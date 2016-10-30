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LaCie’den dünyanın en hızlı masaüstü depolama sürücüsü

Uzun süredir Seagate çatısı altında faaliyet gösteren LaCie, Thunderbolt 3 standardı ile desteklediği dünyanın en hızlı masaüstü depolama sürücüsünü piyasaya çıkarıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,1b
1
7
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Yüksek işçilik kalitesine sahip depolama ürünleri ile tanıdığımız LaCie, yeni MacBook Pro serisini tamamlayacak yeni bir depolama sürücüsü duyurdu. LaCie Bolt3, dünyanın en hızlı masaüstü depolama sürücüsü olduğu iddiasında.

Masaüstünde En Yüksek Hız

LaCie Bolt3 modeli iki adet M.2 PCIe SSD sürücüsünden oluşuyor. Hali hazırda 2TB kapasite mevcut. İlerleyen dönemde seçenek sayısı artacak. USB Tip-C üzerinden Thunderbolt 3 desteği sayesinde sürücüler 2800MB/s okuma hızlarına ve 2200MB/s yazma hızlarına ulaşabiliyor.

Ürün üzerinde iki adet USB Tip-C portu mevcut. Bir port ile örneğin MacBook Pro modeline bağlanırken, diğer port ile harici bir ekrana çıkış verebiliyorsunuz. Böylece MacBook Pro tüm cihazlara hükmedebiliyor. Thunderbolt ile mümkün olan bu teknolojiye papatya zinciri adı veriliyor ve birden fazla sayıda cihaz bu şekilde birbirine bağlanabiliyor.

Ayrıca Bkz. "11 inçlik MacBook Air’e elveda"

Siyah bir tema benimseyen LaCie Bolt3, alüminyum bir kasaya sahip. Manyetik stand ile kolayca takılıp çıkarılabiliyor. Üst seviye bir sürücü olduğu için 2TB modeline 1999$ fiyat biçilmiş. Satışa ise yılın sonuna doğru başlanacak.  

RAID Sürücüler 

Diğer taraftan LaCie, RAID konfigürasyonu ile kapasiteyi arttırdığı kurumsal depolama sürücülerini de tanıttı. LaCie 6big adındaki ürün 60TB seviyesine kadar kapasite ve 1400MB/s seviyesine kadar hızlar sunuyor. LaCie 12big ise 120TB'a kadar kapasite ve 2600MB/s seviyesine kadar aktarım hızlarına sahip. 

Her iki sürücüde de RAID 5/6 kullanılıyor. 7200RPM değerine sahip diskler 256MB ön bellek barındırıyor. Thunderbolt 3 desteği sayesinde yine papatya zincirine çift 4K veya tek bir 5K ekran eklenebiliyor. 

LaCie 6big için 24TB-36TB-48TB-60TB kapasiteler mevcut ve başlangıç fiyatı 3199$. LaCie 12big için 48TB-72TB-96TB-120TB kapasiteler mevcut. Başlangıç fiyatı da 6399$.


LaCie’den dünyanın en hızlı masaüstü depolama sürücüsü
 

http://www.lacie.com/gb/en/personal/limited-edition/bolt3/#specs Yorum Yaz
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interwap 3 yıl en beğenilen
Alır bunu usb 2.0 ile kullanırız.
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evandevan 3 yıl
YENİ TEKNOLOJİLERİ GÖRDÜKÇE DAHA İLERİSİ NE OLABİLİR AÇABA DİYORUM.
UCUZLAMASI ZAMAN ALIR TABİKİ 2-3 YIL FİLAN.
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marseltalon 3 yıl
Güzelmiş...
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interwap 3 yıl en beğenilen
Alır bunu usb 2.0 ile kullanırız.
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eAkman 3 yıl
Böylece MacBook Pro tüm cihazlara hükmedebiliyor.

Anladınız siz onu
Devam haberi.
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homebird 3 yıl
usb 3.0 darboğaz yapar buna.Hatta USB Tip-C (Usb3.1)nin bile, pratikte bu diski verimli olarak kullanabilmesi zor.
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ertewas 3 yıl
usb 5.0 vakti gelmiş, 4.0 direkt geçelim...
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ydagli42 3 yıl
Oha.Biz hala hdd ile takılıyoz.
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