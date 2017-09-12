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LTE desteğine sahip Apple Watch Series 3 tanıtıldı

Akıllı saat pazarının en güçlü oyuncusu Apple Watch yenilendi. Apple Watch Series 3 adındaki yeni nesil akıllı saatte LTE desteği ve yenilenen işlemci bulunuyor. İşte detaylar:
1 yıl
5,7b
1
27
Cep Tel Aksesuarları
Yusuf Akbaş
Yazar
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LTE desteğine sahip Apple Watch Series 3 tanıtıldı
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Sadece akıllı saat satışlarında değil genel saat satışlarında da lider oyuncu olan Apple Watch yenilendi. Apple Watch Series 3 olarak adlandırılan yeni model LTE desteğine ve yeni yonga setine sahip.

Tasarımda Küçük Bir Farklılık Var

Tasarımsal anlamda önceki modellerdeki aynı tasarım çizgileri korunurken çok ufak bir değişiklik bulunuyor. Yeni Apple Watch'da bulunan kırmızı renkteki yan düğme Apple Watch Series 3’ü önceki nesillerinden ayrıştırıyor.

Arama Yapılabiliyor, Mesaj Atılabiliyor

Apple Watch Series 3’ün LTE desteği sayesinde telefondan bağımsız olarak arama yapabiliyor, mesaj atabiliyor ve internete bağlanabiliyoruz. Apple Watch'a şebeke anteni ve sim kart yuvası eklenmesine rağmen ikinci seri model ile aynı boyutta tutulmuş. Apple, bunu sağlayabilmek adına şebeke antenini ekran paneli içerisine yerleştirmeyi başarmış.

LTE desteğine sahip Apple Watch Series 3 tanıtıldı

W2 Yonga Seti 

Yonga setinde de geliştirmeler var. Yeni W2 yonga seti, önceki modele göre yüzde 70 oranında daha hızlı çalışıyor. W2 yonga seti ile birlikte kablosuz ağa daha hızlı bağlanabiliyor ve yüzde 50 oranında güç tasarrufu sağlanıyor.

Apple Watch Series 3’de yeni sensörler bulunacağı ve şeker ölçümü yapılabileceği iddia ediliyordu. Ne yazık ki yeni bir sensör ile karşılaşmıyoruz. Bunun yerine yazılımsal bir yenilik var. Yeni kalp takip uygulaması, gün içerisinde kalp ritminizi daha detaylı analiz edecek ve ritimde düzensizlik olması durumunda kullanıcıyı uyaracak.

LTE desteğine sahip Apple Watch Series 3 tanıtıldı

Satış Tarihi ve Fiyatı

Watch OS 4 ile gelecek Apple Watch Series 3, ülkemizde 29 Eylül’de satışa sunulacak. İlk aşamada LTE desteği olmayan modeller satılacak. Başlangıç fiyatı 1650 TL olarak belirlendi.
Yurtdışında LTE desteği olan model 399 dolara, LTE desteği bulunmayanı ise 329 dolara satılacak.

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Grkwnxs 1 yıl en beğenilen
Kırmızı tuş tasarımı bozmuş gibi geldi biraz
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1 Avatar
sericik 1 yıl
yalnızca LTE özelliği bile bu saati almak için yeterli
fakat oparetör kardeşler bu hizmeti veremiyorlar
ve kendilerinde olan suçu yönetime atıyorlar
buraya kadar tamam ama apple niye LTE li modeli lansmanda tanıtırken bu modeli ülkemizde satmıyor
bu tüketiciyi yanıltma
lansmana bakıp saat alıyorsun bir bakmışsın ,patates
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yusufd84 1 yıl sericik
apple lansmanı yaparken Türkiye diye mi yapıyor ki

Türkiye bu konuda da gerideyse ne yapabilir ki. daha internet hızı için bile akn var.
kaldı ki apple ülkemizde bu lteli modeli satmıyor ki

