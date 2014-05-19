LG'den Harman/Kardon işbirliği ile Tone Infinim kablosuz kulaklık





Ay sonunda yeni amiral gemi modelini lanse etmeye hazırlanan LG, uyumlu aksesuarları ise şimdiden lanse etmeye başladı. Firmanın ilk aksesuarı Harman/Kardon ile ortak geliştirilen Tone Infinim adlı Bluetooth kulaklık oldu.





Farklı bir tasarıma sahip olan LG Tone Infinim kulaklık, kulak-içi bir yapıya sahip. Ancak yapısı gereği kullanıcının ense kısmına yerleşiyor.





LG G3 için özel olarak üretilen Tone Infinim, Bluetooth 3.0 üzerinden cihaza bağlanıyor ve müzik dinleme yanında gelen çağrılara da cevap verebiliyor. Müzik kontrolü için öne veya arkaya gidebilen bir buton barındıran ürün duraklatma ve oynatma için de ayrı bir butona sahip. Ayrıca gelen mesajlar, saat ve batarya durumu için ise titreşimlerle uyarı verebiliyor.





LG Tone Infinim modeli 220mAh gücünde bir batarya taşıyor. Bu sayede 17 saate kadar konuşma, 550 saate kadar bekleme, 14 saate kadar müzik dinleme imkanı sunabiliyor.





Ürün LG G3 için bazı özel teknolojilere sahip. Name Alert ile gelen çağrı veya mesajda kişi adı kullanıcıya okunabiliyor. Answer Me+ ise telefonunuzu kulağınıza götürdüğünüzde otomatik olarak bağlantıyı kesiyor.





LG Tone Infinim yaz aylarında piyasaya sürülecek ve fiyatı belli değil. Ancak LG'nin Tone Ultra adlı önceki nesil kulaklıkları 120$ fiyat etiketine sahipti.

http://www.phonearena.com/news/LG-intros-new-premium-Bluetooth-headphones-developed-with-HarmanKardon_id56237