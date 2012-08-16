LaunchPort kılıfı ile iPad'inize kablosuz şarj imkanı geliyor





http://www.strutlaunchport.com/

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iPad için piyasada olan sayısız aksesuar arasında sunduğu yeniliklerle dikkat çekenler de oluyor. Strut tarafından üretilen LaunchPort kılıf bunlardan birisi.LaunchPort, iPad için şık bir kılıf içeriyor. Bronz, karbon fiber, kestane ağacı kaplamalarına sahip olan kılıfın arka kısmında ise çember biçiminde bir mıknatıs bulunuyor. Mıknatısın görevi kılıf ile birlikte gelen küre stand üzerindeki mıknatıs yuvasına yerleşmek. Bu sayede iPad'iniz kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Bunun yanında iPad'inizi 360 derece çevirebiliyorsunuz.Lüks arabalar için aksesuarlar üretmesiyle tanınan Strut, yeni aksesuarı için 1250$ fiyat belirlemiş. Yeniliğe önem veren iPad kullanıcıları için denemeye değer olan kılıf, 16GB'lik iPad versiyonunun neredeyse iki katı fiyat etiketine sahip.