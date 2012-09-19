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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'den mobil resim yazıcısı Pocket Photo

6 yıl
1,6b
1
7
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Amiral gemisi Optimus G ile gündeme oturan LG, yenilikçi ürünler tanıtmaya devam ediyor. Son olarak firma mobil cihazlardan resimlerinizi kablosuz bastırma imkanı sunan Pocket Photo mobil resim yazıcısını tanıttı.

7.2cm x 12.1cm x 2.4cm ölçülerine sahip olan ürüne Bluetooth veya NFC üzerinden ilişkili uygulama yoluyla resim göndererek 5cm x 7.5cm ölçülerinde baskı alabiliyorsunuz. Uygulama ile Android cihazınızda resim düzenlemeniz de mümkün. Ayrıca USB üzerinden de resim baskısı alınabiliyor.

Isıya dayalı Zink kağıtlarına basıldığı için mürekkep masrafından kurtarıyor. Sadece Zink kağıtlarını satın almanız gerekiyor. 

Ürün 2 hafta sonra ürün 169$ karşılığında Güney Kore'de satışa sunulacak. Global dağıtım hakkında herhangi bir bilgi yok.


http://www.lgnewsroom.co.kr/contents/22831 Yorum Yaz
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xxxx1 6 yıl
Kirk Lee
Herhangibir fotoğrafçıdan dijital resimleri rahatlıkla kağıda dökebiliyoruz zaten.169$ karşılığında istemediğiniz kadar foto yazdırabilirsiniz. Bu tarz cihazlara para saymak boşuna...

olay zaten fotoğrafçıya muhtaç olmamak,amaç bu...
ha 169 dolar tartışılır...ama zamanla fiyatta mantıklı olacaktır iyi ürün bence.
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Kirk Lee 6 yıl
Herhangibir fotoğrafçıdan dijital resimleri rahatlıkla kağıda dökebiliyoruz zaten.
169$ karşılığında istemediğiniz kadar foto yazdırabilirsiniz. Bu tarz cihazlara para saymak boşuna...
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nurettinaz 6 yıl
LG de iyice samsung olma yolunda ilerliyor her alana giriyır ancak bakınız smartphone segmentinde pek tutulamadı ve kullanıcı yorumları da ciddi anlamda bir daha lg almayacakları yönünde umarım lg kedine bir çeki düzen verir ve ciddi anlamda kaliteli olan ve zaten o iş için kurulduğunu unutmadan ekran segmentine yoğunlaşır.
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simaros 6 yıl
güzel ama neden.ihtiyaç olacağını anlamadım
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mehmetferhat 6 yıl
Çok ilginç bir ürün olmuş LG'nin mobil bölümünde neler oluyor diye sorasım geldi :)
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DH Misafiri  6 yıl
anasayfadayken tıkladığım bütün linklerin sonuna " // " ekleniyor ve hiçbir sayfa açılmıyor
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Psydia 6 yıl
Cok guzel urun ya aslinda 169 dolar da pahali degil gibi geldi bana, en azindan optimus g'nin yaninda ucuz kaliyor.
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