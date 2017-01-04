Lenovo oyun dünyasına Legion markasını sunuyor

Oyuncu donanımları segmenti bilgisayar pazarının adeta lokomotifi durumuna geldi. Düşen pazarda sürekli artış gösteren segment, üreticilerin de büyük yatırımlar yapmasını sağlıyor. Bunlardan birisi Lenovo.

Yeni İsimlendirme

Firma CES 2017 öncesinde yaptığı duyuruda oyuncu bilgisayarlarını bundan böyle Legion markası altında toplayacağını açıkladı. Daha önce sadece Lenovo Gaming şeklinde genel bir marka kullanılıyordu.

Oyuncu donanımlarında ilgi çekici bir isimlendirme tanınırlık açısından önem taşıyor. Asus ROG, HP Omen, Dell Alienware gibi markalar bu sayede kendisini pazarda geniş kitlelere tanıtmayı başardı. Lenovo da benzer bir yol izlemeye karar vermiş.

Duyurunun yanında yeni serinin ilk üyeleri de sahneye çıktı. Yeni üyeler Legion Y720 ve Y520 adlarını taşıyor.

Lenovo Legion Y720

Legion Y720 serinin en üst modeli durumunda. Dolby Atmos ses teknolojisi ile dikkat çeken modelde GeForce GTX 1060 ekran kartına yer veriliyor. Yine Thunderbolt 3 bağlantısı dikkat çeken diğer bir unsur.

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Kaby Lake tabanlı Intel Core i5-7300HQ veya Core i7-7700HQ işlemci seçenekleri sunan modelde Full HD veya 4K seçenekleri de bulunuyor. Ayrıca entegre Xbox One kablosuz alıcı ile 4 adede kadar Xbox One kontrolcüsü de bağlanabiliyor. Klavye ise RGB arka aydınlatmalı. Model Nisan ayından itibaren 1399$ başlangıç fiyatı ile satışa çıkacak.

Lenovo Legion Y520

Daha düşük maliyetli Legion Y520 modelinde Full HD ekran yer alıyor. GeForce GTX 1050 Ti ile desteklenen modelde Kaby Lake tabanlı bilinmeyen işlemciler kullanılıyor. Dolby Atmos, RGB aydınlatmalı klavye ve Thunderbolt seçeneği bu modelde yok. Model Şubat ayında 899$ başlangıç fiyatı ile piyasaya sürülecek.



