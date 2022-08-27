VSync nedir? VSync kapatma ve açma nasıl yapılır?

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VSync, ekran kartları, oyunlar ve monitörler için ilk senkronizasyon teknolojisiydi. G-Sync veya FreeSync gibi yeni seçeneklere rağmen VSync, çoğu oyuncu için vazgeçilmez bir seçenek olmaya devam ediyor. Peki ama, VSync nedir, ne işe yarar?

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VSync nedir?

Türkçesi Dikey Senkronizasyon olan Vertical Sync kısa şekliyle VSync, bir oyunun kare hızını oyun monitörünün yenileme hızıyla senkronize eden bir grafik teknolojisi. İlk olarak ekran kartı üreticileri tarafından geliştirilen bu teknoloji, ekran yırtılmasıyla başka çıkmanın bir yoluydu. Ekran yırtılması, bildiğiniz üzere monitörün yenileme hızı saniyedeki kare hızıyla senkronize olmadığında meydana gelen bir sorun.

Ekran yırtılması (Screen tearing), herhangi bir zamanda meydana gelebilir ancak daha çok hızlı hareket sırasında, özellikle oyuncu monitörünün kaldırabileceğinden daha yüksek bir kare hızında çalıştığında veya kare hızı önemli ölçüde değiştiğinde, monitör de buna ayak uyduramadığında görülür. Özellikle dikey görsel öğelerin olduğu hızlı tempolu oyunlarda fark edilir. Bu sorun olduğunda, çizgilerin doğru bir şekilde sıralanmadığını net bir şekilde görürsünüz; güzel bir oyun berbat görünür. VSync, bunu azaltmak için birkaç şey yapar.

İlk olarak, ekran kartının çıkış kare hızını monitörün yenileme hızıyla sınırlar; monitörün kaldırabileceğinden daha yüksek kare hızlarına çıkmasını önler. Bunu monitör mevcut yenileme döngüsünü tamamlayana dek grafik işlemci biriminin ekran belleğine herhangi bir şey yapmasını engelleyerek yapar. VSync açıldığında ekran yırtılması görmemeniz gerekir.

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Adaptive Sync nedir?

NVIDIA Adaptive Sync, yalnızca GT 600 serisi veya daha yeni NVIDIA ekran kartına sahip kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Adaptive Sync teknolojisi, FPS çıkışını monitörünüzün yenileme kapasitesine uyacak şekilde sınırlayarak VSync’e benzer şekilde çalışır ancak yenileme hızlarının düşmesinden kaynaklanan performans gecikmesini ortadan kaldırmak için daha fazla çalışır. Adaptive Sync, herhangi bir takılma veya yırtılma olmaksızın görsel performansı düzene sokma konusunda daha iyi iş çıkarır.

Fast Sync nedir?

Fast Sync, NVIDIA’nın yalnızca GTX 900 serisi ekran kartı, 10 serisi ekran kartı veya daha yeni modelleriyle uyumlu yeni teknolojilerden biridir. Fast Sync, gecikmeyi mutlak minimumda tutarken ekran yırtılmasını ve giriş gecikmesini ortadan kaldırmada harika iş çıkarır. VSync’ten daha etkileyici ve tutarlı performans gösterir. Oyuncuların VSync’i kapatmayı tercih etmelerinin başlıca nedenlerinden biri, gecikme seviyesinin fırlamasıdır. Fast Sync açıldığında, gecikme önemli ölçüde azalır.

Enhanced Sync nedir?

Enhanced Sync, AMD’nin gelişmiş VSync çözümüdür. Enhanced Sync, VSync teknolojisiyle uyum içinde çalışır. FPS, monitör yenileme hızının altına düştüğünde yaşanan takılma ve giriş gecikmesini azaltmak için birlikte çalışırlar. Enhanced Sync, VSync ile ilgili sorunları tamamen çözmez ancak performans ve tutarlılıkta büyük iyileştirmeler yapar. Enhanced Sync, yalnızca AMD Radeon ekran kartlarıyla kullanılabilir.

Smooth Sync nedir?

Smooth Sync, VSync açıldığında ve SLI (Scalable Link Interface / Ölçeklenebilir Bağlantı Arabirimi) aktifken takılmayı azaltmak için tasarlanmıştır. SLI, işlem gücünü arttırmak için tasarlanmış ekran kartları için paralel işleme algoritmasıdır. Smooth Sync, oynadığınız oyunu en sürdürülebilir kare hızına kilitler ve yalnızca oyun performansı monitör hızının üzerinde sürdürülebilir bir şekilde geçiş yapıyorsa FPS’i artırarak takılmayı azaltır. Smooth Sync, oyunun ortalama kare hızını etkili bir şekilde düşürürken, genel görsel deneyimi iyileştirir.