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Cihan 1 yıl
Apple TR LTE olan modelin gelmeyeceğini söylüyor!!!!
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Physicist_Emre 1 yıl
Gear lte yeni bir teknoloji buraya transfer için çok para dökmek lazım bizim kan emiciler yapar mı? Yapmaz gerçi yapmamasını da anlarım şurda kaç kişi seri 3 saat alırki. Ama bu düşünce de yanlış tabiki..
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kadirirdem 1 yıl
1650 tl'ye güzel bir telefon alınır ya o ne öyle!
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TheMarjinaLs 1 yıl
Apple Watch'ın tüm modellerini kullanmış biri olarak beni lansman boyunca ( dışarıdan takip edebildim ve yarımyamalak ) , Apple Watch Series 3 ve LTE sözünü duyunca arabayı sağa çekip izledim Apple'ın sitesinden.
Beni şu Ana kadar heyecanlandıran harika bir özellik oldu.AirPods ve Saat ile dışarı çıkıp , tüm gün telefon taşıma stresinden arada sırada da olsa kurtulabilmek , telefonsuz dışarı çıkabilme özgürlüğü , düşüncesi beni gerçekten çok mutlu etti.
Ülkemizde böyle bir hizmetin eğer 2020 yılına kadar (ki neden 2020 bilmiyorum , detayları inceleyemedim) kullanamayacak oluşumuzu düşünmek , tüylerimi diken diken etti doğrusu.
Eğer Seri 3 modelini kullanabilirsek , ömürlük bir model olan Hermes'i Almanya seyahatimde alır , çocuklarıma kadar saklarım .
Buradan ben Apple'a teşekkür etmek istiyorum
(Üniversite'den mezun olmamı sağlayan cihazdır kendisi. Alttan aldığım dersleri kopya çekerek yüksek ortalama ile bitirmemi sağladı.)
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efesb 1 yıl TheMarjinaLs
TheMarjinaLs
Apple Watch'ın tüm modellerini kullanmış biri olarak beni lansman boyunca ( dışarıdan takip edebildim ve yarımyamalak ) , Apple Watch Series 3 ve LTE sözünü duyunca arabayı sağa çekip izledim Apple'ın sitesinden.
Beni şu Ana kadar heyecanlandıran harika bir özellik oldu.AirPods ve Saat ile dışarı çıkıp , tüm gün telefon taşıma stresinden arada sırada da olsa kurtulabilmek , telefonsuz dışarı çıkabilme özgürlüğü , düşüncesi beni gerçekten çok mutlu etti.
Ülkemizde böyle bir hizmetin eğer 2020 yılına kadar (ki neden 2020 bilmiyorum , detayları inceleyemedim) kullanamayacak oluşumuzu düşünmek , tüylerimi diken diken etti doğrusu.
Eğer Seri 3 modelini kullanabilirsek , ömürlük bir model olan Hermes'i Almanya seyahatimde alır , çocuklarıma kadar saklarım .
Buradan ben Apple'a teşekkür etmek istiyorum
(Üniversite'den mezun olmamı sağlayan cihazdır kendisi. Alttan aldığım dersleri kopya çekerek yüksek ortalama ile bitirmemi sağladı.)

Saate olan tutkunuz nerden geliyor belli oluyor.
bu 2020 olayını bende anlamadım ve resmi bir bilgi bulamadım. Bu konu hakkında bilgisi bulunan arkadaşlar izlerle paylaşabilir mi?
Saatte beklediğim ve gelmeyen en temel 2 özellik
1. daha uzun ömürlü pil
2. always on display özelliği
onun dışında altmetre, konuşarak cevap veren bir Siri ve LTE bekliyordum onlar geldi .
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alemburda34 1 yıl
Fiyati gozunce kalp carpintim basladi


Valla 10 bin tl aylik parada kazansam ben kesinlikle suna verilecek paraya cop gozuyle bakiyorum
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tolgabjk 1 yıl
cahillik zor biliyorum ama ben ilk desteği görünce özel sim kartı olacak zannettim anladığım kadarıyla öyle bişey olmayacak. bu dahili lte desteği nasıl bişey peki.
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efesb 1 yıl tolgabjk
tolgabjk
cahillik zor biliyorum ama ben ilk desteği görünce özel sim kartı olacak zannettim anladığım kadarıyla öyle bişey olmayacak. bu dahili lte desteği nasıl bişey peki.

Bildiğimiz en küçük sim Nano simler bu onlardan küçük ve farklı, elektronik sim. Bu yüzden olurda Türkiyede bir operatör olursa oda Turkcell olur sanırım bu teknolojiyi vermeye başlayan. fakat nezaman olacak orası soru işareti bazı arkadaşların dediği gibi 2020 diye bir tarih geçiyor.
Bu açıklamayı nezaman yaptı Turkcell?
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snomask 1 yıl
sarjı 1 gün bile gitmeyen bir saat için LTE olsa neye yarar
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efesb 1 yıl snomask
snomask
sarjı 1 gün bile gitmeyen bir saat için LTE olsa neye yarar

Şarj konusunda da biraz gelişme bekliyordum ben açıkcası hem LTE desteğini getiriyorsun ama pil aynı
Fakat o dengeyi sanırım yeni kullanılan çip sayesinde %50 daha fazla enerji tasarrufu yaratarak sağlayacak
Seri 2 ye göre donanımsal anlamda hücresel modeli bir tarafta tutarsak, altmetresi olması, %70 daha hızlı olması, siri nin artık konuşarak cevap verebilmesi,
kalp atış takip sisteminde artık kalp ritmi bozukluğu tespit ettiğinde uyaracak olması ve yine Kalp atış sensöründe antrenmanlarda çok yüksek ritme geldiğinde uyaracak olması.
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efesb 1 yıl
LTE desteği için bence Turkcell 2020 sen önceye çekecektir yoksa hücresel modeli gelmez Türkiye ye
Bu yüzden seri 3 ün düz modelinin donanımsal farkı daha hızlı oluşu çipten dolayı daha fazla enerji tasarrufu sağlaması ve artık barometresi olması.
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Cihan 1 yıl efesb
efesb
LTE desteği için bence Turkcell 2020 sen önceye çekecektir yoksa hücresel modeli gelmez Türkiye ye
Bu yüzden seri 3 ün düz modelinin donanımsal farkı daha hızlı oluşu çipten dolayı daha fazla enerji tasarrufu sağlaması ve artık barometresi olması.

Samsung ve diğer firmaların LTE saatlerine destek vermedi , sorulara hep hazır değiliz 2020 de dedi
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BayTuruncu 1 yıl
İlk defa bir apple ürünü ilgimi çekti tam benlik cihaz lanet telefon taşımaktan sıkıldım umarım destek gelirde kullanabiliriz.
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