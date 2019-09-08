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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo iki yeni tablet duyurdu: Yoga Smart Tab ve Smart Tab M8

Lenovo, IFA fuarı kapsamında iki yeni tablet duyurusu yaptı. İlgi çekici özelliklere sahip Yoga Smart Tab ve Smart Tab M8 adlı modeller çok yakında piyasaya sürülecek.
32 dk. (Son Güncelleme: 26 dk.)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Tabletler eskisi kadar popüler olmasa da üreticiler yeni modeller çıkarmaya devam ediyor. Eğer bu yönde bir arayışınız varsa Çinli teknoloji devi Lenovo'nun IFA 2019'da duyurduğu Yoga Smart Tab ve Smart Tab M8 modellerine göz atmak isteyebilirsiniz.
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Yoga Smart Tab'ın en dikkat çeken özelliği tasarımı. Bunun nedeni tabletin, arkasında bir dayanak noktası olacak şekilde tasarlanmış olması. Böylelikle kullanıcılar cihazı masa gibi düz bir yüzeyde rahatça izleyebilecekler. Dayanağın üzerinde bulunan delik sayesinde tableti duvara asmaları bile mümkün olacak.

Fiyatları da açıklandı

Teknik özelliklerine baktığımızda cihazın Qualcomm Snapdragon 439 yonga setiyle güçlendirildiğini görüyoruz. Ayrıca 3/4 GB RAM ve 32/64 GB depolama seçeneklerine sahip. Cihazda 1920 × 1200 piksel çözünürlükte 10.1 inç ekran var. Bu ayın sonunda piyasaya sürülmesi beklenen tablet 250 dolara satılacak.
Daha uygun fiyatlı Smart Tab M8'de ise entegre bir dayanak noktası bulunmuyor. Bunun yerine kullanıcıların tableti yerleştirebileceği bir stand mevcut. MediaTek A22 işlemci ve 2 GB RAM'e sahip cihaz 1280 × 800 çözünürlükte 8 inç ekran taşıyor. Arka tarafında 5 megapiksel önünde ise 2 megapiksel kamera var. Fiyatı 120 dolar olan tablet Ekim ayında piyasaya sürülecek.


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