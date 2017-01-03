Lenovo ev tipi dijital akıllı asistanını sunar

Ev tipi yetenekli dijital asistanlar dendiği zaman piyasada bir iki tane büyük isim görüyoruz. Bir tanesi Google Home. Diğeri ise Amazon Alexa. Her iki firma da dijital asistanlarını lisanslayarak daha fazla kitleye hitap etme peşinde. CES 2017 fuarında bunu açık bir şekilde görüyoruz.

Amazon Destekli

Lenovo’nun duyurusunu yaptığı Smart Assistant adındaki cihaz, Amazon Alexa teknolojisini temel alıyor. Amazon’un Echo serisine benzer bir şekilde cihaz silindirik bir tasarıma sahip.

Gelişmiş bir ses tanıma sistemi olan Alexa, kullanıcısının komutlarını algılayarak internete üzerinde gerekli araştırmayı yapıyor ve yine sesli olarak kullanıcısına geri dönüyor. Özellikle ABD pazarında Amazon Echo sıkça kullanılan bir asistan haline geldi.

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Lenovo Smart Assistant, üzerinde 5 metreye kadar ses algılayabilen 8 adet 360 derece mikrofon barındırıyor. WiFi ve Bluetooth üzerinden de yönetilebilen aygıt gürültü azaltma, yankı giderme gibi teknolojilere sahip. Hoparlör tarafında ise opsiyonel Harman Kardon imzasına yer verilmiş. Muhtemelen belirli bir bölgede satışa sunulacak olan Lenovo Smart Assistant 130$ fiyat etiketine sahip. Harman versiyonu ise 180$ seviyesinde.