Lenovo'nun yuvarlanabilir ekranlı laptopu artık gerçek: ThinkBook Plus Gen 6 ile tanışın

CES 2025'te duyurulan yenilikçi bilgisayar, 14 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip. Daha fazla alana ihtiyaç duyan kullanıcılar için ekran, menteşelerde yer alan motorlar yardımıyla yukarı doğru uzayarak 16,7 inçe kadar büyüyebiliyor.
Klavyenin sağ üst köşesinde yer alan bir düğmeyle uzayabilen ekran, kapalı haldeyken 2000 x 1600, açık haldeyken 2000 x 2350 piksel çözünürlüğe sahip. Ek olarak el hareketleriyle de ekranın boyutunu ayarlamak mümkün. Lenovo ekranın kapsamlı şekilde test edildiğini ve 20.000 kez uzayıp kısalabilecek kadar dayanıklı olduğunu söylüyor.
Yuvarlanabilir ekranlı ThinkBook Plus Gen 6'nın fiyatı ise tahmin edebileceğiniz gibi ucuz değil. Lenovo, bilgisayarın 3499 dolar fiyattan yılın ikinci çeyreğinde piyasaya çıkacağını açıkladı.