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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo, AMD'nin Brazos platformunu kullanan ThinkPad E125'i tanıttı

7 yıl
9,6b
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4
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo, AMD'nin Brazos platformunu kullanan ThinkPad E125'i tanıttı
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Lenovo geçtiğimiz hafta sona eren Computex 2011 Fuarı'nda, AMD'nin Brazos kod adlı Fusion platformunu kullanan yeni mini bilgisayarı ThinkPad E125'i tanıttı. 11.6-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan bilgisayarda hangi işlemcinin kullanıldığı açıklanmasa da tahminler, AMD'nin henüz piyasaya sürülmeyen ve Fusion E-350 işlemcisine göre daha yüksek saat hızlarında çalışan çift çekirdekli Fusion E-450 işlemcisinin kullanılmış olduğu yönünde ağırlık kazanıyor.

Teknik özellikleri hakkında çok fazla açıklama yapılmayan ThinkPad E125, DirectX 11 destekli entegre grafik birimi sayesinde temel oyun deneyimini ve gelişmiş çoklu ortam seçenekleri sunmayı vaad ediyor. Geleneksel Lenovo klayve tasarımına sahip olan sistem 802.11n WiFi, Bluetooth, entegre internet kamerası, görüntü aktarımı için D-Sub-HDMI portları, çok formatlı kart okuyucusu ve üç adet USB 2.0 portu gibi detayları da bünyesinde barındırıyore. Resmi olarak açıklanmasa da yaz sonuna doğru pazara sürülmesi beklenen Lenovo ThinkPad E125 için şu anda üzerinde konuşabilecek herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Lenovo, AMD'nin Brazos platformunu kullanan ThinkPad E125'i tanıttı
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Lenovo, AMD'nin Brazos platformunu kullanan ThinkPad E125'i tanıttı
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RiPPeR91 7 yıl
@high çıkmamış derken?
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highgen 7 yıl
daha lansmanı yapılmamış olan e450
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highgen 7 yıl
HENÜZ ÇIKMAMIŞ BİR İŞLEMCİYE ŞİMDİDEN BU TÜR TASARIMLAR KAZANMASI BÜYÜK GELİŞMELER YENİ İŞLEMCİNİN İYİ BİR SATIŞ BAŞARISI ELDE EDEBİLECEĞİNİ GÖSTERİYOR
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