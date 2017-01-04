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Lenovo oyun dünyasına Legion markasını sunuyor

CES 2017 fuarını oldukça hareketli geçiren Lenovo, oyuncuları da unutmadı. Firmanın oyunculara yönelik olarak hazırladığı yeni Legion markası altında iki yeni dizüstü bilgisayar sahneye çıktı.
2 yıl
5,5b
1
10
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyuncu donanımları segmenti bilgisayar pazarının adeta lokomotifi durumuna geldi. Düşen pazarda sürekli artış gösteren segment, üreticilerin de büyük yatırımlar yapmasını sağlıyor. Bunlardan birisi Lenovo.

Yeni İsimlendirme

Firma CES 2017 öncesinde yaptığı duyuruda oyuncu bilgisayarlarını bundan böyle Legion markası altında toplayacağını açıkladı. Daha önce sadece Lenovo Gaming şeklinde genel bir marka kullanılıyordu.

Oyuncu donanımlarında ilgi çekici bir isimlendirme tanınırlık açısından önem taşıyor. Asus ROG, HP Omen, Dell Alienware gibi markalar bu sayede kendisini pazarda geniş kitlelere tanıtmayı başardı. Lenovo da benzer bir yol izlemeye karar vermiş.

Duyurunun yanında yeni serinin ilk üyeleri de sahneye çıktı. Yeni üyeler Legion Y720 ve Y520 adlarını taşıyor.

 Lenovo Legion Y720

Legion Y720 serinin en üst modeli durumunda. Dolby Atmos ses teknolojisi ile dikkat çeken modelde GeForce GTX 1060 ekran kartına yer veriliyor. Yine Thunderbolt 3 bağlantısı dikkat çeken diğer bir unsur.

Ayrıca Bkz. "Lenovo ev tipi dijital akıllı asistanını sunar"

Kaby Lake tabanlı Intel Core i5-7300HQ veya Core i7-7700HQ işlemci seçenekleri sunan modelde Full HD veya 4K seçenekleri de bulunuyor. Ayrıca entegre Xbox One kablosuz alıcı ile 4 adede kadar Xbox One kontrolcüsü de bağlanabiliyor. Klavye ise RGB arka aydınlatmalı. Model Nisan ayından itibaren 1399$ başlangıç fiyatı ile satışa çıkacak.

Lenovo Legion Y520

Daha düşük maliyetli Legion Y520 modelinde Full HD ekran yer alıyor. GeForce GTX 1050 Ti ile desteklenen modelde Kaby Lake tabanlı bilinmeyen işlemciler kullanılıyor. Dolby Atmos, RGB aydınlatmalı klavye ve Thunderbolt seçeneği bu modelde yok. Model Şubat ayında 899$ başlangıç fiyatı ile piyasaya sürülecek.


 

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acbold 2 yıl
Lenovo sadece sunar öyle takılmayın fazla...
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JoeyBane 2 yıl
Resmen 1000 serisini alamayacaksiniz diyorlar. Fiyatlara bak..
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alemburda34 2 yıl
Bu laptop suanki kurlar ulkemizde satisa sunulur mu bilemedim akillilarsa hic getirmezler bile. Zaten o zamana kdrda kur 4 olur
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astralll 2 yıl
Ekran 15" inç olduktan sonra 4k olsa ne olur, en hızlı olsa ne... Bu tip cihazları görmeden kesinlikle almayın, sonra pişman olup satarsınız benim gibi...
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skywalker06 2 yıl
Bakalım Türkiye'ye kaç para bandında girecek inşallah biraz rakiplerinin altında fiyata gelirde alırız.
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Eeltorm 2 yıl
Tasarımı kadar adı da güzelmiş.
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Experto Crede 2 yıl
Lenovo her alanda saldırmaya başladı laptop, telefon derken şimdide oyun notebookları, umarım ülkemizede alınabilir fiyatlarla girerler.
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psicik96 2 yıl
Lenovo Türkiyede güzel bir fiyat politikasıyla girerse . emin olun güzel satıcaktır . F/P ürünlerde iyi iş yapıyorlar .
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Barni Moloztaş 2 yıl
Tasarımını beğendim
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Whippoorwill 2 yıl
899 $ olan notebook ülkemizde ekstralarla gayet yüksek bir fiyata sahip olacak. 1050 Ti işinden de umut yok.
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