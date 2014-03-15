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Lenovo dünyanın en güçlü akıllı televizyonunu hazırlıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Televizyonlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo dünyanın en güçlü akıllı televizyonunu hazırlıyor

Dünya bilgisayar pazarında liderliğe yükselen ve Motorola'yı satın alarak cep telefonu pazarındaki iddiasını gözler önüne seren Lenovo, diğer taraftan akıllı televizyonlara yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Kapalı kapılar ardında yeni nesil televizyonlar için ar-ge faaliyetlerine devam eden Çin merkezli şirket, kullanıcı deneyimini var olan çözümlerini ötesine taşımayı amaçladığı yeni modellerinde donanım gücünü de arttırıyor.
Lenovo Başkan Yardımcısı Arthur A.'nın, Çin'in en büyük mikro-blog sitelerinden Weibo'daki hesabını kullanarak yaptığı açıklamaya göre, 50-inç ekran büyüklüğüne sahip olan Ultra HD yani 4K çözünürlüklü yeni nesil akıllı televizyonlarına, Nvidia'nın Tegra K1 işlemcisi güç verecek. Yönetici tarafından 200 çekirdekli işlemci olarak ifade edilen Tegra K1, Kepler tabanlı yeni nesil grafik biriminde 192 paralel işlemci ve 8 çekirdek (4+4) konfigürasyonu ile gelecek gibi görünüyor. Yayınlanan görsellere göre oldukça ince tutulmuş çerçeveleri, ayak tasarımı ve turuncu rengi ile tasarım anlamında da iddialı olan televizyon, türünün en güçlü üyesi olarak piyasaya çıktığı zaman adından da sıkça bahsettirebilir.
Güç olduğu donanımsal altyapı sayesinde, akıllı televizyon deneyiminde çıtayı yükseltecek olan televizyon, aynı zamanda kendinden oyun konsolu özelliğine de sahip olabilir. Nvidia tarafından konsol seviyesinde hatta önceki nesil konsolların ötesinde grafik performansı sunacağı iddiasıyla lanse edilen Tegra K1 işlemcisi, Lenovo'nun yeni televizyonunda kullanıcılara akıcı oyun deneyimi sunabilir. Televizyonun fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmazken, çıkış tarihi ise aynı yönetici tarafından "eli kulağında" olarak ifade edildi. 

http://weibo.com/3910667401/AAP3xggd4 Yorum Yaz
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Ölü ozan 4 yıl
yakında öyle bir tv yapacaklar ki tv izleme dışında her ihtiyacımıza cevap verecek
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DH Misafiri 4 yıl
selamun aleykum aynı karttan elımde var ekranım vga girisli ekran kartım ise dvi-d girisli bunu hangı aparatla nasıl vga gırısıne cevıre bılırım 24+1 pin girisli 24+1 ğin girisini denedim ama bi türlü cevirmedi yardımcı olursanız sevırınırm
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bi araba parası isterler buna
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DH Misafiri 5 yıl
insanların kazançlarına nasıl ortak olurum, zamanlarını nasıl çalarım tv leri bunlar
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popkolik25 5 yıl
Tam bir canavar olmuş.Ama DX12 duyurulduktan sonra bu kartların akıbeti ne olacak bilen var mı?
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TurQich 5 yıl
Isletim sistemi ne olacak acaba?
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umut_baris 5 yıl
İş yazılımda bitiyor. Bakıyorum piyasadaki smart tv lere yok çift çekirdek işlemci yok dört çekirdek işlemci.

Bildiğin optimizasyon yoksunu bug dolu yazılımlar. Arayüzlerinde o saçma air mouseları ile gezinmek eziyet.

İçerik desen eh işte. Android stickler, boxlar daha iyi iş çıkarıyor. Onların da sorunları yok değil ama. Tarafsız olmak lazım.

Samsung sonra meşhur pazarlama stratejisi olan evolutuion kitleri çıkardı. Portları var her televizyonun arkasında. Ne oldu? Ellerinde patladı.

LG desen esti gürledi smart tv leri ile. Onlardaki 3d zaten rezalet denecek seviyede. (smart özellikli giriş seviyesi seri için konuşuyorum yoksa üst serileri takdire şayan)

Nvidia bu tegra ile ne zaman çıksa karşımıza hep bir esip gürleyeceğim havası yaratıyor ama çıktığı zaman alanlara sadece kazık atıyor!

YAZILIM YAZILIM YAZILIM! Android işletim sistemi mesela, bildiğin donanım canavarı.

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AppleFans 5 yıl
Bir bf4 atarız artık
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DownClock01 5 yıl
O.C. oluyor mu :)
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foz54 5 yıl
lenovo sağlam geliyor ama Tegra islemciden ziyade televizyonda Android olmalı daha az ısınan Qualcomm işlemci olsa da olur ;)
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seven44 5 yıl
tasarım güzel
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E_Aydin35 5 yıl
Lenovo'dan fırtına öncesi sessizlik çanlarınamı şahit oluyoruz acaba.. :)
AR-GE çalışmaları yapmaları güzel akıllı telefonlarınıda dört gözle bekliyoruz, özellikle "tasarım" anlamında göze hitap eden albenisi olan telefon bence ilk bakışta aşk için çok önemli bir nitelik olacak..
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turbo-powwer 5 yıl
Hoş olmuş
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