Lenovo Legion Pro 7i tanıtıldı: 240Hz OLED ekran, Nvidia RTX 5090

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Tam Boyutta Gör Lenovo, oyuncuları ve içerik üreticilerini hedefleyen gaming laptop modeli Legion Pro 7i Gen 10’u tanıttı. Oldukça şık ve güçlü bir oyun dizüstü bilgisayarı karşımızda.

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Legion Pro 7i neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Lenovo Legion Pro 7i, Intel Core Ultra 9 275HX işlemci ve Nvidia’nın 24GB GDDR7 belleğe sahip GeForce RTX 5090 ekran kartıyla geliyor. Dizüstü bilgisayarda 240 Hz yenileme hızı, 1 ms tepki süresi, 2560x1600 çözünürlük sunan 16 inç WQXGA OLED ekran bulunuyor. Ekran, X-Rite, Dolby Vision ve VESA TrueBlack tarafından onaylı. TÜV sertifikalı düşük mavi ışık özelliği elbette mevcut. 64 GB'a kadar DDR5 RAM ve 2 TB Gen 5 SSD depolama alanıyla geliyor.

Tabanda birden fazla arka egzoz deliği ve hava girişi bulunan sağlam bir soğutma sistemine sahip. Bilgisayarın ağırlığı sadece 2.72 kg. Portlara baktığımızda, Thunderbolt 4, Ethernet (2.5GbE), HDMI 2.1 ve iki adet USB-A ve USB-C bağlantı noktası görüyoruz. Bluetooth 5.4 ve Wi-Fi 7 bağlantılarını destekliyor.

Legion Pro 7i'nin klavyesi anti-ghosting, 1.6 mm hareket mesafesi ve WASD değiştirilebilir tuşlara sahip. Nahimic sese sahip 4 hoparlörlü sistem bulunuyor. Son olarak, 99.99Wh bataryadan güç alıyor ve 400W adaptörle birlikte geliyor.

Lenovo Legion Pro 7i fiyatı

Legion Pro 7i, Mart 2025 itibarıyla 2.399 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

Lenovo Legion Pro 7i özellikleri

Ekran : 16 inç, WQXGA (2560x1600), 16:10, 240Hz, 1ms, 500 nit, OLED

: 16 inç, WQXGA (2560x1600), 16:10, 240Hz, 1ms, 500 nit, OLED İşlemci : Intel Core Ultra 9 275HX

: Intel Core Ultra 9 275HX Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 5090

: NVIDIA GeForce RTX 5090 RAM : 64GB’a kadar (6400 Mhz, DDR5, 2x32GB)

: 64GB’a kadar (6400 Mhz, DDR5, 2x32GB) Depolama : 2TB’a kadar

: 2TB’a kadar İşletim sistemi : Windows 11 Pro

: Windows 11 Pro Batarya : 99.99 WHr

: 99.99 WHr Kamera : 5M Webcam

: 5M Webcam Portlar : 1x HDMI 2.1, 1x USB-C, 1x Thunderbolt 4, 1x Type-A 3.2 Gen 2, 2x Type-A 3.2 Gen 1, 1x 2.5G RJ45, 1x Audio Combo

: 1x HDMI 2.1, 1x USB-C, 1x Thunderbolt 4, 1x Type-A 3.2 Gen 2, 2x Type-A 3.2 Gen 1, 1x 2.5G RJ45, 1x Audio Combo Bağlanabilirlik : 2x2 Intel WiFi 7, Bluetooth 5.4

: 2x2 Intel WiFi 7, Bluetooth 5.4 Boyut : 364.38 x 275.94 x 21.9-26.65 mm

: 364.38 x 275.94 x 21.9-26.65 mm Ağırlık: 2.72 kg

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Nvidia GeForce RTX 5090'lı Lenovo Legion Pro 7i tanıtıldı