Lenovo, Steam Deck'in ardından SteamOS'li ilk el konsolu Legion Go S'i tanıttı

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Tam Boyutta Gör Türkiye’de de satılan Lenovo Legion Go el konsolunun yeni versiyonu Lenovo Legion Go S, CES 2025’te tanıtıldı. Lenovo Legion Go S, Steam Deck’in ardından SteamOS işletim sistemine sahip ilk el konsolu olarak dikkat çekiyor.

AMD’nin mobil işlemcilerdeki başarısı son zamanlarda el konsolu pazarına hareketlilik getirdi. Lenovo’nun önceki Legion Go modelinde olduğu gibi Steam Deck haricindeki x86 tabanlı el konsollarında Windows 11 işletim sistemi kullanılıyor. Windows 11’in el konsollarında performans sorunlarına yol açması ve arayüzünün kullanıcı dostu olmaması nedeniyle pek çok kullanıcı Windows’lu bir el konsolu yerine 2 yıllık Steam Deck’i tercih etti. Legion Go S, SteamOS işletim sisteminden güç alarak el konsolu pazarında rekabeti ateşleyecek.

Legion Go S özellikleri neler?

Tam Boyutta Gör Legion Go S için Windows 11'li ve SteamOS'li olarak iki ayrı seçenek sunuluyor. Bu iki versiyon arasında donanımsal herhangi bir fark bulunmuyor. Tek fark olarak Windows 11'li versiyonu beyaz renkte, SteamOS'li versiyonu ise siyah renkte tasarıma sahip. Legion Go S için AMD Ryzen Z1 Extreme ve AMD Ryzen Z2 GO şeklinde iki farklı işlemci seçeneği sunulacak. Legion Go S’in tüm versiyonlarında 8 inç boyutunda, 1920x1200 px çözünürlüğünde, VRR destekli, 120 Hz LCD ekran kullanılıyor. VRR desteği sayesinde ekranın yenileme hızı, oyundaki FPS hızı ile senkronize edilecek ve böylece ekran yırtılması olmayacak.

730 gram ağırlığıyla taşınabilirlik açısından kompakt özelliklere sahip Legion Go S’i 16 GB veya 32 GB 6400Mhz MHz LPDDRX RAM ile satın alabileceksiniz. Önceki versiyona göre daha uzun kullanım süreleri sunmak için 55,5 WHr pile yer veriliyor. Bu pil 65W hızında yüksek hızlı şarj destekliyor. Konsolda 2 adet USB-C bağlantı yuvası ve microSD kart yuvası bulunuyor. Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 teknolojilerine yer veriliyor.

Tam Boyutta Gör Legion Go modelinde çıkarılabilir kontrolcüler kullanılırken bu versiyonda sabit kontrolcüler yer alıyor. Legion Go S’te Steam Deck’in sevilen özelliklerinden biri olan dokunmatik kontrol özelliği bulunmuyor. Ayrıca Legion Go S’in SteamOS’li versiyonunu satın alırsanız Steam haricindeki oyunları oynayamayacaksınız ancak harici olarak Windows 11 yükleyerek bu kısıtlamayı aşabilirsiniz.

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Legion Go S çıkış tarihi ve fiyatı

Legion Go S’in Windows 11 işletim sistemli, Ryzen Z2 Go işlemcili, 32 GB RAM’li ve 1 TB depolama alanına sahip sahip versiyonu 729 dolarfiyatı ile satışa sunuldu. Ryzen Z1 Extreme işlemcili, 16 GB RAM’li ve SteamOS işletim sistemli seçenekler ise 599 dolardan başlayan fiyatlara Mayıs ayında satışa çıkacak.

Legion Go S Teknik Özellikleri

Ekran : 8″ WQXGA (1920 X 1200) LCD 16:10 (120Hz / 500 nits / 10 Point Touch Support / 100%sRGB)

: 8″ WQXGA (1920 X 1200) LCD 16:10 (120Hz / 500 nits / 10 Point Touch Support / 100%sRGB) İşlemci : AMD Ryzen Z1 Extreme (3.3Ghz, 8 Core, 16 Threads) veya AMD Ryzen Z2 GO

: AMD Ryzen Z1 Extreme (3.3Ghz, 8 Core, 16 Threads) veya AMD Ryzen Z2 GO RAM : 16/32GB 6400Mhz LPDDR5X

: 16/32GB 6400Mhz LPDDR5X Depolama : 512GB/1TB PCIe SSD (Gen4)

: 512GB/1TB PCIe SSD (Gen4) Batarya : 55.5Whr, Rapid Charge Express hızlı şarj teknolojisi 60 dakikada 85% dolum

: 55.5Whr, Rapid Charge Express hızlı şarj teknolojisi 60 dakikada 85% dolum Hoparlör : 2x2W Entegre Hoparlör

: 2x2W Entegre Hoparlör Bağlantı Yuvaları : 1x Micro SD card reader SD 3.0/UHS-I, 2x USB4 1.4/3.0/40Gbps,

: 1x Micro SD card reader SD 3.0/UHS-I, 2x USB4 1.4/3.0/40Gbps, 1x 3.5mm Ses Çıkışı

Kablosuz Bağlantı : Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 22AX, Bluetooth 5.3

: Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 22AX, Bluetooth 5.3 Boyutlar : 299.0mm x 127.55mm x 22.6mm

: 299.0mm x 127.55mm x 22.6mm Ağırlık: 740g

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SteamOS'li el konsolu Lenovo Legion Go S özellikleri ve fiyatı