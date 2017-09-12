LTE desteğine sahip Apple Watch Series 3 tanıtıldı

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Sadece akıllı saat satışlarında değil genel saat satışlarında da lider oyuncu olan Apple Watch yenilendi. Apple Watch Series 3 olarak adlandırılan yeni model LTE desteğine ve yeni yonga setine sahip.

Tasarımda Küçük Bir Farklılık Var

Tasarımsal anlamda önceki modellerdeki aynı tasarım çizgileri korunurken çok ufak bir değişiklik bulunuyor. Yeni Apple Watch'da bulunan kırmızı renkteki yan düğme Apple Watch Series 3’ü önceki nesillerinden ayrıştırıyor.

Arama Yapılabiliyor, Mesaj Atılabiliyor

Apple Watch Series 3’ün LTE desteği sayesinde telefondan bağımsız olarak arama yapabiliyor, mesaj atabiliyor ve internete bağlanabiliyoruz. Apple Watch'a şebeke anteni ve sim kart yuvası eklenmesine rağmen ikinci seri model ile aynı boyutta tutulmuş. Apple, bunu sağlayabilmek adına şebeke antenini ekran paneli içerisine yerleştirmeyi başarmış.

W2 Yonga Seti

Yonga setinde de geliştirmeler var. Yeni W2 yonga seti, önceki modele göre yüzde 70 oranında daha hızlı çalışıyor. W2 yonga seti ile birlikte kablosuz ağa daha hızlı bağlanabiliyor ve yüzde 50 oranında güç tasarrufu sağlanıyor.

Apple Watch Series 3’de yeni sensörler bulunacağı ve şeker ölçümü yapılabileceği iddia ediliyordu. Ne yazık ki yeni bir sensör ile karşılaşmıyoruz. Bunun yerine yazılımsal bir yenilik var. Yeni kalp takip uygulaması, gün içerisinde kalp ritminizi daha detaylı analiz edecek ve ritimde düzensizlik olması durumunda kullanıcıyı uyaracak.

Satış Tarihi ve Fiyatı

Watch OS 4 ile gelecek Apple Watch Series 3, ülkemizde 29 Eylül’de satışa sunulacak. İlk aşamada LTE desteği olmayan modeller satılacak. Başlangıç fiyatı 1650 TL olarak belirlendi.

Yurtdışında LTE desteği olan model 399 dolara, LTE desteği bulunmayanı ise 329 dolara satılacak.