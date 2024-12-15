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    Anlık Bildirim

    Lenovo Legion Go 2’nin görüntüleri ve teknik detayları ortaya çıktı

    Son yıllarda birçok firmanın odağı haline gelen taşınabilir konsol pazarı büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Legion Go isimli el konsolu tanıtan Lenovo, seriye yeni bir ekleme yapmaya hazırlanıyor.
    Lenovo Legion Go 2 - The Verge Tam Boyutta Gör
    Nintendo Switch’in ve Steam Deck’in başarısı ile popülerlik kazanan taşınabilir konsol pazarı, birçok firmanın da ilgisini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda ASUS ve Lenovo’nun da odağı haline gelen pazar, önümüzdeki yıl birçok yeni ürüne kavuşacak. Bu ürünlerden biri de Lenovo’nun ikinci nesil Legion Go konsolu olacak.

    Lenovo Legion Go 2’nin görselleri ortaya çıktı

    Geçtiğimiz günlerde Lenovo’nun Legion Go S modelini sızdıran Evan Blass, standart Legion Go’nun ikinci neslini de ortaya çıkardı. Blass, Legion Go 2’nin görsellerini ve detaylarını The Verge ile paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre Lenovo’nun ikinci nesil el konsolu AMD’nin Ryzen Z2 Extreme yonga setinden güç alacak. CPU tarafında Zen 5 mimarisine ev sahipliği yapacak olan çip, GPU tarafında 16 işlem birimli Radeon 890M grafik birimini baz alacak.

    Çıkarılabilir kontrolcülere sahip Lenovo Legion Go 2 - The Verge Tam Boyutta Gör
    Ortaya çıkan görseller, cihazın önceki nesile benzer bir tasarım anlayışı sunacağını gözler önüne seriyor. Legion Go 2’nin 8.8 inç boyutunda 2560 x 1600 çözünürlüklü ekrana sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. Henüz kesin olmasa da Lenovo’nun bu ürünü OLED ve LCD seçenekleri ile satışa sunması bekleniyor. Windows 11 işletim sistemine sahip olacak cihaz, Legion Go S’in aksine çıkarılabilir kontrolcülere sahip olacak. Cihazın batarya boyutunun ise yaklaşık 80Wh olması bekleniyor. 2025’in ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen cihazın fiyatı henüz belli değil.
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    BOLDVIPER 1 gün önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

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    nickyazmakşartmı 2 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 2 gün önce

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