    DRAM krizi NAND belleklere sıçradı: Samsung fiyatları ikiye katlamaya hazırlanıyor

    Samsung, yapay zeka sektöründen gelen güçlü talebi fırsata çevirerek NAND bellek fiyatlarını arttırmaya hazırlanıyor. Şirket, yılın ikinci çeyreğinde NAND fiyatlarını %100 artırmayı planlıyor.

    Samsung, NAND bellek fiyatlarını ikiye katlamaya hazırlanıyor
    Samsung, yapay zeka sektöründen gelen güçlü talebi fırsata çevirerek NAND bellek fiyatlarında agresif artışlara hazırlanıyor. Güney Kore basınından Sedaily’in haberine göre şirket, 2026’nın ikinci çeyreğinde NAND fiyatlarını yaklaşık %100 artırmayı planlıyor. Bu artış, ilk çeyrekte yapılan benzer bir zamla birlikte düşünüldüğünde Samsung’un yıl başından bu yana NAND fiyatlarını %200’ün üzerinde yükseleceği anlamına geliyor.

    DRAM krizi NAND belleklere de sıçradı

    Son yıllarda yapay zeka veri merkezleri, hem DRAM hem de NAND talebini hızla artırdı. Daha önce DRAM tarafında yaşanan arz sıkıntısı ve fiyat artışlarının benzeri şimdi NAND tarafında görülmeye başlanıyor. Bellek üreticilerinin pazarlık gücü de bu süreçte ciddi şekilde arttı. Rapora göre müşteriler, üreticilerin belirlediği fiyatları büyük ölçüde kabul etmek zorunda kalıyor. Samsung’un yanı sıra, SK Hynix, Kioxia ve SanDisk gibi diğer büyük üreticiler de fiyat artışına hazırlanıyor.

    NAND fiyatlarının geçtiğimiz yıl yaklaşık %450 oranında arttığı bildiriliyor. Bu yükseliş sadece yapay zeka talebinden değil, üreticilerin DRAM ve NAND üretimi arasında denge kurmakta zorlanmasından da kaynaklandı.

    Öte yandan NAND çiplerinin yapay zeka sistemlerindeki önemi giderek artıyor. Özellikle modern AI sunucu raflarında SSD’ler, uzun bağlamlı iş yüklerini yönetmek için aktif şekilde kullanılıyor. Örneğin Nvidia Vera Rubin AI Rack Platform gibi sistemlerde yüksek hızlı SSD depolama kritik rol oynuyor. Bu nedenle tedarikçiler veri merkezi operatörlerinden gelen büyük ölçekli talebi kaçırmamak için fiyatları yükseltmeye hazırlanıyor.

    PC ve SSD fiyatları daha da artacak

    NAND fiyatlarındaki yükselişin tüketici bilgisayar pazarında ciddi etkiler yaratması bekleniyor. SSD’lerin maliyeti artarken, sistem toplayan firmalar ve PC üreticileri de yeterli NAND tedarik etmekte zorlanabilir. Bu durum, yeni bilgisayarların ve depolama ürünlerinin fiyatlarının yükselmesine neden olabilir.

    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Thomas Anderson 2 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 2 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

