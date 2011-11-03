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Lenovo kendi rekorunu kırdı

7 yıl
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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6 yıl önce son kullanıcılar arasında pek bilinmeyen bir markaydı Lenovo... IBM'in Kişisel Sistemler Bölümü'nü satın almasıyla bir anda teknoloji dünyasının gündemine oturan şirket için kabul etmek gerekiyor ki, ilk etaptaki beklentiler çok güçlü değildi.
Çin merkezli bir firmanın IBM geleneğini sürdüremeyeceği ve satın almanın başarısızlıkla sonuçlanabileceğine yönelik yorumlar yapılıyordu. Ancak bugün 27 binden fazla çalışanı olan Lenovo, bu yönde düşünenleri hayalkırıklığına uğrattı ve markalı bilgisayar dünyasının son dönemdeki en büyük yükselişlerinden birine imza attı. Global ölçekte agresif ama aynı zamanda istikrarlı bir büyüme politikası uygulayan şirket, Acer ve Dell gibi rakiplerini zaman içerisinde geride bırakmayı başararak dünyanın en büyük ikinci büyük bilgisayar üreticisi oldu.
IBM'in global ölçekte çok sayıda dev firma ve NASA gibi ileri teknolojiyle çalışan kurumlar tarafından tercih edilen ThinkPad serisini sürdüren Lenovo aynı zamanda IdePad gibi yeni kategoriler altında ThinkPad'in son kullanıcıya soğuk gelen kurumsal kimliği yerine, tasarımın ön plana çıktığı modeller sunarak ürün gamını arttırma ve farklı kullanıcı kesimleriyle  alternatif fiyat segmentlerine yönelik çok sayıda çözüm sundu. 
Tüm bunların bir sonucu olarak Lenovo, 2011 mali yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarında gelirlerini %88 arttırmayı başardı. Beijing merkezli şirketten yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül'de sona eren üç aylık son periyotta, 7.8 milyar dolar gelir ile Lenovo çeyrek bazda kendi rekorunu kırarken, elde edilen faaliyet karı da iki kat artarak 144 milyon dolar olarak kaydedildi.
Bir önceki yıla göre bilgisayar satışlarını %35.8 oranında arttıran Lenovo'nun hızlı büyümesinde hiç şüphe yok ki en büyük paylardan biri anavatanı Çin'de gösterdiği performansa ait. Satışlarının %40'ını Çin'de gerçekleştiren ve %31.5 pazar payı ile ülkenin en büyük PC üreticisi olan Lenovo'nun, Batı Avrupa, Kuzey Amerika, Japonya ve Avustralya'daki satışları da artıyor. Bu arada Lenovo cephesinden önemli bir haber daha geldi ve şirketin yönetim kurulu başkanı olan Liu Chuanzhi'nin koltuğu Yang Yuanqing'e bırakacağı bildirildi.  

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DH Misafiri 7 yıl
Çinin başkenti pekin,Beijing lenovonun başkenti ,)
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şiki_şiki_baba 7 yıl
Beijing ? Çin'in başkenti Pekin oolmasın ?
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dreamblue35 7 yıl
bende 1 ay önce harici ekran kartı olan b560 modelini taksitli 760 tl ye aldım ve ister inanın ister inanmayın(bir zorunluğunuz yok) malzeme kaliesi kötü fakat f/p olarak bakıldığında tatmin edici; muadil markalara göre ise fiyat politikası çok iyi, belirtmekte fayda var 1 ay önce 850 tl ye intel ekran kartlı olan modeller satılmaktaydı
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Enochian. 7 yıl
Diğer modellerini kullanmadığım için sadece kendi kullandığım Lenovo G560e modeli için yorum yapmam gerekirse malzeme kalitesi çok kötü. Ekranı açıp kapatırken menteşeler gıcırdıyor. Ekranı iki ucundan tutup kağıt gibi zıt yönlere eğebiliyorum. Touchpadin üzerine biraz bastırınca esniyor kasa.
+ yönleri olarak rahat 3 saat pil ömrünü, sessiz olmasını, ısınmamasını ve 4 ay önce 780TL'ye almış olmamı söyleyebilirim.
Tabii laptop 780TL olunca malzeme kalitesi gözardı edilebilir.
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syler23 7 yıl
bende lenovo kullanıcısıyım şu an modelini hatırlayamıyacam çünkü kardeşim kulanıyor. geçenlerde fanından dolayı rahatsız olmuş ve servisi aramıştım servis hemen kargolamamızı istemişti karşıdan ödemeli? :D gönderdim ve 1 hafta içerisinde cihazım bana geri geldi sağlam daha iyi çalışır durumda. servisten yana sıkıntınız olmasın. araya taşeron firmaları sokmadan istanbula gönderin ama göndermeden önce arayın.
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OverClocK1ng 7 yıl
Yok yok servisi çok iyi Lenovo'nun. Hatta Dünya Notebook Servis Kalitesi sıralamasında 4. mü ne diye biliyorum. Hatta resmi vardı.
Gayet iyiymiş servisi...
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psycho2 7 yıl
3 senedir y530 kullanıcısıyım bilgisayarımdan çok menunum bende yeni bir laptop almak istesem gözüm kapalı y570 alırım kaliteli ve sağlam duruşu diğer modellerden çok daha iyi bence.
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janparey 7 yıl
Gerçekten lenovo alanların çoğu ürünlerinden memnun kalıyor servis noktasında problemli olduğunu duydum ama ben herhangi bir sorun yaşamadım.Benim öncelik sıramda ilk sıradaki markam,ikinnci ise asus.
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geek90 7 yıl
Bende Z570 CORE İ5 2430M-2.40GHZ-6GB DDR3-750GB-15.6"-DVDRW-2GB GT540M modeli var. Vatandan almıştım. Gerçekten daha önce kullandığım Toshiba dan çok daha performanslı ve kaliteli. Özellikle kasası çok güzel. Aynı özelliklerde diğer markalar daha pahalı. Zaten içindeki parçalar hepsinde aynı. RAM, HDD işlemci ekran kartı vs. Bence ikinciliği haketmişler. Yakında birinci bile olabilirler.
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gorkem0707 7 yıl
Şuanda levovo kullanmaktayım çok kaliteli bencede arkadaşıma 1 hafta önce Y570 Modelini aldık kasası çok sağlam ses kaliteside mükemmel bence .
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DH Misafiri 7 yıl
Lenovo'nun yükselişi hiç süpriz değil, çok başarılı ürünleri var. Donanım Haber'de sık sık görmek isteriz Lenovo ürünlerini.
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