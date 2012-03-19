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Lenovo ThinkCentre M92z, Windows 8 işletim sistemine hazır olacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,5b
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8 için firmaların hazırlıkları sürerken, uyumlu bazı modeller de internete sızmaya başlıyor.

Lenovo'nun yeni hepsi-bir-arada bilgisayarı ThinkCentre M92z, tasarımı kadar Windows 8 uyumluluğu ile de dikkat çekiyor.

The Verge sitesi tarafından görselleri internete sızdırılan modelin 20 ve 23 inçlik iki farklı versiyona sahip olacağı belirtiliyor. Klasik hepsi-bir-arada modellerinden ziyade sadece bir monitör havası uyandıran ThinkCentre M92z, Ivy Bridge işlemciler ile birlikte Temmuz ayında piyasada olacak.

Model iddialı paylaşımsız grafik biriminin yanında Windows 8'e hazır dokunmatik ekranı ile de yeni işletim sistemini ilk karşılayacak ürünlerden birisi olacak. Bu modelin yanında M72z ve Edge 92z modellerinin de Temmuz ayında piyasada olacağı belirtiliyor.

Windows 8 tablet pazarının ilklerinden olmaya hazırlanan Lenovo, masaüstü bilgisayar pazarında da Windows 8 ile uyumlu ilk modellerin sahibi olacak gibi görünüyor.

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E_Aydin35 7 yıl
İnce ve gayet şık bir model doğrusu, Windows 8 ilşe gelmesi artı bir avantaj sunar kullanım bakımından..
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söny 7 yıl
Windows 8in en önemli attack'ıda tablet ve dokunmatik pc lere olucak galiba
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