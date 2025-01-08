Lenovo Yoga Slim 9i tanıtıldı: Ekran altı kameraya sahip ilk dizüstü bilgisayar

Yoga Slim 9i, Intel Core Ultra 7 işlemci ve saniyede 48 trilyon işlem (TOPS) NPU sayesinde yapay zeka görevlerini yerine getirebiliyor. Grafik tarafında ise Intel Arc GPU bulunuyor. Bunların yanında cihaz, 17 saate kadar pil ömrü sunan 75WHr batarya, 32 GB RAM ve 1 TB depolama alanını da kullanıcılara sunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında ise iki Thunderbolt 4 ve şarj için kullanılan bir USB-C portu bulunuyor.
Lenovo, Yoga Slim 9i ile yetinmeyerek diğer modellerini de güncelledi. Yeni Yoga Book 9i, 13.3 inçten 14 inçe yükseltilmiş ekran boyutuna ve 400 nit’ten 750 nit parlaklığa çıkartıldı. Yeni model, önceki nesle göre yüzde ikiden biraz daha fazla artışla yüzde 94 ekran-gövde oranına sahip. Ayrıca, yeni donanım sayesinde artık yapay zeka özelliklerine de sahip. Son olarak Yoga 9i 2'si 1 arada Aura Edition modeli yeni donanım ve 14 inç 2.8K120 dokunmatik ekran ile güncelleniyor.