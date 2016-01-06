Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LaCie'den USB Type-C destekli depolama birimleri

Son dönemin popüler bağlantı arabirimi USB Type-C artık yavaş yavaş harici depolama istasyonlarında da yaygınlaşıyor. LaCie, USB Type-C ile donattığı yeni serilerini tanıttı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,1b
1
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LaCie'den USB Type-C destekli depolama birimleri


Uzun süredir Seagate çatısı altında faaliyet gösteren ve üst seviye depolama ürünleri ile tanınan LaCie, CES 2016 fuarına da birbirinden hızlı ürünlerini getirdi. Porsche Design ve Chrome serisine ait ürünler, USB Type-C bağlantısı sunmasıyla öne çıkıyor. 

LaCie Porsche Design tasarımı ile öne çıkan bir seri. 1TB, 2TB, 4TB, 5TB ve 8TB kapasite seçeneklerine sahip olan seride 5400 devir/dakika dönüş hızına sahip yeni Seagate HDD modelleri kullanılmış. Tüm seride USB 3.1 Gen 1 Type-C bağlantısı yani eski adıyla USB 3.0 desteği bulunuyor. Bu sayede teorik olarak 5Gbps veri transfer hızları mümkün olabiliyor. 

Type-C bağlantısı ile 100Watta kadar bus üzerinden enerji aktarımı mümkün ancak LaCie, daha az enerji çeken 1TB ve 2TB kapasiteli modellerde bunu kullanmış. 4TB, 5TB ve 8TB kapasiteli modeller hem daha büyük bir kasaya sahip hem de daha fazla enerji gerektirdiği için harici güç kaynağı gerektiriyor. 

LaCie sadece 8TB kapasiteli sürücüsünde PMR HDD diskleri kullanmış. Diğer sürücülerde SMR diskler yer alıyor. Shingled Magnetic Recording veya SMR olarak bilinen teknolojide ise birbirine paralel manyetik izler üzerine yazmak yerine (PMR) birbirinin üzerine binen manyetik izler üzerine veriler yazılıyor. Böylece daha ince ve daha yoğun sürücüler elde edilebiliyor. Serinin performans değerleri şimdilik açıklanmadı. Başlangıç fiyatı ise 1-2-4TB modeller için 110$, 5-8TB modeller için 210$ olarak belirlenmiş. 

LaCie Chrome ise SSD sürücüler barındırıyor ve USB 3.1 Gen 2 Type-C bağlantısını benimsiyor. Böylece veri transfer hızlarında teorik olarak 10Gbps hızları elde ediliyor. Cihazda iki adet 500GB M.2 SATA SSD kullanılarak RAID 0 ile 1TB kapasite elde edilmiş. Disklerin 940MBps çıkış hızı olduğu belirtiliyor. Yine performans konusunda detay yok. Cihaz 1100$ fiyat etiketine sahip. Satışlar Mart ayında başlayacak.  
LaCie'den USB Type-C destekli depolama birimleri
 

http://www.tomshardware.com/news/lacie-porsche-chrome-hdd-usb-c,30887.html Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl iOS 9'un "Wi-Fi Assist" özelliği can sıkmaya devam ediyor 3 yıl Volkswagen'den CES 2016'da son teknolojilerini topladığı e-Golf Touch 3 yıl Huawei Mate 8 inceleme videosu "Türkiye'de ilk defa" 3 yıl Küçük dev Olympus 300mm F4 IS Pro duyuruldu 3 yıl Hibrit Windows cihazlara Wacom'dan özel stylus 3 yıl DonanımHaber üyeleri yılın en iyi ürünlerini seçti! 3 yıl Harman, yeni sistemiyle araç içi güvenliğe odaklanıyor 3 yıl Sanal gerçekliği tüm vücudunuzda hissedin 3 yıl Huawei Mate 8 global olarak duyuruldu 3 yıl Razer'dan çift batarya ve ekrana sahip akıllı saat 3 yıl 4K video kaydedebilen bir aksiyon kamerası da Kodak'tan 3 yıl FLIR'dan kompakt termal kamera 3 yıl Intel ve New Balance'dan akıllı saat geliyor 3 yıl Yuneec'in yeni drone modeli Intel'e emanet 3 yıl Quantum Leap VR, canlı sanal gerçeklik yayınlarını kolaylaştırıyor 3 yıl Clash of Clans’ın yapımcısından yeni oyun: 3 yıl Olmypus'un Tough serisine yeni üye 3 yıl Samsung Chromebook 3 sahneye çıktı 3 yıl Samsung, Notebook 9 ile gücü ve hafifliği birleştiriyor 3 yıl Razer, yeni canavarıyla ultrabook ile masaüstü performansını birleştirdi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN LaCie'den USB Type-C destekli depolama birimleri Sonraki Sony, yeni aksiyon kamerasını tanıttı 3 yıl Fitbit ilk akıllı saatini görücüye çıkardı 3 yıl Casio'dan gerçek bir akıllı saat 3 yıl Cooler Master, 80 Plus Titanium sertifikalı ilk güç kaynağı serisini duyurdu 3 yıl Apple iPhone 6c artık çalışır halde 3 yıl MediaTek dünyanın ilk hepsi-bir-arada giyilebilir cihaz yongasını geliştirdi 3 yıl Zotac kendi çubuk bilgisayarını görücüye çıkardı 3 yıl HTC, giyilebilir cihaz seti Healthbox'u duyurdu 3 yıl Huawei'den ekran kalemi destekli MediaPad M2 10 3 yıl Samsung yeniden Windows tablet pazarında: TabPro S 3 yıl Lenovo'dan fiyat odaklı yeni orta seviye akıllı telefon: K4 Note 3 yıl Archos'tan 50 Avroya akıllı telefon 3 yıl Samsung'un karı bu yıl da düşüşte 3 yıl Vuze ile 360 derecelik çekimler kolaylaşıyor 3 yıl Nikon, KeyMission 360 ile sanal gerçekliğe giriş yapıyor 3 yıl 10,000 karakterli tweet'ler geliyor 3 yıl Nikon DSLR ailesine yeni üye: D500 3 yıl 4K video çekebilen yeni amiral gemisi: Nikon D5 3 yıl Asus'un yeni Chromebook'u dayanıklı gövdeyle geliyor 3 yıl Oculus Rift'e bağış yaptıysanız şanlısınız Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim