynen nasıl merak ediyorum.. ve lg mobil de bence biraz kötü. 2 urun kullandım lg cookie , lg kt 520 ikisindede sorun yaşadım ama kullandığım ekran lg şükürler olsun hiç sorunum olmadı
Ben gördüm ama gözlükle görünen kadar güzel olmuyor, katman katman şeklinde görünüyor.
Ve de bir süre sonra rahatsızlık veriyor görüntü.
Gözlüklü olan yeni 3D bana daha az yorucu geldi.
Şu andaki gözlüksüz ekranlar sinemalardaki reald3d vs gibi değil, beklentiniz büyük olmasın, arda arda gözüken planlar gibi düşünün. (Hatta nintendo 3ds te yandaki slider düğme ile bu boyut oranı ayarlanabiliyor)
dostum bunlar sıfır olmaz, sen kullanmadın herhalde tablet pc. tableti ele alınca kenarları avucuna gelir ve sıfır olursa dokumatiye basar
O zaman ekrana dokunmadan nasıl tutacaksın tableti???
ipad is pert