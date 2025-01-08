Lenovo Yoga Slim 9i tanıtıldı: Ekran altı kameraya sahip ilk dizüstü bilgisayar

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Tam Boyutta Gör Lenovo, teknoloji dünyasında dikkat çeken bir ilke imza attı. Yeni Yoga Slim 9i dizüstü bilgisayarı, ekran altı kamera teknolojisini kullanan ilk dizüstü bilgisayar olarak CES 2025 kapsamında tanıtıldı. Bu teknolojiyi özellikle akıllı telefonlarda gördük, son dönemlerde ise Samsung’un Galaxy Z Fold modellerinde sıklıkla görüyoruz. Farklı olarak Yoga Slim 9i’de yer alan 32 megapiksellik bu kamera, ekranın altında görünmez bir şekilde konumlanmış olsa da yüksek kaliteli görüntü ve video çekimi yapabiliyor.

Ekran-gövde oranı yüzde 98

Tam Boyutta Gör Ekran altı kamera teknolojisi, cihaz üreticilerine daha ince çerçeveler sunma imkanı da sağlıyor. Bu sayede Yoga Slim 9i bu teknolojiyi kullanarak yüzde 98 ekran-gövde oranı ile bir dünya rekoruna imza atıyor. 14 inç büyüklüğündeki 4K120 OLED dokunmatik ekran, hem sRGB hem de Adobe RGB renk gamlarının yüzde 100’ünü destekleyen PureSight sertifikasıyla geliyor. Ayrıca, 750 nit parlaklık ve VESA DisplayHDR True Black 600 desteği de bulunuyor.

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Yoga Slim 9i, Intel Core Ultra 7 işlemci ve saniyede 48 trilyon işlem (TOPS) NPU sayesinde yapay zeka görevlerini yerine getirebiliyor. Grafik tarafında ise Intel Arc GPU bulunuyor. Bunların yanında cihaz, 17 saate kadar pil ömrü sunan 75WHr batarya, 32 GB RAM ve 1 TB depolama alanını da kullanıcılara sunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında ise iki Thunderbolt 4 ve şarj için kullanılan bir USB-C portu bulunuyor.

Lenovo, Yoga Slim 9i ile yetinmeyerek diğer modellerini de güncelledi. Yeni Yoga Book 9i, 13.3 inçten 14 inçe yükseltilmiş ekran boyutuna ve 400 nit’ten 750 nit parlaklığa çıkartıldı. Yeni model, önceki nesle göre yüzde ikiden biraz daha fazla artışla yüzde 94 ekran-gövde oranına sahip. Ayrıca, yeni donanım sayesinde artık yapay zeka özelliklerine de sahip. Son olarak Yoga 9i 2'si 1 arada Aura Edition modeli yeni donanım ve 14 inç 2.8K120 dokunmatik ekran ile güncelleniyor.

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Lenovo Yoga Slim 9i: Ekran altı kameraya sahip ilk dizüstü