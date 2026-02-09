Giriş
    Bellek fiyatlarında yüzde 90’lık tarihi artış: Yeni zamlar yolda

    Counterpoint’e göre bellek ve NAND fiyatları 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 90’ı aştı. Arz sıkıntısı ve AI talebiyle ikinci çeyrekte yüzde 20’ye varan fiyat artışı bekleniyor.

    2026 yılının daha henüz başında olsak da küresel bellek pazarında uzun süredir görülmemiş bir fiyat artışı yaşanıyor. Counterpoint Research tarafından yayımlanan son rapora göre PC ve sunucu pazarında kullanılan bellek ve NAND fiyatları 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 90’ın üzerinde artış gösterdi. Mevcut tablo, ikinci çeyrekte de fiyatların yükselmeye devam edeceğine işaret ediyor.

    DRAM, NAND ve HBM rekor seviyelerde

    Rapora göre bellek fiyatları genel olarak 2026’nın ilk çeyreğinde, 2025’in son çeyreğine kıyasla yüzde 80 ila yüzde 90 arasında yükseldi. Bu süreçte DRAM, NAND ve HBM fiyatlarının tamamı tarihi zirvelerine ulaştı. Araştırma, Şubat 2026’ya kadar olan dönemi kapsamasına rağmen çeyrek tamamlandığında ortalama fiyat artışının yüzde 90’ı aşacağını tahmine diyor.

    2025’in son çeyreğinde PC tarafında bellek fiyatları yaklaşık yüzde 35, NAND fiyatları ise yüzde 20 artmıştı. Aynı dönemde sunucu pazarında tablo çok daha sertti. Bellek fiyatları yüzde 76, NAND fiyatları ise yüzde 60 yükselmişti. 2026’nın ilk çeyreği için yapılan tahminler ise artışların hızlandığını gösteriyor. Buna göre PC tarafında bellek fiyatlarının yüzde 90’ın, NAND fiyatlarının ise yüzde 100’ün üzerine çıkması bekleniyor. Sunucu pazarında ise bellek fiyatlarının yüzde 98, NAND fiyatlarının da yaklaşık yüzde 90 artacağı öngörülüyor.

    Raporda, OEM’lerin cihaz başına kullanılan bellek miktarını azaltmaya başladığı veya LPDDR5 gibi fiyat baskısının görece daha yönetilebilir olduğu premium modellere öncelik verdiği belirtiliyor.

    Bellek üreticileri mutlu

    Kurumsal veya bireysel tüketici için tablo kötü olsa da üreticiler mutlu. Genel amaçlı DRAM kâr marjları 2025’in son çeyreğinde yüzde 60 seviyesine ulaşarak ilk kez HBM marjlarını geride bıraktı. 2026’nın ilk çeyreğinin ise DRAM kârlılığının tarihsel zirvesini aşacağı bir dönem olması bekleniyor.

    Raporda, 2026’nın ikinci çeyreği için ortalama yüzde 15 ila yüzde 20 arasında ek bir fiyat artışı öngörülüyor. Ancak yapay zeka odaklı donanımlara yönelik talebin benzeri görülmemiş seviyelerde olması, bu tahminlerin yukarı yönlü revize edilmesine neden olabilir.

    Ortalama değerlerin ötesinde, bazı ürün gruplarında artış çok daha dramatik boyutlara ulaşmış durumda. Üst seviye DDR5 bellek kitlerinin fiyatları, 2025’in son çeyreğine kıyasla 3 ila 5 katına kadar çıkmış durumda. NAND fiyatlarının da benzer bir hızla yükseldiği ve bellekle paralel bir seyir izlediği ifade ediliyor.

    Sektör içinden gelen bilgiler bellek ve NAND fiyatlarının 2027 yılına kadar yükselmeye devam edebileceğine işaret ediyor. Normalleşmenin ise 2027’nin ikinci yarısı veya 2028’in ilk yarısı civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

