2019'un ilk yarısında en çok satan 10 telefon

Londra merkezli araştırma şirketi IHS Markit'in verilerine göre bu yılın ilk yarısında en popüler telefon Apple iPhone XR oldu. 749 dolar gibi bir fiyat etiketi taşıyan telefonun ülkemizdeki fiyatı ise 7.399 TL'den başlıyor.

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Analistlere göre 2019'un ilk yarısında iPhone XR sevkiyatları dünya genelinde 26.9 milyon adede ulaştı. İlk çeyrekte 13.6 milyon, ikinci çeyrekte ise 13.3 milyon sevkiyat yapıldığı belirtiliyor.

Mobil pazardaki en popüler ikinci akıllı telefon Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 13.4 milyon adetlik satış rakamına ulaşan Galaxy A10 modeli oldu. üçüncü sırada ise 12 milyon sevkiyatla Galaxy A50 yer alıyor. İlk 10'a girmeyi başaran diğer telefonlar şu şekilde:

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Apple iPhone 8 (10.3 milyon)Xiaomi Redmi 6A (10 milyon)Xiaomi Redmi Note 7 (10 milyon)Samsung Galaxy J2 Core (9.9 milyon)Oppo A5 (9.7 milyon)Apple iPhone XS Max (9.6 milyon)Samsung Galaxy A30 (9.2 milyon)