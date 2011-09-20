LaCie, Thunderbolt'a merhaba diyor; Little Big Disk Thunderbolt

Depolama alanının önemli firmalarından LaCie, merakla beklenen Thunderbolt'lu depolama birimlerinin resmi lansmanını gerçekleştirerek Apple Store'lardan satışa sunulduğunu duyurdu.

2.5" form faktör olan 1TB'lık modeli 399 dolar, 2TB'lık modeli ise 499 dolardan satışa sunulan Little Big Disk Thunderbolt serisi depolama birimlerinin hem SSD hem de HDD'li modelleri bulunuyor. Satışa sunulan HDD'li modeller, 190MB/s'ye kadar okuma hızı sunarken; önümüzdeki ay satışa sunulacak olan SSD modelinde (240 GB) ise bu değer 480MB'a kadar yükseliyor. Mac OS RAID desteğiyle gelen Little Big Disk Thunderbolt serisi, birden fazla kullanımda yaklaşık 800MB/s' transfer desteği sunuyor. Alüminyum'den imal edilen kasası ve 650 gramf ağırlığındaki depolama birimin boyutları ise 40 x 140 x 85 mm ölçülerinde.

Şimdilik satışına sadece Apple Store'un fiziksel ve çevrimiçi mağazasından başlanan Little Big Disk Thunderbolt, önümüzdeki günlerden itibaren Lacie'nin diğer satış kanalları üzerinden de teknoloji severlerle buluşacak.