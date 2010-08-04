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Leadtek fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 460 modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
18,9b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Leadtek fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 460 modelini duyurdu
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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Leadtek, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen özel tasarımlı GeForce GTX 460 modelini duyurdu. 8mm kalınlığında iki adet bakır ısı borusunun kullanıldığı özel soğutucusu ile referans tasarımlı modele kıyasla daha serin ve daha sessiz çalıştığı belirtilen DirectX 11 destekli ekran kartı 725MHz GPU, 1450MHz paralel işlemci ve 3600MHz bellek saat hızlarıyla geliyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine ve 336x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, çoklu ekran kartı kurulumları için SLI, çoklu monitör konfigürasyonları içinse 3DVision Surround teknolojilerini destekliyor. CUDA ve PhysX gibi teknolojileri de bünyesinde barındıran çift slot tasarımlı yeni modelde, görüntü aktarımı için çift DVI ve bir mini HDMI konnektörlerine yer verildiğini görüyoruz.

Leadtek tarafından bu ayın sonuna doğru satışa sunulması beklenen özel tasarımlı yeni modelin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Leadtek fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 460 modelini duyurdu
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Leadtek fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 460 modelini duyurdu
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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
deathness666 4 yıl en beğenilen AppleFans
Aaaaah ah ne çekmiştim bu MX400'den. Çok iyi hatırlıyorum sene 2003-2004 felan. Türkmenistanlıyım bu arada. Bizim oraya teknoloji çok geç geliyordu, hele ki o senelerde. Babam ofis için bilgisayar almıştı. AMD Duron + 128Mb Ram + GeForce MX400 64Mb şeklinde kasa almıştık. Nasıl mutlu olmuştum. Külüstür Pentium'dan sonra. Kendim 256Mb ram takviye yapmıştım. Acayip hızlanmıştı PC. Ama 64Mb ekran kartı belleği yüzünden NFS Underground oyununda arabanın farları yanmıyordu. Bir çok efekt çalışmıyordu bellek yetersizliği yüzünden. Oyun otomotikman kapatıyordu efektlerin çoğunu. Arkadaşımda 256Mb Ati Radeon 9550 vardı. Onun bilgisayarında inanılmaz güzeldi oyunun görselleri. Hey gidi heeey. Şimdiki oyunlar hiç o kadar zevk vermiyor. O zamanlar NFS Underground çığır açmıştı. Hayatımda ilk defa böyle grafik görmüştüm. Arabaların modifiyesi felan acayip hoşuma gitmişti. Oyunu sanırım 5-6 defa bitirmiştim. Hala bazen kurup oynuyorum. Hele oyunun Soundtrackleri dehşetti. Bana rock/metal sevdiren oyundu. Ondan sonra NFS Underground 2 çıkmıştı. O zaten bambaşkaydı açık dünya, daha detaylı modifiye vesaire. Müthiş deneyim yaşatmıştı bu 2 oyun bana. Şimdiki araba yarışları peeeeh kılı bile olamaz o oyunların. Efsane her zaman efsanedir. Efsaneler ölmez.

Bonus: youtube.com/...

Bu girişe hastaydım. EA games, Challenge everything
Aaaaah ah ne çekmiştim bu MX400'den. Çok iyi hatırlıyorum sene 2003-2004 felan. Türkmenistanlıyım bu arada. Bizim oraya teknoloji çok geç geliyordu, hele ki o ...
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deathness666 4 yıl
Bu yine iyi hort. Daha ne hortlatanlar var. 2006-2007-2008 senelerinden hortlatanlar oluyor.
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AppleFans 4 yıl deathness666
deathness666
Bu yine iyi hort. Daha ne hortlatanlar var. 2006-2007-2008 senelerinden hortlatanlar oluyor.

Daha sıcağı sıcağına hort


mobile.donanimhaber.com/...
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OKUZBURAK 4 yıl
ben 5 yıldır kullanıyorum. plastik kapağını çıkarttım çıplak halde kullanıyorum. malum fanları ve mazgalları temizlemek kolay oluyor. ses beni rahatsız etmiyo. overclocklu kullanıyorum. orijinali 725 olan çekirdek hızını 925 de kullanıyorum.(1075mw) bellekler 900mhz orijinal şuan benim setup ım 1171mhz. stress test de aldığım max derece 93 derece. overclocksuz ken max 72 derece. oyunlarda 80 dereceyi geçmiyor. yüksek sıcaklık farkındayım ama sorun olmuyor. bu ayarda 1 senedir kullanıyorum. sürekli oyun oynuyorum... sli lı halde deneyeceğim bikaç gün içerisinde. arkadaşımdan aynı karttan alıcam yarın. bu hali beni tatmin ediyor. i760 işlemcim var. 2.8ghz. işlemcimide overclock ile 3.8 ile kullanıyorum. max 72 derece. sorunsuz çalışıyor yıllardır. 8400 işlemci ile denemiş arkadaşlar, o işlemci ile verim alabileceğinizimi sanıyorsunuz? bende 7500 de denedim oc li 3.5ghz halde. apb reloaded oynuyorum. 9800gt ile aldığım performansdan farklı performans sergilemedi. o işlemciyle kart tam performans çalışmıyor ki. 50 dereceyi geçmiyo stress test de o işlemciyle.D saçmalamayın.D
leadtek yılların saglam nvidia pcb döşeyicisidir bence. ilk patladığı zaman efsane kartları vardı. şmdi pek yok piyasada. eskileri düşünüp aldım kartı. çokda memnunum. bu fiyata canavar kart. 8 senelik kart. ama 8 senelik kart kadar geri değil performans olarak. gtx 580 leri geride bırakıyo furmark da score olarak.
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CoNaR-X 4 yıl OKUZBURAK
Son mesajı 2011 de olan bir konuyu hortlatmışsın fakat konudaki ilk mesaj 2010'da yazılmış ve bu kartın çıkacağı haberi yapılıyorken, sen 8 senelik kart demişsin.
Ama sen konuyu hortlatınca @DH Misafirinin çelişkili mesajlarının bu konudaki en ilgi çekici mesajlar olduğunu farkettim


