DRAM krizi NAND belleklere sıçradı: Samsung fiyatları ikiye katlamaya hazırlanıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Samsung, yapay zeka sektöründen gelen güçlü talebi fırsata çevirerek NAND bellek fiyatlarında agresif artışlara hazırlanıyor. Güney Kore basınından Sedaily’in haberine göre şirket, 2026’nın ikinci çeyreğinde NAND fiyatlarını yaklaşık %100 artırmayı planlıyor. Bu artış, ilk çeyrekte yapılan benzer bir zamla birlikte düşünüldüğünde Samsung’un yıl başından bu yana NAND fiyatlarını %200’ün üzerinde yükseleceği anlamına geliyor.

DRAM krizi NAND belleklere de sıçradı

Son yıllarda yapay zeka veri merkezleri, hem DRAM hem de NAND talebini hızla artırdı. Daha önce DRAM tarafında yaşanan arz sıkıntısı ve fiyat artışlarının benzeri şimdi NAND tarafında görülmeye başlanıyor. Bellek üreticilerinin pazarlık gücü de bu süreçte ciddi şekilde arttı. Rapora göre müşteriler, üreticilerin belirlediği fiyatları büyük ölçüde kabul etmek zorunda kalıyor. Samsung’un yanı sıra, SK Hynix, Kioxia ve SanDisk gibi diğer büyük üreticiler de fiyat artışına hazırlanıyor.

NAND fiyatlarının geçtiğimiz yıl yaklaşık %450 oranında arttığı bildiriliyor. Bu yükseliş sadece yapay zeka talebinden değil, üreticilerin DRAM ve NAND üretimi arasında denge kurmakta zorlanmasından da kaynaklandı.

ABD, yapay zeka çip satışlarına yeni kontroller getiriyor 1 gün önce eklendi

Öte yandan NAND çiplerinin yapay zeka sistemlerindeki önemi giderek artıyor. Özellikle modern AI sunucu raflarında SSD’ler, uzun bağlamlı iş yüklerini yönetmek için aktif şekilde kullanılıyor. Örneğin Nvidia Vera Rubin AI Rack Platform gibi sistemlerde yüksek hızlı SSD depolama kritik rol oynuyor. Bu nedenle tedarikçiler veri merkezi operatörlerinden gelen büyük ölçekli talebi kaçırmamak için fiyatları yükseltmeye hazırlanıyor.

PC ve SSD fiyatları daha da artacak

NAND fiyatlarındaki yükselişin tüketici bilgisayar pazarında ciddi etkiler yaratması bekleniyor. SSD’lerin maliyeti artarken, sistem toplayan firmalar ve PC üreticileri de yeterli NAND tedarik etmekte zorlanabilir. Bu durum, yeni bilgisayarların ve depolama ürünlerinin fiyatlarının yükselmesine neden olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: