Lada, Vesta Cross Sedan modeli ile arazi araçlarına göz kırptı

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Gittikçe yelpazesi genişleyen crossover ve SUV modelleri otomotiv dünyasını kasıp kavurmaya devam ederken, bazı üreticilerin “cross” ve benzeri isimlerle var olan modellerini yerden yükseltmeye başladığına şahit oluyoruz. Ford’un “Active” versiyonlarıyla varlık gösterdiği bu alanda, Rus efsanesi Lada da Vesta Cross Sedan ile iddiasını perçinlemeye hazırlanıyor.

Rus otomobil üreticisi Lada, halihazırda sedan, station wagon ve station wagon cross modelleriyle satışa sunulan Vesta ailesini “sınıfında ilk” olarak lanse edilen bir modelle dörde tamamlamak istiyor. Vesta Cross Sedan adındaki bu model, sedan ikiziyle karşılaştırıldığında tasarım ve teknik özellikler bakımından bazı güncellemelere ev sahipliği yapıyor.

Sedan modeli üzerinde yapılan değişiklikler arasında aracın arazi koşullarına uygun olarak hazırlandığını anımsatan ve dört bir yanını çevreleyen siyah plastik detaylar yer alıyor. Yükseltilen süspansiyonlar sayesinde elde edilen 203 milimetrelik yerden yükseklik de bu konuda Vesta Cross Sedanı bazı kompakt SUV modellerinin önüne bile geçirmiş durumda. Ayrıca, yalnızca görselliğe katkısı bulunmayacak bu süspansiyon sisteminin arazi ve yol koşullarında etkili bir sürüş deneyimi sağlayacağı söyleniyor.

İç dünyası Vesta Station Wagon Cross modeline benzeyen araçta 4.3 inç ekrana ve Bluetooth özelliğine sahip bilgi-eğlence sistemi, elektronik klima, elektrikli cam ve ısıtmalı ön koltuklar gibi özellikler yer alıyor. Lada Vesta Cross Sedan’ın tüm detayları ve fiyat bilgisi henüz açıklanmış değil. Ancak, kesin gözüyle bakılan bir şey var ki, o da Rusya dışına çıkarılmayacak bir model olması.

http://www.lada.ru/en/press-releases/114783.html