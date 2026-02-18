Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    RAM fiyatlarındaki artış durdu: Almanya'da fiyatlar gerilemeye başladı

    RAM ve depolama fiyatlarına ilişkin kapsamlı bir analiz yayımladı. Çalışmaya göre, RAM fiyatlarındaki sert yükseliş kısa vadede durulma sinyalleri verirken, SSD ve HDD tarafında artış eğilimi sürüyor.

    RAM fiyatlarındaki artış durdu, gerileme sinyalleri var Tam Boyutta Gör
    Almanya merkezli teknoloji yayını ComputerBase, RAM ve depolama fiyatlarına ilişkin kapsamlı bir analiz yayımladı. Amazon Almanya verilerine dayanan çalışmaya göre, RAM fiyatlarındaki sert yükseliş kısa vadede durulma sinyalleri verirken SSD ve HDD tarafında artış eğilimi sürüyor.

    RAM fiyatlarında frene basıldı

    Rapora göre, Eylül 2025’ten bu yana RAM fiyatları ortalama %314 artarak beş ayda dört kattan fazla yükseldi. Ancak Ocak–Şubat döneminde artış hızı belirgin şekilde yavaşladı. Listelenen 12 bellek kitinin 9’unda fiyatlar bir önceki aya kıyasla geriledi.

    RAM fiyatlarındaki artış durdu, gerileme sinyalleri var Tam Boyutta Gör
    En dikkat çekici düşüş, Crucial Pro Overclocking 32GB DDR5 kitinde görüldü. Ürün 14 Ocak–16 Şubat 2026 arasında 473,89 dolardan 378,89 dolara gerileyerek yaklaşık %20 ucuzladı. Buna karşın ABD’de aynı segmentteki 6400 MT/s CL32 kitin fiyatı 348,99 dolardan 369 dolara çıkarak %5,7 arttı. 6000 MT/s CL36 kit de 325,99 dolardan 369 dolara yükseldi.

    Öte yandan G.Skill Aegis 32GB DDR4 kit Almanya’da %7,28 zam görerek 219,99 dolardan 236 dolara çıktı. ABD’de ise 3200 MT/s CL16 versiyonunun fiyatı yalnızca birkaç haftada 229,99 dolardan 269,99 dolara yükseldi.

    RAM fiyatlarındaki artış durdu, gerileme sinyalleri var Tam Boyutta Gör

    Sabit disklerde artış sürüyor

    RAM’e kıyasla daha sınırlı dalgalanma gösteren HDD fiyatları da yükseliş eğiliminde. Beş ay öncesine göre sabit disk fiyatları ortalama %51 daha pahalı. Bu oran Ocak 2026’da %46,41 seviyesindeydi; yani sadece bir ayda yaklaşık %5’lik ek artış yaşandı.

    Örneğin WD Red Plus 4TB modeli Almanya’da %21,5 zamlanarak 133,90 dolardan 162,79 dolara çıktı. Buna karşın aynı serinin 8 TB modeli %10,59 ucuzlayarak 255 dolardan 228 dolara geriledi. 24 TB kapasiteli Toshiba MG11ACA 24TB ise iki ay boyunca 602 dolar seviyesinde sabit kaldı.

    SSD tarafında tablo daha karanlık

    NAND tabanlı SSD’lerde ise artış daha belirgin. Eylül 2025’e kıyasla SSD fiyatları %86,59 daha yüksek. Sadece Ocak–Şubat 2026 arasında ise %10’un üzerinde ek artış yaşandı.

    En çarpıcı örneklerden biri WD_BLACK SN850X 2TB oldu. Ürün Almanya’da bir ay içinde 215,90 dolardan 289 dolara çıkarak %33,86 zamlandı. ABD’de ise 30 gün önce 500 dolar seviyesinde olan ürün 400 dolara gerilemiş olsa da hala tarihsel ortalamaların oldukça üzerinde. Aynı model Temmuz 2023’te yalnızca 89,99 dolardan satılıyordu.

    Olumlu tarafta ise Samsung 990 EVO Plus 1TB %4,5’lik düşüşle 150,90 dolardan 143,99 dolara geriledi. Ancak bu indirim, genel fiyat seviyesinin hala oldukça yüksek olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

    Fiyatların kısa vadede eskiye dönmesi beklenmiyor

    Yapay zeka veri merkezlerinin artan bellek ve depolama talebi, küresel arz zinciri üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Üretim hatlarının büyük ölçüde dolu olduğu belirtilirken, kısa vadede fiyatların eski seviyelere dönmesi beklenmiyor.

    Özetle, RAM fiyatlarındaki sert yükseliş şimdilik durulmuş görünüyor. Ancak SSD ve HDD tarafında maliyet baskısı devam ediyor. Piyasadaki normalleşmenin ne zaman gerçekleşeceği ise arz kapasitesi ve küresel talep dengesine bağlı olacak.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/new-report-shows-ram-prices-are-continuing-to-fall-in-germany-u-s-trends-less-certain-ssds-and-hdds-are-more-expensive-than-ever https://www.computerbase.de/news/storage/speicherpreise-im-check-ram-ist-wieder-etwas-guenstiger-ssds-und-hdds-legen-weiter-zu.96170/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gliserin kulak damlası kulağımı tıkadı petek üstü isı yönlendirici işe yarıyor mu en az yakan 7 kişilik arabalar el freni çekik 10 km gitmek merkezi sistem uydu bazı kanallar çekmiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 Plus
    Apple iPhone 15 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4, 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4, 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum