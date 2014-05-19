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LG'den Harman/Kardon işbirliği ile Tone Infinim kablosuz kulaklık

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'den Harman/Kardon işbirliği ile Tone Infinim kablosuz kulaklık

Ay sonunda yeni amiral gemi modelini lanse etmeye hazırlanan LG, uyumlu aksesuarları ise şimdiden lanse etmeye başladı. Firmanın ilk aksesuarı Harman/Kardon ile ortak geliştirilen Tone Infinim adlı Bluetooth kulaklık oldu.

Farklı bir tasarıma sahip olan LG Tone Infinim kulaklık, kulak-içi bir yapıya sahip. Ancak yapısı gereği kullanıcının ense kısmına yerleşiyor.

LG G3 için özel olarak üretilen Tone Infinim, Bluetooth 3.0 üzerinden cihaza bağlanıyor ve müzik dinleme yanında gelen çağrılara da cevap verebiliyor. Müzik kontrolü için öne veya arkaya gidebilen bir buton barındıran ürün duraklatma ve oynatma için de ayrı bir butona sahip. Ayrıca gelen mesajlar, saat ve batarya durumu için ise titreşimlerle uyarı verebiliyor.

LG Tone Infinim modeli 220mAh gücünde bir batarya taşıyor. Bu sayede 17 saate kadar konuşma, 550 saate kadar bekleme, 14 saate kadar müzik dinleme imkanı sunabiliyor. 

Ürün LG G3 için bazı özel teknolojilere sahip. Name Alert ile gelen çağrı veya mesajda kişi adı kullanıcıya okunabiliyor. Answer Me+ ise telefonunuzu kulağınıza götürdüğünüzde otomatik olarak bağlantıyı kesiyor.

LG Tone Infinim yaz aylarında piyasaya sürülecek ve fiyatı belli değil. Ancak LG'nin Tone Ultra adlı önceki nesil kulaklıkları 120$ fiyat etiketine sahipti.  

http://www.phonearena.com/news/LG-intros-new-premium-Bluetooth-headphones-developed-with-HarmanKardon_id56237 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
daysleeperxp 5 yıl en beğenilen
LG'nin vizyonu Samsung'dan daha üstün, daha büyük olmayı hakediyor.
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PsychicPower 5 yıl
G2'si olan bir tanıdığım var. Ara ara kullanma fırsatı buluyorum. Bir arayüz bu kadar az bir zamanda anca bu kadar ilerleyebilirdi herhalde. Çok güzel düşünülmüş bir sürü ayrıntı var. İster istemez Samsung ile kıyaslıyorum ikisi de Koreli çünkü. Bir tarafta inanılmaz bir çaba ve azmiyle LG'yi, diğer taraftan zafer sarhoşluğuna kapılıp milim ilerleme gösterememiş ve sürekli geri giden Samsung'u görüyorum.
G2'si olan bir tanıdığım var. Ara ara kullanma fırsatı buluyorum. Bir arayüz bu kadar az bir zamanda anca bu kadar ilerleyebilirdi herhalde. Çok güzel düşünülm...
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CaRviLLE 5 yıl
O kadar para verdikten sonra oled ekranda arayanın adını smsleri çağrı kaydı çalan şarkı gibi bilgileri görsek iyiydi sony nin bluetooth kulaklığını kullanıyorum hem daha ucuz hemde daha kullanışlı belki ses kalitesi farkı olabilir ona bişey diyemem
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TurboBoosted 5 yıl
Araba parasina satarlar herhalde
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PsychicPower 5 yıl
G2'si olan bir tanıdığım var. Ara ara kullanma fırsatı buluyorum. Bir arayüz bu kadar az bir zamanda anca bu kadar ilerleyebilirdi herhalde. Çok güzel düşünülmüş bir sürü ayrıntı var. İster istemez Samsung ile kıyaslıyorum ikisi de Koreli çünkü. Bir tarafta inanılmaz bir çaba ve azmiyle LG'yi, diğer taraftan zafer sarhoşluğuna kapılıp milim ilerleme gösterememiş ve sürekli geri giden Samsung'u görüyorum.
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N. Chomsky 5 yıl

Telefonun yanında verseler güzel olur.
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Mavizer78 5 yıl
Htc One M8 Harman Kardon Edition inclemesini Bekliyoruz..
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User Friendly 5 yıl
LG kesinlikle övgüyü ve zirveyi hakediyor


Teknolojiyi hayata iyi uyarlıyor.

Life is good evet...
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Gladiotürk 5 yıl
LG Tone Infinim 2. versiyon çıkınca alınır. Biraz eksikleri var gibi.
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burak jr 5 yıl
asdasdasd
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aod.xTA26 5 yıl
Apple'ın BEATS atılımdan sonra LG'nin karman kardon ile işbirliğine gitmesi ilerde LG ürünlerinde gömülü en iyi sesi verecekleri hissi uyandı bende.
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xxxx1 5 yıl
başarılı bir cihaz...Harman;(ses)sistemlerinin abilerindendir...
LG'ye yakışan bir ürün olmuş...
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orhanyıldız 5 yıl
Cok farkli duruyor
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