Akıllı televizyon alırken nelere dikkat edilmeli?

Tam Boyutta Gör Günümüzde yeni teknolojilere ve birbirinden farklılık gösteren özelliklere sahip akıllı televizyon modelleri, tercih sırasında kullanıcıları zorlayabiliyor. Bu tür cihazlar konusunda bilgili değilseniz, kendinizi beklentilerinizi karşılamayan bir akıllı TV satın alırken bulabilirsiniz. Peki Akıllı TV alırken nelere dikkat edilmeli? İşte akıllı TV satın almadan önce kontrol etmeniz gereken en önemli özellikler.

1. Ekran Çözünürlüğü 📺 Tam Boyutta Gör Günümüzde Netflix, Disney+, Amazon ve YouTube gibi çeşitli dijital servis sağlayıcılarının 4K içeriklere destek sunduğunu görüyoruz. Full HD olarak da adlandırılan 1920 x 1080 çözünürlük uzun yıllar boyunca standart olarak görülürken, Full HD TV'lerin yerini iki kat daha fazla piksele sahip Ultra HD 4K TV’ler almış durumda. Bir ekranın piksel sayısını yatay satırlar ve dikey sütunlar cinsinden ifade eden ekran çözünürlüğü, akıllı televizyon alırken dikkat edilmesi gereken özellikler arasında yer alıyor. Daha fazla piksel sayısı, daha keskin resim ve daha ince ayrıntılara sahip görüntüler sağlarken, yüksek çözünürlüğün çoğu zaman daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca birçok üretici, günümüzde 8K çözünürlük sunan akıllı TV modellerini de pazara sunmaya başladı. Ancak, en iyi görüntü kalitesine sahip akıllı televizyon almayı planlayan kullanıcılar için4K TV’lerin daha iyi bir seçim olduğunusöyleyebiliriz. Zira 8K'nın standart olması için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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2. Ekran veya Panel Tipi 🆚 Tam Boyutta Gör Bu panel türleri arasından öne çıkan QLED ve OLED panel türlerinin farklı avantaj ve dezavantajlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. OLED paneller neredeyse kusursuz bir siyah tonları, iyi bir renk kalitesi ve düşük güç tüketimi ile dikkat çekerken, QLED paneller ise oldukça yüksek bir parlaklığa, renk üretimine ve OLED panellere yakın bir siyah kalitesine ulaşabiliyor. Günümüz televizyonlarında çoğunlukla LCD, OLED ve QLED panel türleri ile karşılaşıyoruz. Bu panel türlerinin bir tarafında ekranı aydınlatmak için ışık yayan diyotlar (LED’ler) kullanan LCD ekranlar yer alırken, diğer tarafta piksellerin gerektiğinde kapanıp açılmasını sağlayan ve mükemmel siyah tonlarıüretebilen OLED paneller yer alıyor. QLED veya QNED panellere geldiğimizde ise markaların isimlendirmelerine göre değişen bu panel türü, LCD ekranlara bir kuantum nokta katmanı eklenmesini ifade ediyor. Ancak Samsung ve LG tarafından tanıtılan yeni QD OLED ve OLED EX panellerin parlaklık ve renk üretimi konusunda QLED'i geride bıraktığını söyleyebiliriz. Akıllı TV satın alırken seçim yapmakta zorluk çeken kullanıcılara iki panel türünü de bir mağazada test etmelerini öneriyoruz.

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3. Yenileme Hızı 💨 Tam Boyutta Gör Burada bir parantez açacak olursak kullanıcıların televizyon tercihlerinde yazılımsal yenileme hızına kıyasla gerçek yenileme hızı değerine dikkat etmelerini öneriyoruz. Gerek oyun gerekse daha iyi bir görüntü için yüksek yenileme hızları daha akıcı ve sürükleyici bir televizyon deneyimi sunacaktır. Hertz (Hz) olarak ifade edilen ve bir resmin ekranda saniyede kaç yenilendiğini gösteren yenileme hızı, televizyon seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan bir diğeri. Günümüzde standart haline gelen 60 Hz yenileme hızı özellikle LCD TV'lerde oynatılan hareketli görüntülerde bulanık görüntülere neden olabiliyor. Bu nedenle, daha iyi bir görüntü kalitesi oluşturmak için üreticiler, orta ve üst sınıf televizyonlarında 120 Hz yenileme hızlarına yer vermeye başladı.

4. Ekran Boyutu 🤔 İster ekonomik ister yüksek performanslı bir televizyon arıyor olun kafanızdaki en büyük soru muhtemelen "Hangi boyut TV almalıyım?" olacaktır. Buradaki seçimi ise televizyonu aynı anda kaç kişinin izleyeceğini ve nereye konumlandıracağını düşünerek yapmanızın büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Standart oturma odaları göz önüne alındığında günümüzde en ideal ekran boyutlarının 55 ila 65 inç arasında olduğunu söyleyebiliriz. Peki ideal TV İzleme Mesafesi Nasıl Belirlenir? TV izleyebileceğiniz ideal mesafeyi bulmak için, televizyonunuzun cm cinsinden boyutunu 2 ya da 2,5 ile çarpmanız yeterli diyebiliriz. Örneğin; 55 inç (139 cm) bir televizyonunuz varsa ideal TV izleme mesafesi; 139×2= 278 cm olacaktır. Buradan yola çıkarak eviniz için en ideal ekran boyutunu kolayca bulabilirsiniz.

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5. İşletim Sistemi 📡 Tam Boyutta Gör "Hangi marka televizyon almalıyım?" diye soranlar için işletim sistemi önemli bir konu. Zira günümüzde birçok üretici, kendi cihazlarında özel işletim sistemlerini tercih ediyor. Bunlar arasından LG TV'ler WebOS, Samsung TV'ler Tizen ve geriye kalan modellerin çoğu Android TV ile karşımıza çıkmakta. Peki bunlardan hangisi en iyisi diye soracak olursanız, günümüzde bu üç platformun da tüm büyük uygulamalara destek sunduğunu söyleyebiliriz. Ancak yine de Android tarafında daha fazla uygulamanın bulunduğu belirtmekte fayda var. Akıllı televizyon tercihinde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise işletim sistemi. Zira günümüzde çoğu kişi artık film ve TV şovlarını izlemek için dijital platformlara yöneliyor. Bununla birlikte yeni bir TV'niz varsa veya yeni bir TV satın alıyorsanız, bu cihazın hangi platformlara veya uygulamalara destek sunduğu büyük önem taşıyor.

Bu içeriğimizde sizler için "Akıllı televizyonlar tercihinde neler önem taşıyor?" bunlara değinmeye çalıştık. Paylaştığımız detaylara dikkat ederek kullanıcıların bu konuda daha iyi seçimlerde bulunacağını düşünüyoruz. Akıllı TV alırken nelere dikkat edilmeli içeriğimizin sonuna gelirken yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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