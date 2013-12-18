LG'den Chrome OS tabanlı hepsi-bir-arada PC

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Google'ın Android haricinde masaüstü ve dizüstü platformlara yönelik olarak geliştirdiği Chrome işletim sistemi, istikrarlı yürüyüşüne devam ediyor. Her geçen gün daha fazla üreticiyi bünyesine katan platformun ürün gamı da zenginleşiyor.
Genelde dizüstü modellerinde gördüğümüz Chrome OS, Samsung Chromebox ile mini PC kasalarına girerken, şimdi LG Chromebase ile hepsi-bir-arada formuna da kavuşuyor.
21.5 inçlik IPS ekrana sahip olan Chromebase Full HD çözünürlük sunuyor ve Haswell tabanlı Celeron işlemciden gücünü alıyor. Chrome OS sistemleri genelde web tabanlı ve çevrimiçi çalışan uygulamalardan oluştuğu için çok fazla işlem yükü gerektirmiyor ve orta halli donanımlar ile düşük deoplama kapasiteleri gündelik işlemler için yeterli oluyor.
Sistemi 2GB RAM ile destekleyen LG, depolama kapasitesini 16GB SSD ile sınırlı tutmuş. Görüntülü görüşme için 1.3MP çözünürlükte bir kamera yer alırken, HDMI girişi ile ayrı bir monitör olarak da kullanılabiliyor.
LG, yeni Chrome cihazını gelecek ay ki CES 2014 fuarında ziyaretçilere sergileyecek. Fiyat ve diğer detayların fuarda belli olması bekleniyor.
http://lgnewsroom.com/newsroom/contents/64056 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bazı anakartların da içine linux gömüyorlardı zamanında, belki birçok kişide var ama haberi yok. minnak işletim sistemi başka parçalar arızalansa da gir temel ihtiyaçlarını karşıla mantığıyla kurtarıcı gibi.
chrome os eğer android ile uyumlu olabilirse o zaman epey tercih edilir. sonuçta android yüklü pc benzeri şeyler çıktı pek tutmadı. fakat adı chrome os olursa farklı olduğu için hemde androidde olan zibilyon tane uygulama kuruluyor diye tercih edilir. bulut olayı bence azcık sakat bizim ülkemiz gibi birçok başka ülke içinde.
fiber neti olanlar düşünebilir
Bence Google iyi adımlar atıyor; hizmet alanı şuanlık kısıtlı rekabet seviyesine göre ama iyi ilerliyor..
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