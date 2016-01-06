LaCie'den USB Type-C destekli depolama birimleri





Uzun süredir Seagate çatısı altında faaliyet gösteren ve üst seviye depolama ürünleri ile tanınan LaCie, CES 2016 fuarına da birbirinden hızlı ürünlerini getirdi. Porsche Design ve Chrome serisine ait ürünler, USB Type-C bağlantısı sunmasıyla öne çıkıyor.





LaCie Porsche Design tasarımı ile öne çıkan bir seri. 1TB, 2TB, 4TB, 5TB ve 8TB kapasite seçeneklerine sahip olan seride 5400 devir/dakika dönüş hızına sahip yeni Seagate HDD modelleri kullanılmış. Tüm seride USB 3.1 Gen 1 Type-C bağlantısı yani eski adıyla USB 3.0 desteği bulunuyor. Bu sayede teorik olarak 5Gbps veri transfer hızları mümkün olabiliyor.





Type-C bağlantısı ile 100Watta kadar bus üzerinden enerji aktarımı mümkün ancak LaCie, daha az enerji çeken 1TB ve 2TB kapasiteli modellerde bunu kullanmış. 4TB, 5TB ve 8TB kapasiteli modeller hem daha büyük bir kasaya sahip hem de daha fazla enerji gerektirdiği için harici güç kaynağı gerektiriyor.





LaCie sadece 8TB kapasiteli sürücüsünde PMR HDD diskleri kullanmış. Diğer sürücülerde SMR diskler yer alıyor. Shingled Magnetic Recording veya SMR olarak bilinen teknolojide ise birbirine paralel manyetik izler üzerine yazmak yerine (PMR) birbirinin üzerine binen manyetik izler üzerine veriler yazılıyor. Böylece daha ince ve daha yoğun sürücüler elde edilebiliyor. Serinin performans değerleri şimdilik açıklanmadı. Başlangıç fiyatı ise 1-2-4TB modeller için 110$, 5-8TB modeller için 210$ olarak belirlenmiş.





LaCie Chrome ise SSD sürücüler barındırıyor ve USB 3.1 Gen 2 Type-C bağlantısını benimsiyor. Böylece veri transfer hızlarında teorik olarak 10Gbps hızları elde ediliyor. Cihazda iki adet 500GB M.2 SATA SSD kullanılarak RAID 0 ile 1TB kapasite elde edilmiş. Disklerin 940MBps çıkış hızı olduğu belirtiliyor. Yine performans konusunda detay yok. Cihaz 1100$ fiyat etiketine sahip. Satışlar Mart ayında başlayacak.

http://www.tomshardware.com/news/lacie-porsche-chrome-hdd-usb-c,30887.html