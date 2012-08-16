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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LaunchPort kılıfı ile iPad'inize kablosuz şarj imkanı geliyor

6 yıl
2,1b
1
20
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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iPad için piyasada olan sayısız aksesuar arasında sunduğu yeniliklerle dikkat çekenler de oluyor. Strut tarafından üretilen LaunchPort kılıf bunlardan birisi. 

LaunchPort, iPad için şık bir kılıf içeriyor. Bronz, karbon fiber, kestane ağacı kaplamalarına sahip olan kılıfın arka kısmında ise çember biçiminde bir mıknatıs bulunuyor. Mıknatısın görevi kılıf ile birlikte gelen küre stand üzerindeki mıknatıs yuvasına yerleşmek. Bu sayede iPad'iniz kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Bunun yanında iPad'inizi 360 derece çevirebiliyorsunuz.

Lüks arabalar için aksesuarlar üretmesiyle tanınan Strut, yeni aksesuarı için 1250$ fiyat belirlemiş. Yeniliğe önem veren iPad kullanıcıları için denemeye değer olan kılıf, 16GB'lik iPad versiyonunun neredeyse iki katı fiyat etiketine sahip. 

http://www.strutlaunchport.com/ Yorum Yaz
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TavaSapı 6 yıl en beğenilen
İpad için kılıf değilde kılıf için ipad almak lazım
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Uçan Zuper Gahraman 6 yıl

Teknolojiye bak ama biraz abartılı parası 800 civarında olsa herkes kapış kapış alırdı hem o parayla ipad2 alınır
Yani ipad2 denmi değerli o kılıf
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teksalih 6 yıl
Fanboylar pahalı ürün görünce kaçıştılar:D
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KANUNI61 6 yıl
bırakın kardeşim ben kablo takıp şarz etmek istiyorum kafayı yemiş bunlar
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ozs 6 yıl
Hemen 10 tane ön sipariş verdim sağol Ekrem haber verdigin icin. Senin muhteşem haberlerin olmasa napariz bilmiyorum.
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fuckulteli 6 yıl
Evimizdeki gizli rezistanslı 360 derece dönebilen su ısıtıcısı demek ki kablosuz olarak çalışıyormuş ilginç? teknoloji aynı ama biz o su ısıtıcısını 30 liraya almıştık.
İki mıknatısla fiyatını uçurmuşlar.
Su ısıtıcının gözümdeki değeri arttı bu haberle..
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OvernightSensation 6 yıl
bellair
kılıfı ipad çizilmesin diye alıyoruz. bu kılıfı aldıktan sonra ipad kılıfı çizmesin diye özen göstermek lazım

hehehe güldürdünüz hocam beni akşam akşam :)
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JoeyBane 6 yıl
Resmen kalite akıyor ya. Bunu alana 1 yıllık pronto ahşap temizleme bedava
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bellair 6 yıl
kılıfı ipad çizilmesin diye alıyoruz. bu kılıfı aldıktan sonra ipad kılıfı çizmesin diye özen göstermek lazım
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MattPegasus 6 yıl
Bu kılıf çizilmesin diye bir tane daha kılıf almak lazım
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ipsiz_uçurtma 6 yıl
Teknolojiye yüksek paralar verilir örnek bir çin tableti 200 usd fiyatla satılırken bir ipade 1000 usd verip alabiliyoruz , değeceğine eminsek paramızda varsa sorun olmuyor ama bir kılıfa benim görüşüm bu parayı vermek saçmalıktan ibarettir .
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LKLC 6 yıl
IceRulez
ipad 3 alınır o fiyata

2 tane alınır üstüne 250 dolar cebinde kalır.
parası olan alır ne diyelim.
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Batuist 6 yıl
fiyatı biraz abartı olmuş...
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iAndroid 6 yıl
Kılıf iPad'in aksesuarı değil de iPad kılıfın aksesuarı olmuş
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