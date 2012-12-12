LaCie'den performans, güvenlik ve dayanıklılığı bir araya getiren USB bellek: XtremKey

LaCie, performans, veri güvenliği ve dayanıklılık faktörlerini bir araya getiren USB bellek modeli XtremKey ile karşımıza çıktı. USB 3.0 ve geriye dönük olarak USB 2.0 arayüzüne destek veren XtremKey, ateşe maruz kalmaya (30 saniye), 200 santigrat derece sıcaklığa (3 dakika), -30 santigrat derece soğuğa (24 saat), suya, toza, 10 metre yükseklikten düşmeye, 50G'lik şoka (5 defa) ve 10 tonluk basınca dahi dayanıklılık sergileyebiliyor. XtremKey'in piyasada bulabileceğiniz en dayanıklı USB belleklerden birisi olduğu şüphesiz.

MIL-810F 516.5 ve IP-68 Level 8 dayanıklılık standartlarıyla uyumlu olan USB bellek, 74 mm x 22 mm ebatlarında ve yaklaşık 57 gram ağırlığında tasarıma sahip. Performans faktörüne değinirsek, USB belleğin saniyede 230 MB'a varan veri transfer hızı sayesinde üç tane HD videonun ya da 9.200 tane fotoğrafın transferi 1 dakikadan kısa zaman zarfında gerçekleşiyor.







256-bit'lik AES şifreleme desteği ile önemli verilerinizi üçüncü şahıslara karşı güvence altına alan XtremKey'in, 32 GB'lık ve 64 GB'lık çözümleri mevcut durumda. Yurtdışı satış fiyatı ise 84.99$'dan başlıyor.

http://www.lacie.com/us/products/product.htm?id=10612