Lenovo Legion Go’nun tüm özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı: 144Hz oyun deneyimi elinizde

Geçtiğimiz haftalarda sızıntılara konu olan Lenovo Legion Go, Switch tarzı ayrılabilir şimdi de tüm teknik özellikleri ile sızdırıldı. Windows Central tarafından gelen bilgilere göre Lenovo, taşınabilir konsolunu 1 Eylül’de tanıtacak. 799 dolar fiyat etiketine sahip olaca cihazın ekim ayında piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Peki Legion Go, teknik özellikleri ile ilgi çekebilecek mi?
Legion Go teknik özellikleri ve fiyatı:
Boyut: 299mm x 131mm x 41mm
Ekran: 8.8” QHD+ 144Hz IPS – 500 nit parlaklık
APU: AMD Ryzen Z1 Extreme’e kadar yükseltilebilir
RAM: 16GB 7500 MHz LPDDR5X
Depolama: 256/512/1 TB PCIe 4.0 NVMe
İşletim Sistemi: Windows 11 Home
Batarya: 49.2WHr batarya ve 65W hızlı şarj
Girişler: 3.5mm kulaklık girişi, çift USB-C (USB 4.0 ve DisplayPort 1.4), microSD
Ses: Çift 2W hoparlör ve çift dizili yakın alan mikrofonu
Bağlantı: 2 x 2 Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2
Ek servis: 3 aylık Xbox Game Pass Ultimate üyeliği
Fiyat: 799$
Lenovo'nun Legion Go el konsolu, görünüşe göre Steam Deck ve ROG Ally için önemli bir rakip olacak. Cihazın hangi konfigürasyonunun 799 dolar fiyat etiketine sahip olacağı belli değil ancak firmanın uygun bir fiyat politikası izlemesi, konsolun özellikle ROG Ally'a karşı önemli bir başarı elde etmesini sağlayabilir. Bakalım Steam Deck ve Nintendo Switch'ten ilham alan Legion Go başarılı olabilecek mi.
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.