Lenovo Legion Go’nun tüm özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı: 144Hz oyun deneyimi elinizde

Tam Boyutta Gör Nintendo Switch sayesinde tekrar ilgi gören taşınabilir konsollar, AMD’nin Ryzen serisine entegre ettiği grafik birimleri sayesinde PC tarafında da önemli bir pazar haline döndü. Birçok firmanın Windows tabanlı taşınabilir el konsolu tanıtmasının ardından Valve, geçtiğimiz yıllarda Steam Deck’i tanıtmıştı. Uygun fiyatı ve başarılı donanımı sayesinde taşınabilir konsol pazarını daha da hareketlendiren Steam Deck, büyük firmaların da bu pazara ilgi duymasını sağladı. Geçtiğimiz aylarda ROG Ally ile bu pazara giren ASUS’un ardından şimdi de Lenovo bir el konsolu hazırlıyor.

AMD Ryzen 8000 serisinden yeni bilgiler geldi 5 sa. önce eklendi

Lenovo Legion Go ekim ayında satışa çıkacak

Geçtiğimiz haftalarda sızıntılara konu olan Lenovo Legion Go, Switch tarzı ayrılabilir şimdi de tüm teknik özellikleri ile sızdırıldı. Windows Central tarafından gelen bilgilere göre Lenovo, taşınabilir konsolunu 1 Eylül’de tanıtacak. 799 dolar fiyat etiketine sahip olaca cihazın ekim ayında piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Peki Legion Go, teknik özellikleri ile ilgi çekebilecek mi?

Tam Boyutta Gör Rapora göre Lenovo’nun el konsolu 8.8 inç boyutunda ve 2560x1600 çözünürlükte 144Hz yenileme hızına sahip IPS ekrana yer verecek. Böylece Legion Go, el konsolları arasında en büyük ekranlardan birine sahip olacak. Hatırlayacak olursanız Steam Deck ve ROG Ally 7 inç ekrana sahip. Ekran boyutundan dolayı Legion Go’nun 854 gram olacağı da gelen bilgiler arasında. Joy-Con tarzı kontrolcüler çıkarıldığında ise cihaz 640g olacak.

Legion Go teknik özellikleri ve fiyatı:

Boyut: 299mm x 131mm x 41mm

299mm x 131mm x 41mm Ekran: 8.8” QHD+ 144Hz IPS – 500 nit parlaklık

8.8” QHD+ 144Hz IPS – 500 nit parlaklık APU: AMD Ryzen Z1 Extreme’e kadar yükseltilebilir

AMD Ryzen Z1 Extreme’e kadar yükseltilebilir RAM: 16GB 7500 MHz LPDDR5X

16GB 7500 MHz LPDDR5X Depolama: 256/512/1 TB PCIe 4.0 NVMe

256/512/1 TB PCIe 4.0 NVMe İşletim Sistemi: Windows 11 Home

Windows 11 Home Batarya : 49.2WHr batarya ve 65W hızlı şarj

: 49.2WHr batarya ve 65W hızlı şarj Girişler: 3.5mm kulaklık girişi, çift USB-C (USB 4.0 ve DisplayPort 1.4), microSD

3.5mm kulaklık girişi, çift USB-C (USB 4.0 ve DisplayPort 1.4), microSD Ses: Çift 2W hoparlör ve çift dizili yakın alan mikrofonu

Çift 2W hoparlör ve çift dizili yakın alan mikrofonu Bağlantı: 2 x 2 Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2

2 x 2 Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 Ek servis: 3 aylık Xbox Game Pass Ultimate üyeliği

3 aylık Xbox Game Pass Ultimate üyeliği Fiyat: 799$

Lenovo'nun Legion Go el konsolu, görünüşe göre Steam Deck ve ROG Ally için önemli bir rakip olacak. Cihazın hangi konfigürasyonunun 799 dolar fiyat etiketine sahip olacağı belli değil ancak firmanın uygun bir fiyat politikası izlemesi, konsolun özellikle ROG Ally'a karşı önemli bir başarı elde etmesini sağlayabilir. Bakalım Steam Deck ve Nintendo Switch'ten ilham alan Legion Go başarılı olabilecek mi.

Tam Boyutta Gör Lenovo’nun Legion Go ile birlikte AR Legion gözlüğünü tanıtması da bekleniyor. 499$ fiyat etiketine sahip olacak cihaz micro OLED teknolojisinden güç alacak çift FHD ekrana yer verecek, böylece oyuncular yanında yüksek kalite bir ekran taşımış olacak. Yüksek kalite hoparlör dizilimine de sahip olacak cihaz, Alt mode destekli USB-C cihazlarıyla çalışacak. Bunun dışından firma, E510 7.1 RGB kulaklığını da tanıtacak. Oyuncular için özel olarak tasarlanan ve 10mm armatür sürücülerden güç alakacak cihaz ekim ayında 49.99$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

Steam Deck rakibi Lenovo Legion Go gelecek ay tanıtılacak