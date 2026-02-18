RAM fiyatlarındaki artış durdu: Almanya'da fiyatlar gerilemeye başladı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Almanya merkezli teknoloji yayını ComputerBase, RAM ve depolama fiyatlarına ilişkin kapsamlı bir analiz yayımladı. Amazon Almanya verilerine dayanan çalışmaya göre, RAM fiyatlarındaki sert yükseliş kısa vadede durulma sinyalleri verirken SSD ve HDD tarafında artış eğilimi sürüyor.

RAM fiyatlarında frene basıldı

Rapora göre, Eylül 2025’ten bu yana RAM fiyatları ortalama %314 artarak beş ayda dört kattan fazla yükseldi. Ancak Ocak–Şubat döneminde artış hızı belirgin şekilde yavaşladı. Listelenen 12 bellek kitinin 9’unda fiyatlar bir önceki aya kıyasla geriledi.

Tam Boyutta Gör En dikkat çekici düşüş, Crucial Pro Overclocking 32GB DDR5 kitinde görüldü. Ürün 14 Ocak–16 Şubat 2026 arasında 473,89 dolardan 378,89 dolara gerileyerek yaklaşık %20 ucuzladı. Buna karşın ABD’de aynı segmentteki 6400 MT/s CL32 kitin fiyatı 348,99 dolardan 369 dolara çıkarak %5,7 arttı. 6000 MT/s CL36 kit de 325,99 dolardan 369 dolara yükseldi.

Öte yandan G.Skill Aegis 32GB DDR4 kit Almanya’da %7,28 zam görerek 219,99 dolardan 236 dolara çıktı. ABD’de ise 3200 MT/s CL16 versiyonunun fiyatı yalnızca birkaç haftada 229,99 dolardan 269,99 dolara yükseldi.

Tam Boyutta Gör

Sabit disklerde artış sürüyor

RAM’e kıyasla daha sınırlı dalgalanma gösteren HDD fiyatları da yükseliş eğiliminde. Beş ay öncesine göre sabit disk fiyatları ortalama %51 daha pahalı. Bu oran Ocak 2026’da %46,41 seviyesindeydi; yani sadece bir ayda yaklaşık %5’lik ek artış yaşandı.

Örneğin WD Red Plus 4TB modeli Almanya’da %21,5 zamlanarak 133,90 dolardan 162,79 dolara çıktı. Buna karşın aynı serinin 8 TB modeli %10,59 ucuzlayarak 255 dolardan 228 dolara geriledi. 24 TB kapasiteli Toshiba MG11ACA 24TB ise iki ay boyunca 602 dolar seviyesinde sabit kaldı.

SSD tarafında tablo daha karanlık

NAND tabanlı SSD’lerde ise artış daha belirgin. Eylül 2025’e kıyasla SSD fiyatları %86,59 daha yüksek. Sadece Ocak–Şubat 2026 arasında ise %10’un üzerinde ek artış yaşandı.

En çarpıcı örneklerden biri WD_BLACK SN850X 2TB oldu. Ürün Almanya’da bir ay içinde 215,90 dolardan 289 dolara çıkarak %33,86 zamlandı. ABD’de ise 30 gün önce 500 dolar seviyesinde olan ürün 400 dolara gerilemiş olsa da hala tarihsel ortalamaların oldukça üzerinde. Aynı model Temmuz 2023’te yalnızca 89,99 dolardan satılıyordu.

Olumlu tarafta ise Samsung 990 EVO Plus 1TB %4,5’lik düşüşle 150,90 dolardan 143,99 dolara geriledi. Ancak bu indirim, genel fiyat seviyesinin hala oldukça yüksek olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Fiyatların kısa vadede eskiye dönmesi beklenmiyor

Yapay zeka veri merkezlerinin artan bellek ve depolama talebi, küresel arz zinciri üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Üretim hatlarının büyük ölçüde dolu olduğu belirtilirken, kısa vadede fiyatların eski seviyelere dönmesi beklenmiyor.

Özetle, RAM fiyatlarındaki sert yükseliş şimdilik durulmuş görünüyor. Ancak SSD ve HDD tarafında maliyet baskısı devam ediyor. Piyasadaki normalleşmenin ne zaman gerçekleşeceği ise arz kapasitesi ve küresel talep dengesine bağlı olacak.

