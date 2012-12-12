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LaCie'den performans, güvenlik ve dayanıklılığı bir araya getiren USB bellek: XtremKey

6 yıl
956
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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LaCie'den performans, güvenlik ve dayanıklılığı bir araya getiren USB bellek: XtremKey
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LaCie, performans, veri güvenliği ve dayanıklılık faktörlerini bir araya getiren USB bellek modeli XtremKey ile karşımıza çıktı. USB 3.0 ve geriye dönük olarak USB 2.0 arayüzüne destek veren XtremKey, ateşe maruz kalmaya (30 saniye), 200 santigrat derece sıcaklığa (3 dakika), -30 santigrat derece soğuğa (24 saat), suya, toza, 10 metre yükseklikten düşmeye, 50G'lik şoka (5 defa) ve 10 tonluk basınca dahi dayanıklılık sergileyebiliyor. XtremKey'in piyasada bulabileceğiniz en dayanıklı USB belleklerden birisi olduğu şüphesiz.
MIL-810F 516.5 ve IP-68 Level 8 dayanıklılık standartlarıyla uyumlu olan USB bellek, 74 mm x 22 mm ebatlarında ve yaklaşık 57 gram ağırlığında tasarıma sahip. Performans faktörüne değinirsek, USB belleğin saniyede 230 MB'a varan veri transfer hızı sayesinde üç tane HD videonun ya da 9.200 tane fotoğrafın transferi 1 dakikadan kısa zaman zarfında gerçekleşiyor.

256-bit'lik AES şifreleme desteği ile önemli verilerinizi üçüncü şahıslara karşı güvence altına alan XtremKey'in, 32 GB'lık ve 64 GB'lık çözümleri mevcut durumda. Yurtdışı satış fiyatı ise 84.99$'dan başlıyor.
LaCie'den performans, güvenlik ve dayanıklılığı bir araya getiren USB bellek: XtremKey
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LaCie'den performans, güvenlik ve dayanıklılığı bir araya getiren USB bellek: XtremKey
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http://www.lacie.com/us/products/product.htm?id=10612 Yorum Yaz
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Mr.Loney 6 yıl
OverClocK1ng
marseltalon Aynen,gelse de bunu da alsak,ikimizde de usb hastalığı zar zaten

Ben bir tane de 32 lik şu Sandisk USB3.0 Extremelerden aldım. 190/110 olanlardan. Güzel ama mekanizması beni biraz korkutuyor. Bir gün ileri iteceğim ve ucundan çıkmayacak diye korkuyorum. Ama hızından çok memnunum. Yalnız cihazda şu iki şey hoşuma gitti. Birincisi normal USB2.0 da bile 30 Mb ları vuruyor. Bir diğeri ise Sandiskten bilgisayara dosya kopyalama yaparken Sandiskten başka bir dosyayı daha bilgisayara kopyalama yapmaya başladığımda total hız 32Mb ları vuruyor. Yani işin özü USB2.0 ın ne kadar hızı varsa hepsini kullanıyor. Tabi teorideki 60Mb/sn olan hızını değil de gerçekte 30Mb olan hızını. Zira ben bu güne kadar hiç 33Mb/sn den daha yüksek veri transferi görmedim USB2.0 da. Bunun 64 ünü de alacağım kısmetse. Biraz geçsin de...

64gb extreme'den ben de alacağım bugün veya yarın. Laptopumda usb3.0 girişi var. Üstüne windows kurup kullanmayı düşünüyorum. ebyade max 70$ a bulmak mümkün. Peki 64gb olan da nekadar alan tam kullanılabilir? ve gerçekten yazma hızı 190 lara kadar çıkabiliyor mu ?
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mc_ihanet 6 yıl
aspirin_00
ben bunu kullanıyorum bundan daha güzeli daha çıkmadıhttp://mcdn01.gittigidiyor.net/3984/tn30/39846438_tn30_0.jpg

arkadaki kancayla tipsiz bence =)
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aspirin_00 6 yıl
ben bunu kullanıyorum bundan daha güzeli daha çıkmadı
mcdn01.gittigidiyor.net/...
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Cefakar. 6 yıl
Tasarımı güzel ama biraz küçültebilirlerdi.
Ayrıca Fiyatı biraz uçuk olmuş. :(
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bellair 6 yıl
dayanıklılığı ortaya çıkarmak için mermi şekli verebilirlerdi.. ama böylede güzel olmuş
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umutarslan.com 6 yıl
kırmızı ve püsküllü olsa fes gibi olurdu 1453 modelli olurdu satılırdı yani :D
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OverClocK1ng 6 yıl
Özelliklerine göre fiyatı çok iyiymiş.
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marseltalon 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Özelliklerine göre fiyatı çok iyiymiş.

Aynen,gelse de bunu da alsak,ikimizde de usb hastalığı zar zaten

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lyridder 6 yıl
Dayanımı çok etkileyici umarım kısa sürede daha ince ve belki daha şık modellerini de görürüz.
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