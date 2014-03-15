Lenovo dünyanın en güçlü akıllı televizyonunu hazırlıyor





Dünya bilgisayar pazarında liderliğe yükselen ve Motorola'yı satın alarak cep telefonu pazarındaki iddiasını gözler önüne seren Lenovo, diğer taraftan akıllı televizyonlara yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Kapalı kapılar ardında yeni nesil televizyonlar için ar-ge faaliyetlerine devam eden Çin merkezli şirket, kullanıcı deneyimini var olan çözümlerini ötesine taşımayı amaçladığı yeni modellerinde donanım gücünü de arttırıyor.

Lenovo Başkan Yardımcısı Arthur A.'nın, Çin'in en büyük mikro-blog sitelerinden Weibo'daki hesabını kullanarak yaptığı açıklamaya göre, 50-inç ekran büyüklüğüne sahip olan Ultra HD yani 4K çözünürlüklü yeni nesil akıllı televizyonlarına, Nvidia'nın Tegra K1 işlemcisi güç verecek. Yönetici tarafından 200 çekirdekli işlemci olarak ifade edilen Tegra K1, Kepler tabanlı yeni nesil grafik biriminde 192 paralel işlemci ve 8 çekirdek (4+4) konfigürasyonu ile gelecek gibi görünüyor. Yayınlanan görsellere göre oldukça ince tutulmuş çerçeveleri, ayak tasarımı ve turuncu rengi ile tasarım anlamında da iddialı olan televizyon, türünün en güçlü üyesi olarak piyasaya çıktığı zaman adından da sıkça bahsettirebilir.

Güç olduğu donanımsal altyapı sayesinde, akıllı televizyon deneyiminde çıtayı yükseltecek olan televizyon, aynı zamanda kendinden oyun konsolu özelliğine de sahip olabilir. Nvidia tarafından konsol seviyesinde hatta önceki nesil konsolların ötesinde grafik performansı sunacağı iddiasıyla lanse edilen Tegra K1 işlemcisi, Lenovo'nun yeni televizyonunda kullanıcılara akıcı oyun deneyimi sunabilir. Televizyonun fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmazken, çıkış tarihi ise aynı yönetici tarafından "eli kulağında" olarak ifade edildi.

http://weibo.com/3910667401/AAP3xggd4