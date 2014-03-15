Lenovo dünyanın en güçlü akıllı televizyonunu hazırlıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dünya bilgisayar pazarında liderliğe yükselen ve Motorola'yı satın alarak cep telefonu pazarındaki iddiasını gözler önüne seren Lenovo, diğer taraftan akıllı televizyonlara yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Kapalı kapılar ardında yeni nesil televizyonlar için ar-ge faaliyetlerine devam eden Çin merkezli şirket, kullanıcı deneyimini var olan çözümlerini ötesine taşımayı amaçladığı yeni modellerinde donanım gücünü de arttırıyor.
Lenovo Başkan Yardımcısı Arthur A.'nın, Çin'in en büyük mikro-blog sitelerinden Weibo'daki hesabını kullanarak yaptığı açıklamaya göre, 50-inç ekran büyüklüğüne sahip olan Ultra HD yani 4K çözünürlüklü yeni nesil akıllı televizyonlarına, Nvidia'nın Tegra K1 işlemcisi güç verecek. Yönetici tarafından 200 çekirdekli işlemci olarak ifade edilen Tegra K1, Kepler tabanlı yeni nesil grafik biriminde 192 paralel işlemci ve 8 çekirdek (4+4) konfigürasyonu ile gelecek gibi görünüyor. Yayınlanan görsellere göre oldukça ince tutulmuş çerçeveleri, ayak tasarımı ve turuncu rengi ile tasarım anlamında da iddialı olan televizyon, türünün en güçlü üyesi olarak piyasaya çıktığı zaman adından da sıkça bahsettirebilir.
Güç olduğu donanımsal altyapı sayesinde, akıllı televizyon deneyiminde çıtayı yükseltecek olan televizyon, aynı zamanda kendinden oyun konsolu özelliğine de sahip olabilir. Nvidia tarafından konsol seviyesinde hatta önceki nesil konsolların ötesinde grafik performansı sunacağı iddiasıyla lanse edilen Tegra K1 işlemcisi, Lenovo'nun yeni televizyonunda kullanıcılara akıcı oyun deneyimi sunabilir. Televizyonun fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmazken, çıkış tarihi ise aynı yönetici tarafından "eli kulağında" olarak ifade edildi.
http://weibo.com/3910667401/AAP3xggd4 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bildiğin optimizasyon yoksunu bug dolu yazılımlar. Arayüzlerinde o saçma air mouseları ile gezinmek eziyet.
İçerik desen eh işte. Android stickler, boxlar daha iyi iş çıkarıyor. Onların da sorunları yok değil ama. Tarafsız olmak lazım.
Samsung sonra meşhur pazarlama stratejisi olan evolutuion kitleri çıkardı. Portları var her televizyonun arkasında. Ne oldu? Ellerinde patladı.
LG desen esti gürledi smart tv leri ile. Onlardaki 3d zaten rezalet denecek seviyede. (smart özellikli giriş seviyesi seri için konuşuyorum yoksa üst serileri takdire şayan)
Nvidia bu tegra ile ne zaman çıksa karşımıza hep bir esip gürleyeceğim havası yaratıyor ama çıktığı zaman alanlara sadece kazık atıyor!
YAZILIM YAZILIM YAZILIM! Android işletim sistemi mesela, bildiğin donanım canavarı.
AR-GE çalışmaları yapmaları güzel akıllı telefonlarınıda dört gözle bekliyoruz, özellikle "tasarım" anlamında göze hitap eden albenisi olan telefon bence ilk bakışta aşk için çok önemli bir nitelik olacak..