    Micron’dan bir ilk: PCIe Gen6 SSD dönemi resmen başladı

    Micron, PCIe Gen6 destekli dünyanın ilk SSD’sini seri üretime aldı. Micron 9650 SSD, yapay zeka ve veri merkezleri için daha yüksek bant genişliği ve verimlilik sunuyor.

    Micron’dan bir ilk: PCIe Gen6 SSD dönemi resmen başladı Tam Boyutta Gör
    Bellek ve depolama çözümleri denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Micron, dünyanın ilk PCIe Gen6 arayüzüne sahip SSD’si olan Micron 9650 modelinin seri üretimine başladığını duyurdu. Yeni nesil sürücü, 28 GB/s’ye varan sıralı okuma hızları ile veri merkezi tarafında performans çıtasını önemli ölçüde yukarı taşımayı hedefliyor. Ürün, hem hava soğutmalı hem de sıvı soğutmalı versiyonlarla sunuluyor.

    Gen6 ile bant genişliği ikiye katlandı

    Micron 9650 Gen6 SSD, sıralı okuma tarafında 28 GB/s, sıralı yazma tarafında ise 14 GB/s seviyesine ulaşıyor. Bu değerler, PCIe Gen5 SSD’lerin sunduğu yaklaşık 14 GB/s okuma hızının iki katına işaret ediyor.

    Yeni model, rastgele yazma işlemlerinde yüzde 25 daha yüksek verimlilik sunarken rastgele okuma senaryolarında ise yüzde 67’ye varan enerji verimliliği artışı sağlıyor.

    Micron 9650’nin temelinde şirketin kendi geliştirdiği G9 NAND flash yer alıyor. Bunun yanı sıra sürücüde yine Micron imzası taşıyan DRAM ve özel firmware çözümleri kullanılıyor.

    Yeni SSD ailesi, veri merkezi sunucularında yüksek kapasite, düşük gecikme ve yüksek hız gereksinimlerini aynı anda karşılamayı hedefliyor. Micron’a göre PCIe Gen6’ya geçiş, son yıllardaki en önemli I/O mimarisi değişimlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

    Micron 9650, özellikle yapay zeka eğitimi ve çıkarım (inference) süreçlerinde performans artışı sağlamayı hedefliyor. Şirket, 28 GB/s seviyesindeki yüksek veri aktarım kapasitesinin, geniş bağlam pencerelerine sahip büyük modeller ve RAG tabanlı iş akışlarında gerçek zamanlı veri erişimini mümkün kıldığını belirtiyor.

