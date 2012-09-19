LG'den mobil resim yazıcısı Pocket Photo

Amiral gemisi Optimus G ile gündeme oturan LG, yenilikçi ürünler tanıtmaya devam ediyor. Son olarak firma mobil cihazlardan resimlerinizi kablosuz bastırma imkanı sunan Pocket Photo mobil resim yazıcısını tanıttı.





7.2cm x 12.1cm x 2.4cm ölçülerine sahip olan ürüne Bluetooth veya NFC üzerinden ilişkili uygulama yoluyla resim göndererek 5cm x 7.5cm ölçülerinde baskı alabiliyorsunuz. Uygulama ile Android cihazınızda resim düzenlemeniz de mümkün. Ayrıca USB üzerinden de resim baskısı alınabiliyor.





Isıya dayalı Zink kağıtlarına basıldığı için mürekkep masrafından kurtarıyor. Sadece Zink kağıtlarını satın almanız gerekiyor.





Ürün 2 hafta sonra ürün 169$ karşılığında Güney Kore'de satışa sunulacak. Global dağıtım hakkında herhangi bir bilgi yok.