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Lada, Vesta Cross Sedan modeli ile arazi araçlarına göz kırptı

Rus otomobil üreticisi Lada, halihazırda üç farklı modelden oluşan Vesta ailesini yeni bir modelle genişletmeye hazırlanıyor. Vesta Cross Sedan, yerden yüksekliğiyle arazi araçlarına meydan okuyacak.
1 yıl
10,5b
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23
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Lada, Vesta Cross Sedan modeli ile arazi araçlarına göz kırptı
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Gittikçe yelpazesi genişleyen crossover ve SUV modelleri otomotiv dünyasını kasıp kavurmaya devam ederken, bazı üreticilerin “cross” ve benzeri isimlerle var olan modellerini yerden yükseltmeye başladığına şahit oluyoruz. Ford’un “Active” versiyonlarıyla varlık gösterdiği bu alanda, Rus efsanesi Lada da Vesta Cross Sedan ile iddiasını perçinlemeye hazırlanıyor.

Rus otomobil üreticisi Lada, halihazırda sedan, station wagon ve station wagon cross modelleriyle satışa sunulan Vesta ailesini “sınıfında ilk” olarak lanse edilen bir modelle dörde tamamlamak istiyor. Vesta Cross Sedan adındaki bu model, sedan ikiziyle karşılaştırıldığında tasarım ve teknik özellikler bakımından bazı güncellemelere ev sahipliği yapıyor.

Sedan modeli üzerinde yapılan değişiklikler arasında aracın arazi koşullarına uygun olarak hazırlandığını anımsatan ve dört bir yanını çevreleyen siyah plastik detaylar yer alıyor. Yükseltilen süspansiyonlar sayesinde elde edilen 203 milimetrelik yerden yükseklik de bu konuda Vesta Cross Sedanı bazı kompakt SUV modellerinin önüne bile geçirmiş durumda. Ayrıca, yalnızca görselliğe katkısı bulunmayacak bu süspansiyon sisteminin arazi ve yol koşullarında etkili bir sürüş deneyimi sağlayacağı söyleniyor.

İç dünyası Vesta Station Wagon Cross modeline benzeyen araçta 4.3 inç ekrana ve Bluetooth özelliğine sahip bilgi-eğlence sistemi, elektronik klima, elektrikli cam ve ısıtmalı ön koltuklar gibi özellikler yer alıyor. Lada Vesta Cross Sedan’ın tüm detayları ve fiyat bilgisi henüz açıklanmış değil. Ancak, kesin gözüyle bakılan bir şey var ki, o da Rusya dışına çıkarılmayacak bir model olması.


http://www.lada.ru/en/press-releases/114783.html Yorum Yaz
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zwartevis 1 yıl en beğenilen
Gelsin gelsin.
Orta vadede birçok kişinin Lada alacak parası da olmayacak zaten.
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Musty3535123 1 yıl
lada senelerdir türkiyeye gelicek zaten..
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khytr89 1 yıl
Hyundai esintileri mevcut
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DH Misafiri 1 yıl
Arabanın yüzde yetmiş vergisini cebinizden çıkarıyor yoksa Lada TC de 20 oootl herkes alır
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DH Misafiri 1 yıl
Kötü bir şey mi?
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kadalt 1 yıl
Adamlar çatır çatır otomobil yapıyor bizimkiler akülü araba bile yapamadılar.
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agent1453 1 yıl
200 km hızda yol tutuşunu merak ettim.
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Piêr Dé Sans 1 yıl agent1453
200 km de yol tutuşu arıyorsanız helikopter alın.
Yerden yüksek araçlarda özellikle 120 den sonra tutuş falan beklemeyin.
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V2 1 yıl agent1453
200km de yol tutuşu derken? Lada yı lamborghini olarak okudu sanırım arkadaş.
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ajapai 1 yıl
Kaç senedir gelicek dolar oldu 4 tl hala gelecek
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muammer816 1 yıl
gelecek gelecek diye yıllardır bekliyor tüketiciler fakat bir türlü gelmedi bu marka ve son model araçları .// aslında uygun fiyata gelse ikinci el piyasası diye bişi kalmaz gibi duruyor ve halkımızın her tabakası hak ettiği gibi uygun fiyatlı sıfır km araçlar kullanabilir.
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10ff 1 yıl
yav resimler açılmıyor ki??




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hadjimurat 1 yıl
Şu arabanım en fulu 50-55 bandında satılsın bide lpg uyumu olursa peynir ekmek gibi satılır
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Tengrist 1 yıl
Kia Dan sonra İkinci Ford kopyacısı Lada












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FRAPS_TR 1 yıl
Direksiyonu hyyndaiden almışlar.
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