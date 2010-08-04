Leadtek fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 460 modelini duyurdu

Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Leadtek, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen özel tasarımlı GeForce GTX 460 modelini duyurdu. 8mm kalınlığında iki adet bakır ısı borusunun kullanıldığı özel soğutucusu ile referans tasarımlı modele kıyasla daha serin ve daha sessiz çalıştığı belirtilen DirectX 11 destekli ekran kartı 725MHz GPU, 1450MHz paralel işlemci ve 3600MHz bellek saat hızlarıyla geliyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine ve 336x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, çoklu ekran kartı kurulumları için SLI, çoklu monitör konfigürasyonları içinse 3DVision Surround teknolojilerini destekliyor. CUDA ve PhysX gibi teknolojileri de bünyesinde barındıran çift slot tasarımlı yeni modelde, görüntü aktarımı için çift DVI ve bir mini HDMI konnektörlerine yer verildiğini görüyoruz.

Leadtek tarafından bu ayın sonuna doğru satışa sunulması beklenen özel tasarımlı yeni modelin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.