Lenovo ultra-ince tasarımlı IdeaPad U400'ü satışa sundu

Lenovo ilk tanıtımını geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirdiği ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarı IdeaPad U400'ü, çevrimiçi hizmet veren resmi internet mağazası üzerinden satışa sundu. Intel'in Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformunu kullanan ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 14-inç LED backlit ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, 0.89-inç kalınlığındaki yekpaere alüminyum gövdesi ile şık ve güçlü bir görünüm sergiliyor.

Lenovo'nun dizüstü bilgisayarlarında geneksel hale gelen ve dizüstü bilgisayalar arenasındaki en başarılı klavye tasarımlarından biri olan AccuType tuş takımına yer verilen dizüstü, işlemciye entegre grafik birimine ek olarak AMD'nin DirectX 11 destekli Radeon HD 6470M 1GB GPU'su ile daha yüksek grafik performansı ve daha gelişmiş video hızlandırma yeteneği sunuyor. Depolama için 750GB'a kadar farklı kapasitelerde sabit disk seçeneklerine yer verilen sistemin diğer özellikleri arasında DVD yazıcı, 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0, USB 3.0, HDMI çıkışı, 4 hücreli pil, tek şarj ile 6 saate kadar pil ömrü gibi detaylara yer verildiğini görüyoruz.

Lenovo'nun kendi mağazasında IdeaPad'in iki farklı konfigürasyonuna yer verildiğini görüyoruz. 889$ seviyesinden sunulan model Core i3-2330M işlemci, 4GB RAM ve 500GB kapasiteli sabit disk ile gelirken, 1049$ seviyesinden sunulan model ise Core i5-2430M işlemci, 6GB RAM ve 750GB kapasiteli sabit diske yer veriliyor. Son açıklanan raporlara göre, Dell ve Acer gibi rakiplerini geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi olmayı başaran Lenovo, pazara sunacağı yeni modellerle satış rakamlarını arttırmayı ve var olan pozisyonunu geliştirerek HP'yi yakalamayı hedefliyor.