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VSync işe yarar mı?

VSync, gerektiğinde FPS’i sınırlayarak ekran yırtılması sorununu çözer. Monitörünüz belirli bir oyunun FPS’ine ayak uyduramıyorsa, VSync büyük fark yaratabilir. Ancak VSync, HDR gibi çözünürlüğü, renkleri veya parlaklık seviyesini iyileştiremez. İyileştirmeler yapmak yerine belli bir sorunu durdurmaya odaklanan önleyici bir teknolojidir. Ayrıca performansa olumsuz etkisi vardır. PC’nizin oyun yeteneklerinden gerçekten en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız, ayarları maksimuma çıkarmak önemlidir.

VSync, uyumsuz kare hızları ve yenileme hızlarıyla uğraşan oyuncular için mükemmel bir seçenek. VSync, ince ayarla grafik işlemci birimini (GPU) ve monitörünüzü uyum içinde çalışmaya zorlar. Bu senkronizasyon, ekran yırtılmasını etkili bir şekilde ortadan kaldırır ve oyunu daha akıcı oynamanızı sağlar. VSync, yeni oyunlar için harika bir yardımcı araç olmasının yanı sıra emülatörler aracılığıyla eski oyunları bilgisayarlarında oynamayı seven oyuncular için harikadır. Yüksek kare hızları ekran kartını aşırı hıza zorlar, sıcaklık artar. VSync açılması durumunda FPS, monitörün maksimum yenileme hızına sınırlar ve ekran kartındaki aşırı yükü azaltır.

Oyuncuların VSync ile ilgili yaşadığı en yaygın sorunlardan biri, giriş gecikmesi. Hızlı refleks ve zamanlama gerektiren oyunlarda tuşlara basma ve fark tıklamalarında gecikme olur. Grafiklerin yoğunlaştığı anlarda, kare hızı monitörünüzün yenileme hızının altına düşerse VSync, bu ani değişikliği senkronize etmeye çalışır. Kesintisiz geçiş sağlamak yerine kare hızında büyük düşüş sağlayarak daha yüksek görsel ve performans gecikmesi yaşatır.

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Vsync açılmalı mı?

Vsync açık mı olmalı, kapalı mı olmalı? Bu sorunun yanıtı, duruma göre tercihlere ve özel durumlara bağlıdır. VSync ne zaman açılmalıdır? Ekran kartınız, monitörünüzün gösterebileceğinden daha fazla kare oluşturuyorsa, VSync’in açılması akıllıca olur. Ancak, oynadığınız oyunun kare hızı monitörünüzün maksimum yenileme hızından düşükse VSync’in açık olmasına gerek yoktur. VSync ne zaman kapatılmalıdır? Oyununuz grafiksel açıdan çarpıcı noktaya ulaştığında, kare hızı monitörünüzün yenileme hızını altına düşerse VSync otomatik olarak bu ani değişime uyum sağlamaya çalışır ve kötü görseller, performans kaybıyla karşı karşıya kalırsınız.

Vsync nasıl açılır?

Vsync, özelliği destekleyen bir ekran kartınız olduğu sürece çoğu monitör ve ekranda çalışır. AMD ve NVIDIA’nın ilgili sürücüleri aracılığıyla etkinleştirebilir veya oyunun grafik ayarlarından açabilirsiniz.

NVIDIA ekran kartları için VSync açma:

Başlat butonuna tıklayın ve NVIDIA denetim masası (NVIDIA control panel) yazın. NVIIDA kontrol panelinde solda 3D Ayarlarının Yönetilmesi'ne (Manage 3D Settings) tıklayın. Genel Ayarlar (Global Settings) sekmesinde Düşey Senkronizasyon'u (Vertical Sync) göreceksiniz. Açılır menüden “Aç”ı (On) seçin.

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AMD ekran kartları için VSync açma:

AMD Radeon yazılımını açın. Gaming’e tıklayın. Wait for Vertical Refresh seçeneğinin yanındaki açılır butona tıklayın. On olarak ayarlayın.

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Vsync kapatma

NVIDIA kontrol panelini açın. 3D Ayarlarının Yönetilmesi'ne tıklayın. Düşey senkronizasyon seçeneğinin yanındaki açılır butona tıklayın. “Kapalı” olarak seçin.

Bilgisayarda yüksek grafikli ağır oyunlar oynuyor ve grafik yazılımları kullanıyorsanız, NVIDIA ve AMD Radeon ayarlarında VSync ile karşılaşmışsınızdır. Bu rehber yazıda VSync ne demek, açık olması gerçekten işe yarıyor mu, nasıl kapatılıyor? bunlara değindik.

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