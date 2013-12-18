Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'den Chrome OS tabanlı hepsi-bir-arada PC

5 yıl
636
1
17
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG'den Chrome OS tabanlı hepsi-bir-arada PC

Google'ın Android haricinde masaüstü ve dizüstü platformlara yönelik olarak geliştirdiği Chrome işletim sistemi, istikrarlı yürüyüşüne devam ediyor. Her geçen gün daha fazla üreticiyi bünyesine katan platformun ürün gamı da zenginleşiyor.

Genelde dizüstü modellerinde gördüğümüz Chrome OS, Samsung Chromebox ile mini PC kasalarına girerken, şimdi LG Chromebase ile hepsi-bir-arada formuna da kavuşuyor.

21.5 inçlik IPS ekrana sahip olan Chromebase Full HD çözünürlük sunuyor ve Haswell tabanlı Celeron işlemciden gücünü alıyor. Chrome OS sistemleri genelde web tabanlı ve çevrimiçi çalışan uygulamalardan oluştuğu için çok fazla işlem yükü gerektirmiyor ve orta halli donanımlar ile düşük deoplama kapasiteleri gündelik işlemler için yeterli oluyor. 

Sistemi 2GB RAM ile destekleyen LG, depolama kapasitesini 16GB SSD ile sınırlı tutmuş. Görüntülü görüşme için 1.3MP çözünürlükte bir kamera yer alırken, HDMI girişi ile ayrı bir monitör olarak da kullanılabiliyor. 

LG, yeni Chrome cihazını gelecek ay ki CES 2014 fuarında ziyaretçilere sergileyecek. Fiyat ve diğer detayların fuarda belli olması bekleniyor. 

http://lgnewsroom.com/newsroom/contents/64056 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CoreXXX 5 yıl en beğenilen
bulut sisteme kayıt yapıyor chrome os. ne bekliyordun 2 tb mi
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
metebyr 5 yıl
şeytan ayrıntıda gizli aslında, hdmi girişi var. hani al bunu bağla kendi bilgisayarına ips monitör fıstık gibi, hemde içinde minnak bir sistem var zor durumda kalırsan bilgisayar ihtiyacın olmadan bağla klavye mouse monitörden gir internete veya gör işini.
bazı anakartların da içine linux gömüyorlardı zamanında, belki birçok kişide var ama haberi yok. minnak işletim sistemi başka parçalar arızalansa da gir temel ihtiyaçlarını karşıla mantığıyla kurtarıcı gibi.
chrome os eğer android ile uyumlu olabilirse o zaman epey tercih edilir. sonuçta android yüklü pc benzeri şeyler çıktı pek tutmadı. fakat adı chrome os olursa farklı olduğu için hemde androidde olan zibilyon tane uygulama kuruluyor diye tercih edilir. bulut olayı bence azcık sakat bizim ülkemiz gibi birçok başka ülke içinde.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 5 yıl
Ne zaman bu platform adam olmuş bir android işletim sistemi ile birleşince o zaman Windows için çok ciddi rakip olacaktır.Tabii android sorunlarını çözer ve apple market gibi uygulama kalitesine ulaşırsa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ВAВA 5 yıl
Chrome OS tutmayacağını düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
inşallah cok hızlı gelişirde ucuza dizüstü alırız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
etyemez 5 yıl
ttnetin 3mb adsl internetiyle bulut sistemi işi yaş
fiber neti olanlar düşünebilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ride Or Die 5 yıl
2 cigolayt ram güzel güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 5 yıl
x86 da islemci 100kusur dolar, isletim istemi 100~ dolar. ote yandan chrome isletim sistemi bedava, islemci+gpu+wifi paket halinde 20dolar. chorme un gelismesi hepimizin faydasinadir. android ile birlestirip android uygulamlarinida kullanilabilir hale getirseler cok daha guzel olur. o zaman genis bir yazilim arsiviyle daha kullanisli hale gelir. tabi kendine has masaustu kullanima uygun uygulamalarininda gelismesi sart.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myth_237 5 yıl
Bulut sistemi Türkiye icin daha cok erken. Cunku daha evde internet bile standart hale gelmemisken boylesi bir cihaz 7 / 24 internete bagli kalmasi ve hatta kayit yeri olarak yerel depolamayi degilde bulut sistemini kullanmasi milletimiz icin suanlik negatif bir durum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
34sem 5 yıl
Arkadaşlar chrome os oyunlarda nasıl? Yoksa sadece gündelik için mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seven44 5 yıl
Lg 16 gb ne
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 5 yıl
Açılış ve internete bağlanış hızı gayet iyi bir işletim sistemi. Ürünün fiyatı da işletim sisteminden dolayı düşük olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 5 yıl
Chorme OS, Windows'a alternatif olarak düşünülmeli böylece Microsofttan kurtuluruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 5 yıl
Chrome OS yaygınlığını hem kullanıcılar hem üretici firmalar arasında arttırıyor..
Bence Google iyi adımlar atıyor; hizmet alanı şuanlık kısıtlı rekabet seviyesine göre ama iyi ilerliyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
636 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Kasa, lg
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Gigabyte Radeon R9-270X OC WindForce ekran kartı video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim