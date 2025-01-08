Lenovo, Steam Deck'in ardından SteamOS'li ilk el konsolu Legion Go S'i tanıttı

- Legion Go S özellikleri neler?
- Legion Go S çıkış tarihi ve fiyatı
- Legion Go S Teknik Özellikleri
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AMD’nin mobil işlemcilerdeki başarısı son zamanlarda el konsolu pazarına hareketlilik getirdi. Lenovo’nun önceki Legion Go modelinde olduğu gibi Steam Deck haricindeki x86 tabanlı el konsollarında Windows 11 işletim sistemi kullanılıyor. Windows 11’in el konsollarında performans sorunlarına yol açması ve arayüzünün kullanıcı dostu olmaması nedeniyle pek çok kullanıcı Windows’lu bir el konsolu yerine 2 yıllık Steam Deck’i tercih etti. Legion Go S, SteamOS işletim sisteminden güç alarak el konsolu pazarında rekabeti ateşleyecek.
Legion Go S özellikleri neler?
730 gram ağırlığıyla taşınabilirlik açısından kompakt özelliklere sahip Legion Go S’i 16 GB veya 32 GB 6400Mhz MHz LPDDRX RAM ile satın alabileceksiniz. Önceki versiyona göre daha uzun kullanım süreleri sunmak için 55,5 WHr pile yer veriliyor. Bu pil 65W hızında yüksek hızlı şarj destekliyor. Konsolda 2 adet USB-C bağlantı yuvası ve microSD kart yuvası bulunuyor. Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 teknolojilerine yer veriliyor.
Legion Go S çıkış tarihi ve fiyatı
Legion Go S’in Windows 11 işletim sistemli, Ryzen Z2 Go işlemcili, 32 GB RAM’li ve 1 TB depolama alanına sahip sahip versiyonu 729 dolarfiyatı ile satışa sunuldu. Ryzen Z1 Extreme işlemcili, 16 GB RAM’li ve SteamOS işletim sistemli seçenekler ise 599 dolardan başlayan fiyatlara Mayıs ayında satışa çıkacak.
Legion Go S Teknik Özellikleri
- Ekran: 8″ WQXGA (1920 X 1200) LCD 16:10 (120Hz / 500 nits / 10 Point Touch Support / 100%sRGB)
- İşlemci: AMD Ryzen Z1 Extreme (3.3Ghz, 8 Core, 16 Threads) veya AMD Ryzen Z2 GO
- RAM: 16/32GB 6400Mhz LPDDR5X
- Depolama: 512GB/1TB PCIe SSD (Gen4)
- Batarya: 55.5Whr, Rapid Charge Express hızlı şarj teknolojisi 60 dakikada 85% dolum
- Hoparlör: 2x2W Entegre Hoparlör
- Bağlantı Yuvaları: 1x Micro SD card reader SD 3.0/UHS-I, 2x USB4 1.4/3.0/40Gbps,
- 1x 3.5mm Ses Çıkışı
- Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 22AX, Bluetooth 5.3
- Boyutlar: 299.0mm x 127.55mm x 22.6mm
- Ağırlık: 740g
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