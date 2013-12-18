LG'den Chrome OS tabanlı hepsi-bir-arada PC





Google'ın Android haricinde masaüstü ve dizüstü platformlara yönelik olarak geliştirdiği Chrome işletim sistemi, istikrarlı yürüyüşüne devam ediyor. Her geçen gün daha fazla üreticiyi bünyesine katan platformun ürün gamı da zenginleşiyor.





Genelde dizüstü modellerinde gördüğümüz Chrome OS, Samsung Chromebox ile mini PC kasalarına girerken, şimdi LG Chromebase ile hepsi-bir-arada formuna da kavuşuyor.





21.5 inçlik IPS ekrana sahip olan Chromebase Full HD çözünürlük sunuyor ve Haswell tabanlı Celeron işlemciden gücünü alıyor. Chrome OS sistemleri genelde web tabanlı ve çevrimiçi çalışan uygulamalardan oluştuğu için çok fazla işlem yükü gerektirmiyor ve orta halli donanımlar ile düşük deoplama kapasiteleri gündelik işlemler için yeterli oluyor.





Sistemi 2GB RAM ile destekleyen LG, depolama kapasitesini 16GB SSD ile sınırlı tutmuş. Görüntülü görüşme için 1.3MP çözünürlükte bir kamera yer alırken, HDMI girişi ile ayrı bir monitör olarak da kullanılabiliyor.





LG, yeni Chrome cihazını gelecek ay ki CES 2014 fuarında ziyaretçilere sergileyecek. Fiyat ve diğer detayların fuarda belli olması bekleniyor.

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