Akıllı televizyon alırken nelere dikkat edilmeli?

- 1. Ekran Çözünürlüğü 📺
- 2. Ekran veya Panel Tipi 🆚
- 3. Yenileme Hızı 💨
- 4. Ekran Boyutu 🤔
- 5. İşletim Sistemi 📡
- En iyi fiyat/performans televizyon önerileri
- Yorumlar
1. Ekran Çözünürlüğü 📺
Bir ekranın piksel sayısını yatay satırlar ve dikey sütunlar cinsinden ifade eden ekran çözünürlüğü, akıllı televizyon alırken dikkat edilmesi gereken özellikler arasında yer alıyor. Daha fazla piksel sayısı, daha keskin resim ve daha ince ayrıntılara sahip görüntüler sağlarken, yüksek çözünürlüğün çoğu zaman daha iyi olduğunu söyleyebiliriz.
Ayrıca birçok üretici, günümüzde 8K çözünürlük sunan akıllı TV modellerini de pazara sunmaya başladı. Ancak, en iyi görüntü kalitesine sahip akıllı televizyon almayı planlayan kullanıcılar için4K TV’lerin daha iyi bir seçim olduğunusöyleyebiliriz. Zira 8K'nın standart olması için bir süre daha beklememiz gerekecek.
2. Ekran veya Panel Tipi 🆚
Günümüz televizyonlarında çoğunlukla LCD, OLED ve QLED panel türleri ile karşılaşıyoruz. Bu panel türlerinin bir tarafında ekranı aydınlatmak için ışık yayan diyotlar (LED’ler) kullanan LCD ekranlar yer alırken, diğer tarafta piksellerin gerektiğinde kapanıp açılmasını sağlayan ve mükemmel siyah tonlarıüretebilen OLED paneller yer alıyor. QLED veya QNED panellere geldiğimizde ise markaların isimlendirmelerine göre değişen bu panel türü, LCD ekranlara bir kuantum nokta katmanı eklenmesini ifade ediyor.
Ancak Samsung ve LG tarafından tanıtılan yeni QD OLED ve OLED EX panellerin parlaklık ve renk üretimi konusunda QLED'i geride bıraktığını söyleyebiliriz. Akıllı TV satın alırken seçim yapmakta zorluk çeken kullanıcılara iki panel türünü de bir mağazada test etmelerini öneriyoruz.
3. Yenileme Hızı 💨
Hertz (Hz) olarak ifade edilen ve bir resmin ekranda saniyede kaç yenilendiğini gösteren yenileme hızı, televizyon seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan bir diğeri. Günümüzde standart haline gelen 60 Hz yenileme hızı özellikle LCD TV'lerde oynatılan hareketli görüntülerde bulanık görüntülere neden olabiliyor. Bu nedenle, daha iyi bir görüntü kalitesi oluşturmak için üreticiler, orta ve üst sınıf televizyonlarında 120 Hz yenileme hızlarına yer vermeye başladı.
4. Ekran Boyutu 🤔
İster ekonomik ister yüksek performanslı bir televizyon arıyor olun kafanızdaki en büyük soru muhtemelen "Hangi boyut TV almalıyım?" olacaktır. Buradaki seçimi ise televizyonu aynı anda kaç kişinin izleyeceğini ve nereye konumlandıracağını düşünerek yapmanızın büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Standart oturma odaları göz önüne alındığında günümüzde en ideal ekran boyutlarının 55 ila 65 inç arasında olduğunu söyleyebiliriz.
Peki ideal TV İzleme Mesafesi Nasıl Belirlenir? TV izleyebileceğiniz ideal mesafeyi bulmak için, televizyonunuzun cm cinsinden boyutunu 2 ya da 2,5 ile çarpmanız yeterli diyebiliriz. Örneğin; 55 inç (139 cm) bir televizyonunuz varsa ideal TV izleme mesafesi; 139×2= 278 cm olacaktır. Buradan yola çıkarak eviniz için en ideal ekran boyutunu kolayca bulabilirsiniz.
5. İşletim Sistemi 📡
Akıllı televizyon tercihinde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise işletim sistemi. Zira günümüzde çoğu kişi artık film ve TV şovlarını izlemek için dijital platformlara yöneliyor. Bununla birlikte yeni bir TV'niz varsa veya yeni bir TV satın alıyorsanız, bu cihazın hangi platformlara veya uygulamalara destek sunduğu büyük önem taşıyor.
En iyi fiyat/performans televizyon önerileri
- TCL 50P735 50 inç 4K UHD LED Google TV - 12.399 TL
- LG NanoCell 65NANO756PA 4K Ultra HD 65" 164 Ekran Uydu Alıcılı Smart LED TV - 15.517 TL
- Philips 43PUS7906/62 43'' (108 cm) 4K UHD LED Android TV - 8.119 TL
- Regal 50R754U 50" 4K Smart TV - 6.099 TL
- Vestel 50U9600 50" 4K SMART TV - 7.796 TL
- LG 43NANO76 108 Ekran webOS Smart NanoCell TV - 10.415 TL
- TCL 55P735 55 inç 4K UHD LED Google TV - 14.199 TL
- Samsung QN90B 50" Neo QLED 4K Smart TV (2022) - 21.099 TL
Bu içeriğimizde sizler için "Akıllı televizyonlar tercihinde neler önem taşıyor?" bunlara değinmeye çalıştık. Paylaştığımız detaylara dikkat ederek kullanıcıların bu konuda daha iyi seçimlerde bulunacağını düşünüyoruz. Akıllı TV alırken nelere dikkat edilmeli içeriğimizin sonuna gelirken yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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