Düzenleme : Bu konudaki mesajlar, düzenlenebiliyor veya silinebiliyormuş, resimliyim dedim.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar bu kartı kullanan varmı performansı nasıl acil cvp bekliyorum bende almayı duşünüyorum...
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DH Misafiri 8 yıl
bahsi geçen kart hatalarla dolu bir karttır. kesinlikle uzak durun derim. sitesinde ingilizcenin i sinden anlamayan kişilerce yazılmış bir bios update tavsiyesi var ve işe de yaramıyor. bilgisayarınızı floppyden boot edin diye tavsiye mi olur? floppy mi kaldı kardeşim. Ha flashdiskten boot ettim ve dediklerini aynen uyguladım bir işe de yaramadı. kart wow'da orta ayarlarda 20 fps veriyor e8400 2x2 ocz platinum sistemde haberiniz olsun. 3dmark vantage puanım da 5600 civarı. tek kelime ile uzak durun. ocli kartlar tehlikeli iş hele ki leadtek gibi kalitesiz ve amatör bir markadan 2 defa uzak durun benim düştüğüm hataya düşmeyin.
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Dovahkiin 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bahsi geçen kart hatalarla dolu bir karttır. kesinlikle uzak durun derim. sitesinde ingilizcenin i sinden anlamayan kişilerce yazılmış bir bios update tavsiyesi var ve işe de yaramıyor. bilgisayarınızı floppyden boot edin diye tavsiye mi olur? floppy mi kaldı kardeşim. Ha flashdiskten boot ettim ve dediklerini aynen uyguladım bir işe de yaramadı. kart wow'da orta ayarlarda 20 fps veriyor e8400 2x2 ocz platinum sistemde haberiniz olsun. 3dmark vantage puanım da 5600 civarı. tek kelime ile uzak durun. ocli kartlar tehlikeli iş hele ki leadtek gibi kalitesiz ve amatör bir markadan 2 defa uzak durun benim düştüğüm hataya düşmeyin.

Kartın arızalı olduğu açık. Boşu boşuna markayı kötülemene gerek yok.
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar ben aldım.Harika bir kart fiyatıda uygun herkese tavsiye ederim.
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DH Misafiri 9 yıl
SLM,
Bu kartan sipariş ettim,daha öncede WINFAST TNT32 kullandım.Gayet memnundum.Anacak uzun bir süre TR piyasasında görünmedi.Nerdeyse tüm inceleme sitelerini gezdim,ama incelemesine rastlamadım.Kalitesine güvenerek aldık artık,birazda kısmet işi...
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Batuist 9 yıl
kartın dış görünümü çok basit duruyor.. fan, kasası vs... kalite olarak birşey diyemem ama görüntü beni cezbetmedi.. bir gtx460ın çalıştığı zamanki ısısını vs. biliyorum. bu fan ilede kullanmak isteyeceğim bir kart olmazdı herhalde... yüksek ihtimal fan oyunlarda epey gürültü çıkarır...
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punisher_1947 9 yıl
Leadtek ten sağlam pcb üreten nVİDİA partneri varmı size sorarım. (:
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damn2u 9 yıl
Sanalmarketim sitesinde 1gb ve 768mb iki modelde stoklara girmiş bile, şaşırtıcı derecede hızlı bir ithalat oldu


sanalmarketim.com/...

sanalmarketim.com/...
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huseyincarnege 9 yıl
Leadtek GÖZÜM KAPALI ALINABİLCEK NVİDİA KART ÜRETİCİSİ
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Confusion 9 yıl
Leadtek firması Geforce "TI" serisinden başlayıp en son GF 7xxxx serisine kadar TR de piyasaya hakimdi ama son dönemde leadtek kartları herhangi biryerde göremez oldum.

umarım bu model ile yeniden canlanır çünkü nvidia grubunda çekinmeden alacağım markalardan
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ersinbektas 9 yıl
fiyatıda güzel olursa alınabilecek karttır
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Bondissement 9 yıl
fiyatı tahminen ne civarı olur? 500tlyi aşarmı?
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