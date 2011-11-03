Lenovo kendi rekorunu kırdı

6 yıl önce son kullanıcılar arasında pek bilinmeyen bir markaydı Lenovo... IBM'in Kişisel Sistemler Bölümü'nü satın almasıyla bir anda teknoloji dünyasının gündemine oturan şirket için kabul etmek gerekiyor ki, ilk etaptaki beklentiler çok güçlü değildi.

Çin merkezli bir firmanın IBM geleneğini sürdüremeyeceği ve satın almanın başarısızlıkla sonuçlanabileceğine yönelik yorumlar yapılıyordu. Ancak bugün 27 binden fazla çalışanı olan Lenovo, bu yönde düşünenleri hayalkırıklığına uğrattı ve markalı bilgisayar dünyasının son dönemdeki en büyük yükselişlerinden birine imza attı. Global ölçekte agresif ama aynı zamanda istikrarlı bir büyüme politikası uygulayan şirket, Acer ve Dell gibi rakiplerini zaman içerisinde geride bırakmayı başararak dünyanın en büyük ikinci büyük bilgisayar üreticisi oldu.

IBM'in global ölçekte çok sayıda dev firma ve NASA gibi ileri teknolojiyle çalışan kurumlar tarafından tercih edilen ThinkPad serisini sürdüren Lenovo aynı zamanda IdePad gibi yeni kategoriler altında ThinkPad'in son kullanıcıya soğuk gelen kurumsal kimliği yerine, tasarımın ön plana çıktığı modeller sunarak ürün gamını arttırma ve farklı kullanıcı kesimleriyle alternatif fiyat segmentlerine yönelik çok sayıda çözüm sundu.

Tüm bunların bir sonucu olarak Lenovo, 2011 mali yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarında gelirlerini %88 arttırmayı başardı. Beijing merkezli şirketten yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül'de sona eren üç aylık son periyotta, 7.8 milyar dolar gelir ile Lenovo çeyrek bazda kendi rekorunu kırarken, elde edilen faaliyet karı da iki kat artarak 144 milyon dolar olarak kaydedildi.

Bir önceki yıla göre bilgisayar satışlarını %35.8 oranında arttıran Lenovo'nun hızlı büyümesinde hiç şüphe yok ki en büyük paylardan biri anavatanı Çin'de gösterdiği performansa ait. Satışlarının %40'ını Çin'de gerçekleştiren ve %31.5 pazar payı ile ülkenin en büyük PC üreticisi olan Lenovo'nun, Batı Avrupa, Kuzey Amerika, Japonya ve Avustralya'daki satışları da artıyor. Bu arada Lenovo cephesinden önemli bir haber daha geldi ve şirketin yönetim kurulu başkanı olan Liu Chuanzhi'nin koltuğu Yang Yuanqing'e bırakacağı bildirildi.