Yargıtay, kilometresi düşürülen araçla ilgili iade kararı verdi

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İkinci el araç satışında pek çok problemle karşı karşıya kalmak mümkün. Kilometre düşürme olayı da en sık karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor. Araç satın alırken pek çok kişinin aklını kurcalayan bu işlem, Yargıtay’ın aldığı son kararla birlikte yepyeni bir boyut kazandı. Alınan karara göre satıcı, sattığı aracın kilometresinin düşürüldüğünden haberdar olmasa bile sorumlu kendisi olacak.

İHA’nın haberine göre, alınan bu önemli karara neden olan olay, bir vatandaşın internet sitesi üzerinden “54 bin 700 kilometre ve hasarsız” notu düşülen bir aracı 22 bin lira karşılığında satın almasıyla başladı. Aracı satın aldıktan 8 gün sonra servise götüren vatandaş, birçok parçanın değiştiğini ve kilometrenin 137 bin 864’ten düşürüldüğünü öğrendi. Satıcıdan para iadesi konusunda ret cevabı aldıktan sonra olayı mahkemeye taşıdı.

Olayı mahkemeye taşıyan mağdur vatandaş satış bedelinin iadesine, bu mümkün olmazsa yıpranmış araç satılması nedeniyle 4 bin TL tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Tarafları dinleyen mahkeme, davanın kısmen kabulü ile bin 500 liranın davalıdan tahsiline karar verdi. Alıcının kararı temyiz etmesinin ardından dosyayı yeniden inceleyen Yargıtay 13. Hukuk idaresi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

"Ayıbın varlığını bilmese bile satıcı sorumlu"

Yüksek mahkeme, satılan aracın kilometresinin düşürülüp satılması halinde bu gizli ayıbın varlığını bilmese bile satıcının sorumlu olduğuna hükmetti. Kararda yer alan ifadenin tamamı şöyle:

"Alıcı ayıbı ihbar etmek suretiyle satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, imkan varsa satılanın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteme haklarına sahiptir. Satıcı ayıpların varlığını bilmese bile bundan davacıya karşı sorumludur. Alınan bilirkişi raporunda dava konusu aracın kilometresinin indirilmiş olması nedeniyle gizli ayıplı olarak satıldığı tespit edilmiştir. Davalı satıcının ayıba karşı tekeffül borcu bulunmaktadır. Dava konusu araç gizli ayıplı olarak satıldığı için davacının talebi doğrultusunda bedelin iadesi gerekir. Mahkemece, dava konusu aracın davalıya iadesi koşulu ile ödenen bedelin tahsiline karar verilmesi gerekirken, yazılı şeklide hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. Karar oy birliği ile bozulmuştur."

http://www.iha.com.tr/haber-2-el-otomobilde-devrim-gibi-karar-722534/