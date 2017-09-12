LTE desteğine sahip Apple Watch Series 3 tanıtıldı

Tasarımda Küçük Bir Farklılık Var
Tasarımsal anlamda önceki modellerdeki aynı tasarım çizgileri korunurken çok ufak bir değişiklik bulunuyor. Yeni Apple Watch'da bulunan kırmızı renkteki yan düğme Apple Watch Series 3’ü önceki nesillerinden ayrıştırıyor.
Arama Yapılabiliyor, Mesaj Atılabiliyor
Apple Watch Series 3’ün LTE desteği sayesinde telefondan bağımsız olarak arama yapabiliyor, mesaj atabiliyor ve internete bağlanabiliyoruz. Apple Watch'a şebeke anteni ve sim kart yuvası eklenmesine rağmen ikinci seri model ile aynı boyutta tutulmuş. Apple, bunu sağlayabilmek adına şebeke antenini ekran paneli içerisine yerleştirmeyi başarmış.
W2 Yonga Seti
Yonga setinde de geliştirmeler var. Yeni W2 yonga seti, önceki modele göre yüzde 70 oranında daha hızlı çalışıyor. W2 yonga seti ile birlikte kablosuz ağa daha hızlı bağlanabiliyor ve yüzde 50 oranında güç tasarrufu sağlanıyor.
Apple Watch Series 3’de yeni sensörler bulunacağı ve şeker ölçümü yapılabileceği iddia ediliyordu. Ne yazık ki yeni bir sensör ile karşılaşmıyoruz. Bunun yerine yazılımsal bir yenilik var. Yeni kalp takip uygulaması, gün içerisinde kalp ritminizi daha detaylı analiz edecek ve ritimde düzensizlik olması durumunda kullanıcıyı uyaracak.
Satış Tarihi ve Fiyatı
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fakat oparetör kardeşler bu hizmeti veremiyorlar
ve kendilerinde olan suçu yönetime atıyorlar
buraya kadar tamam ama apple niye LTE li modeli lansmanda tanıtırken bu modeli ülkemizde satmıyor
bu tüketiciyi yanıltma
lansmana bakıp saat alıyorsun bir bakmışsın ,patates
Türkiye bu konuda da gerideyse ne yapabilir ki. daha internet hızı için bile akn var.
kaldı ki apple ülkemizde bu lteli modeli satmıyor ki
Beni şu Ana kadar heyecanlandıran harika bir özellik oldu.AirPods ve Saat ile dışarı çıkıp , tüm gün telefon taşıma stresinden arada sırada da olsa kurtulabilmek , telefonsuz dışarı çıkabilme özgürlüğü , düşüncesi beni gerçekten çok mutlu etti.
Ülkemizde böyle bir hizmetin eğer 2020 yılına kadar (ki neden 2020 bilmiyorum , detayları inceleyemedim) kullanamayacak oluşumuzu düşünmek , tüylerimi diken diken etti doğrusu.
Eğer Seri 3 modelini kullanabilirsek , ömürlük bir model olan Hermes'i Almanya seyahatimde alır , çocuklarıma kadar saklarım .
Buradan ben Apple'a teşekkür etmek istiyorum
(Üniversite'den mezun olmamı sağlayan cihazdır kendisi. Alttan aldığım dersleri kopya çekerek yüksek ortalama ile bitirmemi sağladı.)
Saate olan tutkunuz nerden geliyor belli oluyor.
bu 2020 olayını bende anlamadım ve resmi bir bilgi bulamadım. Bu konu hakkında bilgisi bulunan arkadaşlar izlerle paylaşabilir mi?
Saatte beklediğim ve gelmeyen en temel 2 özellik
1. daha uzun ömürlü pil
2. always on display özelliği
onun dışında altmetre, konuşarak cevap veren bir Siri ve LTE bekliyordum onlar geldi .
Valla 10 bin tl aylik parada kazansam ben kesinlikle suna verilecek paraya cop gozuyle bakiyorum
Bildiğimiz en küçük sim Nano simler bu onlardan küçük ve farklı, elektronik sim. Bu yüzden olurda Türkiyede bir operatör olursa oda Turkcell olur sanırım bu teknolojiyi vermeye başlayan. fakat nezaman olacak orası soru işareti bazı arkadaşların dediği gibi 2020 diye bir tarih geçiyor.
Bu açıklamayı nezaman yaptı Turkcell?
Şarj konusunda da biraz gelişme bekliyordum ben açıkcası hem LTE desteğini getiriyorsun ama pil aynı
Fakat o dengeyi sanırım yeni kullanılan çip sayesinde %50 daha fazla enerji tasarrufu yaratarak sağlayacak
Seri 2 ye göre donanımsal anlamda hücresel modeli bir tarafta tutarsak, altmetresi olması, %70 daha hızlı olması, siri nin artık konuşarak cevap verebilmesi,
kalp atış takip sisteminde artık kalp ritmi bozukluğu tespit ettiğinde uyaracak olması ve yine Kalp atış sensöründe antrenmanlarda çok yüksek ritme geldiğinde uyaracak olması.
Bu yüzden seri 3 ün düz modelinin donanımsal farkı daha hızlı oluşu çipten dolayı daha fazla enerji tasarrufu sağlaması ve artık barometresi olması.
Samsung ve diğer firmaların LTE saatlerine destek vermedi , sorulara hep hazır değiliz 2020 de dedi
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