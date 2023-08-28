Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lenovo Legion Go’nun tüm özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı: 144Hz oyun deneyimi elinizde

    Nintendo Switch ve Steam Deck sayesinde büyüyen el konsol pazarı, büyük firmalar tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Asus’un ardından Lenovo, Steam Deck rakibi bir cihaz üzerinde çalışıyor.
    Lenovo Legion Go - Sızdırılmış basın görseli Tam Boyutta Gör
    Nintendo Switch sayesinde tekrar ilgi gören taşınabilir konsollar, AMD’nin Ryzen serisine entegre ettiği grafik birimleri sayesinde PC tarafında da önemli bir pazar haline döndü. Birçok firmanın Windows tabanlı taşınabilir el konsolu tanıtmasının ardından Valve, geçtiğimiz yıllarda Steam Deck’i tanıtmıştı. Uygun fiyatı ve başarılı donanımı sayesinde taşınabilir konsol pazarını daha da hareketlendiren Steam Deck, büyük firmaların da bu pazara ilgi duymasını sağladı. Geçtiğimiz aylarda ROG Ally ile bu pazara giren ASUS’un ardından şimdi de Lenovo bir el konsolu hazırlıyor.

    Lenovo Legion Go ekim ayında satışa çıkacak

    Geçtiğimiz haftalarda sızıntılara konu olan Lenovo Legion Go, Switch tarzı ayrılabilir  şimdi de tüm teknik özellikleri ile sızdırıldı. Windows Central tarafından gelen bilgilere göre Lenovo, taşınabilir konsolunu 1 Eylül’de tanıtacak. 799 dolar fiyat etiketine sahip olaca cihazın ekim ayında piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Peki Legion Go, teknik özellikleri ile ilgi çekebilecek mi?

    Steam Deck rakibi Lenovo Legion Go gelecek ay tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    Rapora göre Lenovo’nun el konsolu 8.8 inç boyutunda ve 2560x1600 çözünürlükte 144Hz yenileme hızına sahip IPS ekrana yer verecek. Böylece Legion Go, el konsolları arasında en büyük ekranlardan birine sahip olacak. Hatırlayacak olursanız Steam Deck ve ROG Ally 7 inç ekrana sahip. Ekran boyutundan dolayı Legion Go’nun 854 gram olacağı da gelen bilgiler arasında. Joy-Con tarzı kontrolcüler çıkarıldığında ise cihaz 640g olacak. 

    Legion Go teknik özellikleri ve fiyatı:

    • Boyut: 299mm x 131mm x 41mm
    • Ekran: 8.8” QHD+ 144Hz IPS – 500 nit parlaklık
    • APU: AMD Ryzen Z1 Extreme’e kadar yükseltilebilir
    • RAM: 16GB 7500 MHz LPDDR5X
    • Depolama: 256/512/1 TB PCIe 4.0 NVMe
    • İşletim Sistemi: Windows 11 Home
    • Batarya: 49.2WHr batarya ve 65W hızlı şarj
    • Girişler: 3.5mm kulaklık girişi, çift USB-C (USB 4.0 ve DisplayPort 1.4), microSD
    • Ses: Çift 2W hoparlör ve çift dizili yakın alan mikrofonu
    • Bağlantı: 2 x 2 Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2
    • Ek servis: 3 aylık Xbox Game Pass Ultimate üyeliği
    • Fiyat: 799$

    Lenovo'nun Legion Go el konsolu, görünüşe göre Steam Deck ve ROG Ally için önemli bir rakip olacak. Cihazın hangi konfigürasyonunun 799 dolar fiyat etiketine sahip olacağı belli değil ancak firmanın uygun bir fiyat politikası izlemesi, konsolun özellikle ROG Ally'a karşı önemli bir başarı elde etmesini sağlayabilir. Bakalım Steam Deck ve Nintendo Switch'ten ilham alan Legion Go başarılı olabilecek mi.

    Steam Deck rakibi Lenovo Legion Go gelecek ay tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    Lenovo’nun Legion Go ile birlikte AR Legion gözlüğünü tanıtması da bekleniyor. 499$ fiyat etiketine sahip olacak cihaz micro OLED teknolojisinden güç alacak çift FHD ekrana yer verecek, böylece oyuncular yanında yüksek kalite bir ekran taşımış olacak. Yüksek kalite hoparlör dizilimine de sahip olacak cihaz, Alt mode destekli USB-C cihazlarıyla çalışacak. Bunun dışından firma, E510 7.1 RGB kulaklığını da tanıtacak. Oyuncular için özel olarak tasarlanan ve 10mm armatür sürücülerden güç alakacak cihaz ekim ayında 49.99$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nothing is true everything is permitted kopan internet kablosu nasıl bağlanır arjantin"e en ucuz nasıl gidilir amd yazılımı sisteminizde bir sürücü zaman aşımı anksiyeteden tamamen kurtuldum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM22 Pro
    General Mobile GM22 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3510
    Dell Vostro 3510
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız