Lenovo Legion Go 2’nin görüntüleri ve teknik detayları ortaya çıktı

Lenovo Legion Go 2’nin görselleri ortaya çıktı
Geçtiğimiz günlerde Lenovo’nun Legion Go S modelini sızdıran Evan Blass, standart Legion Go’nun ikinci neslini de ortaya çıkardı. Blass, Legion Go 2’nin görsellerini ve detaylarını The Verge ile paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre Lenovo’nun ikinci nesil el konsolu AMD’nin Ryzen Z2 Extreme yonga setinden güç alacak. CPU tarafında Zen 5 mimarisine ev sahipliği yapacak olan çip, GPU tarafında 16 işlem birimli Radeon 890M grafik birimini baz alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor