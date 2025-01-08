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    Lenovo'nun yuvarlanabilir ekranlı laptopu artık gerçek: ThinkBook Plus Gen 6 ile tanışın

    Lenovo, ekranı yukarı doğru genişleyebilen yuvarlanabilir ekranlı konsept dizüstü bilgisayarını gerçeğe dönüştürdü. 3500 dolardan satışa çıkacak olan ThinkBook Plus Gen 6 neler sunuyor?
    Lenovo, yuvarlanabilir ekranlı ThinkBook Plus Gen 6'yı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Lenovo, 2022'nin sonbaharında ekranı yukarı doğru genişleyebilen yuvarlanabilir ekranlı konsept bir dizüstü bilgisayar tanıtımıştı. Şirket şimdi bu konsepti hayata geçirerek ThinkBook Plus Gen 6 olarak hayata geçiriyor.

    ThinkBook Plus Gen 6 özellikleri

    CES 2025'te duyurulan yenilikçi bilgisayar, 14 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip. Daha fazla alana ihtiyaç duyan kullanıcılar için ekran, menteşelerde yer alan motorlar yardımıyla yukarı doğru uzayarak 16,7 inçe kadar büyüyebiliyor.

    Klavyenin sağ üst köşesinde yer alan bir düğmeyle uzayabilen ekran, kapalı haldeyken 2000 x 1600, açık haldeyken 2000 x 2350 piksel çözünürlüğe sahip. Ek olarak el hareketleriyle de ekranın boyutunu ayarlamak mümkün. Lenovo ekranın kapsamlı şekilde test edildiğini ve 20.000 kez uzayıp kısalabilecek kadar dayanıklı olduğunu söylüyor.

    Lenovo, yuvarlanabilir ekranlı ThinkBook Plus Gen 6'yı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Lenovo, ekstra ekran alanından faydalanmak için dizüstüne ThinkBook Workspace uygulamasını yüklemiş. Bu uygulamayla, ekranın altına çeşitli widget'ları sabitlemek, farklı penceler eklemek ve sanal bir ekran çalıştırmak gibi şeyler mümkün.
    Lenovo, yuvarlanabilir ekranlı ThinkBook Plus Gen 6'yı tanıttı Tam Boyutta Gör
    ThinkBook Plus Gen 6, mühendislik açısından hayranlık uyandırıcı olsa da, karmaşık yapısından dolayı günümüzün 14 inç dizüstü bilgisayarlarından bir miktar kalın ve ağır. Lenovo'nun verilerine göre laptop, 1,69 kg ağırlığa ve 1,98 cm kalınlığa sahip. Cihazın bataryası ise 66 Wh kapasite sunuyor. Intel Core Ultra 7 200 serisi işlemci ile gelen bilgisayar, 1 TB SSD ve 32 GB DDR5x çift kanallı RAM ile yapılandırılabiliyor. Bağlantı portları olarak iki adet Thunderbolt 4 ve bir adet 3.5 mm kulaklık girişi yer alıyor, HDMI girişi ise bulunmuyor.

    Yuvarlanabilir ekranlı ThinkBook Plus Gen 6'nın fiyatı ise tahmin edebileceğiniz gibi ucuz değil. Lenovo, bilgisayarın 3499 dolar fiyattan yılın ikinci çeyreğinde piyasaya çıkacağını açıkladı.

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