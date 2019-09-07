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2019'un ilk yarısında en çok satan 10 telefon

IHS Markit adlı araştırma şirketinin yayınladığı son veriler, bu yılın ilk yarısında en fazla rağbet gören akıllı telefonları ortaya çıkardı. İşte 2019'un ilk yarısında en çok satan 10 model.
8 sa.
3,8b
1
14
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Londra merkezli araştırma şirketi IHS Markit'in verilerine göre bu yılın ilk yarısında en popüler telefon Apple iPhone XR oldu. 749 dolar gibi bir fiyat etiketi taşıyan telefonun ülkemizdeki fiyatı ise 7.399 TL'den başlıyor.
Ayrıca Bkz. "6.1 inç HD+ Max Vision ekranlı Moto E6 Plus duyuruldu"
Analistlere göre 2019'un ilk yarısında iPhone XR sevkiyatları dünya genelinde 26.9 milyon adede ulaştı. İlk çeyrekte 13.6 milyon, ikinci çeyrekte ise 13.3 milyon sevkiyat yapıldığı belirtiliyor.
Mobil pazardaki en popüler ikinci akıllı telefon Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 13.4 milyon adetlik satış rakamına ulaşan Galaxy A10 modeli oldu. üçüncü sırada ise 12 milyon sevkiyatla Galaxy A50 yer alıyor. İlk 10'a girmeyi başaran diğer telefonlar şu şekilde:
4- Apple iPhone 8 (10.3 milyon)
5- Xiaomi Redmi 6A (10 milyon)
6- Xiaomi Redmi Note 7 (10 milyon)
7- Samsung Galaxy J2 Core (9.9 milyon)
8- Oppo A5 (9.7 milyon)
9- Apple iPhone XS Max (9.6 milyon)
10- Samsung Galaxy A30 (9.2 milyon)

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javaprof 7 sa. en beğenilen -KuTLuBeY-
Çünkü amerikalılar alıyor orada hem ucuz hem de amerikalılar paraları yurt dışına çıkmasın diye kendi ürünlerini alıyor. gs.statcounter.com/... gs.statcounter.com/... gs.statcounter.com/...
üçü arasındaki fark her şeyi nlatıyor zaten.
Çünkü amerikalılar alıyor orada hem ucuz hem de amerikalılar paraları yurt dışına çıkmasın diye kendi ürünlerini alıyor. gs.statcounter.com/... ...
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TearsForFears 8 sa. -KuTLuBeY-
Ülkemizde görememen normal
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8h7v6f5xf68hibyctc 4 sa. yeni yorumcu
Yine gelir şimdi ülkeyi alım gücünü kötüleyecek ........ lar. Ben gavur almaynyasinda 4 yil calisiyotim. Aylik 1712 euro veriyor adamlar( asgari ücret cok çok daha az!) Markete gidiyosun ete 30 euro cekmis fiyat euro 6.50 yani 200 birim ediyor 200 birime et aliyorsun burda 30 liraya et aliyosun posete 0.50 euro veriyorsun 3 birime sadece poset aliyosun. Burda 25 kurus poset yapildi da herkes tepki gösterdi nankorluk denir buna. ALLAH gözünüzü doyursun be çüş artık... Almanayada elektronik ucuzmus... Bak hele! 1145 euro iphone 7000 birim para ediyor ayni yelefon Türkiye de 6 bin birime sifir magazada. Avurpa sandikiniz gibi zengin falan dehil adamlar swing 96 corsa biniyor la siz kafaniz mi guzel? Türkiye geldim en ama en en eski araba 2015 modeldi gördüğüm. Avm 30 dakka gezdimde yer bulamadim artik adamlar park yeri acabilmek adina lpg li araci sokmuyor kapali garaja. Size her ay 1 maasla s class alabilesiniz ki memnun olursunuz belki! Ulan be. paşa çocuğu musun sen 10 milyara telefon alacan. Diyecek cok sey var kisa keseçem ALLAH akil fikir versin size ne diyim ALLAH devleten raziolsun vallahi iyi dayaniyor size
2 Yanıt Yanıtla +2
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Lirikal Militan 3 sa. 8h7v6f5xf68hibyctc
Bu troller eskiden daha bi akilliydi en azindan, şimdi iyice sacmalamaya başladılar. Aynen kanka super gucuz aynen kanka birim fiyatlarda zirvedeyiz ooo ekonomi cok iyi yeğenim ucuyoruz kaciyoruz xr nin suratına bakmayiz biz ucuzla isimiz olmaz.
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muratcan1981 7 sa.
iPhone XR oldu. 749 dolar gibi bir fiyat etiketi taşıyan telefonun ülkemizdeki fiyatı ise 7.399 TL'den başlıyor.
749 dolar para birimi yerine 749 tl olsa bizde alırız hatta 749*5.7=4300 tl öyle olsa bile yine alınırdı ama devletimize ayıp olurdu bir tanede ona almasak küsüyor sonra
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MO. 7 sa.
Herkes iphone aliyor yeaa

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dvlsxtn 7 sa. yeni yorumcu
XR ana konusunda forumun %70 i bok atmıştı lcd ekranlı teli kim alır diye :) Buyursunlar konuya
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Holk 7 sa.
9.6 milyon XS Max satmış wow güzel para kırmış zaten. Güzel stateji. XR çok satsın,XS premium ve az ama öz satsın (az da değil)
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-KuTLuBeY- 8 sa. TearsForFears
Öyle deme be hocam. XSMAX kaynıyor ortalık..! sanırım bizler fakiriz :(
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-KuTLuBeY- 8 sa.
İphone XR bu kadar satıyor da neden kimsede görmüyorum :) daha hiç görmedim kullananı..
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TearsForFears 8 sa. -KuTLuBeY-
Ülkemizde görememen normal
1 Yanıt Yanıtla +7
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javaprof 7 sa. -KuTLuBeY-
Çünkü amerikalılar alıyor orada hem ucuz hem de amerikalılar paraları yurt dışına çıkmasın diye kendi ürünlerini alıyor. gs.statcounter.com/... gs.statcounter.com/... gs.statcounter.com/...
üçü arasındaki fark her şeyi nlatıyor zaten.
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hikmetg 8 sa.
s10 neden yok bu listede anlamadım.
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cenkerozkan 7 sa. hikmetg
Listeye girecek kadar satmamıştır, şu dönemlerde insanlar amiral modellerinden ziyade daha orta - alt kesim modelleri tercih ediyordur diye tahmin ediyorum. Zaten Huawei, Samsung, xiaomi bu modellere yoğunlaşıyor daha çok. Baksana zibil gibi orta segment telefonlar çıkarılıyor yok A20 yok A30 yok redmi note 6 vs.
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Jon_Kar 8 sa.
Apple fiyatları 700-900 dolar arasına indirse piyasayı silip supurur
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