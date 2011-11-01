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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo ultra-ince tasarımlı IdeaPad U400'ü satışa sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,4b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo ultra-ince tasarımlı IdeaPad U400'ü satışa sundu
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Lenovo ilk tanıtımını geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirdiği ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarı IdeaPad U400'ü, çevrimiçi hizmet veren resmi internet mağazası üzerinden satışa sundu. Intel'in Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformunu kullanan ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 14-inç LED backlit ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, 0.89-inç kalınlığındaki yekpaere alüminyum gövdesi ile şık ve güçlü bir görünüm sergiliyor.
 Lenovo'nun dizüstü bilgisayarlarında geneksel hale gelen ve dizüstü bilgisayalar arenasındaki en başarılı klavye tasarımlarından biri olan AccuType tuş takımına yer verilen dizüstü, işlemciye entegre grafik birimine ek olarak AMD'nin DirectX 11 destekli Radeon HD 6470M 1GB GPU'su ile daha yüksek grafik performansı ve daha gelişmiş video hızlandırma yeteneği sunuyor. Depolama için 750GB'a kadar farklı kapasitelerde sabit disk seçeneklerine yer verilen sistemin diğer özellikleri arasında DVD yazıcı, 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0, USB 3.0, HDMI çıkışı, 4 hücreli pil, tek şarj ile 6 saate kadar pil ömrü gibi detaylara yer verildiğini görüyoruz.
Lenovo'nun kendi mağazasında IdeaPad'in iki farklı konfigürasyonuna yer verildiğini görüyoruz. 889$ seviyesinden sunulan model Core i3-2330M işlemci, 4GB RAM ve 500GB kapasiteli sabit disk ile gelirken, 1049$ seviyesinden sunulan model ise Core i5-2430M işlemci, 6GB RAM ve 750GB kapasiteli sabit diske yer veriliyor. Son açıklanan raporlara göre, Dell ve Acer gibi rakiplerini geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi olmayı başaran Lenovo, pazara sunacağı yeni modellerle satış rakamlarını arttırmayı ve var olan pozisyonunu geliştirerek HP'yi yakalamayı hedefliyor.  
Lenovo ultra-ince tasarımlı IdeaPad U400'ü satışa sundu
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Rainbow6 8 yıl
bu na kardesim herkezde kendini apple falan saniyo bide bu cikti ultrabuk diye yedirmeye calisiyolar fiyata gel sen apple aliminyum saseyi 1100 dolara birakiyo hala bu firmalarin neyle yaristiklarinin farkinda olduklarini sanmiyorum ben bu ultrabooklarin cogunun ekranlarini inceledim ben, applenin yanina yaklasamazlar ama fiyata bak ya 50 dolar fark var yada daha pahali ben apple kullanicisi degilim ama boyle yaziyorum cunku ortada bi gercek var
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berkkarabacak 8 yıl
Apple boylar basmış burayı :) NIKEmre buratı resimle doldurmana gerek yoktu hepimiz daha önce macbook gördük
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sardemir 8 yıl
macbook 2010 sahibiyim.... dün lenova 570 aldım macbookların donanımı 5 para etmez oyun bile oynayamıyodm adam gibi... iyi donanımlı olanlarda 5 milyar oda değmez....

kısacası ben çok beğendim lenovanın bu kasasını donanımıda iyiyse tadından yenmez
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Turkforce 8 yıl
0.89-inç kalınlık 2.5cm yapar. Hiç kusura bakmasınlar bu cihaz ultra-ince falan değil gayet normal bir alüminyum gövdeli notebook olmuş.
Lenovodan beklenmeyecek bir model çıkmış ortaya, önce Asus zenbook tasarımlarını inceleselerdi biraz ders alsalardı...
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Python 8 yıl
Hem ultra ince değil hemde macbook pro çakması hani bulmacalardaki aradaki 7 farkı bulun resimleri gibi


Lenovo U400
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Macbook pro 13.3

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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kaansen32 8 yıl
üstünde lenovo yazsını görmesem macbook zannedicektim
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