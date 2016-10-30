LaCie’den dünyanın en hızlı masaüstü depolama sürücüsü

Yüksek işçilik kalitesine sahip depolama ürünleri ile tanıdığımız LaCie, yeni MacBook Pro serisini tamamlayacak yeni bir depolama sürücüsü duyurdu. LaCie Bolt3, dünyanın en hızlı masaüstü depolama sürücüsü olduğu iddiasında.

Masaüstünde En Yüksek Hız

LaCie Bolt3 modeli iki adet M.2 PCIe SSD sürücüsünden oluşuyor. Hali hazırda 2TB kapasite mevcut. İlerleyen dönemde seçenek sayısı artacak. USB Tip-C üzerinden Thunderbolt 3 desteği sayesinde sürücüler 2800MB/s okuma hızlarına ve 2200MB/s yazma hızlarına ulaşabiliyor.

Ürün üzerinde iki adet USB Tip-C portu mevcut. Bir port ile örneğin MacBook Pro modeline bağlanırken, diğer port ile harici bir ekrana çıkış verebiliyorsunuz. Böylece MacBook Pro tüm cihazlara hükmedebiliyor. Thunderbolt ile mümkün olan bu teknolojiye papatya zinciri adı veriliyor ve birden fazla sayıda cihaz bu şekilde birbirine bağlanabiliyor.

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Siyah bir tema benimseyen LaCie Bolt3, alüminyum bir kasaya sahip. Manyetik stand ile kolayca takılıp çıkarılabiliyor. Üst seviye bir sürücü olduğu için 2TB modeline 1999$ fiyat biçilmiş. Satışa ise yılın sonuna doğru başlanacak.