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    Lenovo Legion Pro 7i tanıtıldı: 240Hz OLED ekran, Nvidia RTX 5090

    Lenovo, CES 2025'te yeni oyun dizüstü bilgisayar modelini tanıttı. Legion Pro 7i, 16 inç OLED ekran, Intel Core Ultra 9 işlemci ve RTX 5090 ekran kartıyla geliyor.
    Lenovo Legion Pro 7i gaming laptop ces 2025 Tam Boyutta Gör
    Lenovo, oyuncuları ve içerik üreticilerini hedefleyen gaming laptop modeli Legion Pro 7i Gen 10’u tanıttı. Oldukça şık ve güçlü bir oyun dizüstü bilgisayarı karşımızda.

    Legion Pro 7i neler sunuyor?

    Lenovo Legion Pro 7i oyun laptopu özellikleri Tam Boyutta Gör
    Lenovo Legion Pro 7i, Intel Core Ultra 9 275HX işlemci ve Nvidia’nın 24GB GDDR7 belleğe sahip GeForce RTX 5090 ekran kartıyla geliyor. Dizüstü bilgisayarda 240 Hz yenileme hızı, 1 ms tepki süresi, 2560x1600 çözünürlük sunan 16 inç WQXGA OLED ekran bulunuyor. Ekran, X-Rite, Dolby Vision ve VESA TrueBlack tarafından onaylı. TÜV sertifikalı düşük mavi ışık özelliği elbette mevcut. 64 GB'a kadar DDR5 RAM ve 2 TB Gen 5 SSD depolama alanıyla geliyor.

    Tabanda birden fazla arka egzoz deliği ve hava girişi bulunan sağlam bir soğutma sistemine sahip. Bilgisayarın ağırlığı sadece 2.72 kg. Portlara baktığımızda, Thunderbolt 4, Ethernet (2.5GbE), HDMI 2.1 ve iki adet USB-A ve USB-C bağlantı noktası görüyoruz. Bluetooth 5.4 ve Wi-Fi 7 bağlantılarını destekliyor.

    Legion Pro 7i'nin klavyesi anti-ghosting, 1.6 mm hareket mesafesi ve WASD değiştirilebilir tuşlara sahip. Nahimic sese sahip 4 hoparlörlü sistem bulunuyor. Son olarak, 99.99Wh bataryadan güç alıyor ve 400W adaptörle birlikte geliyor.

    Lenovo Legion Pro 7i fiyatı

    Legion Pro 7i, Mart 2025 itibarıyla 2.399 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

    Lenovo Legion Pro 7i özellikleri

    • Ekran: 16 inç, WQXGA (2560x1600), 16:10, 240Hz, 1ms, 500 nit, OLED
    • İşlemci: Intel Core Ultra 9 275HX
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5090
    • RAM: 64GB’a kadar (6400 Mhz, DDR5, 2x32GB)
    • Depolama: 2TB’a kadar
    • İşletim sistemi: Windows 11 Pro
    • Batarya: 99.99 WHr
    • Kamera: 5M Webcam
    • Portlar: 1x HDMI 2.1, 1x USB-C, 1x Thunderbolt 4, 1x Type-A 3.2 Gen 2, 2x Type-A 3.2 Gen 1, 1x 2.5G RJ45, 1x Audio Combo
    • Bağlanabilirlik: 2x2 Intel WiFi 7, Bluetooth 5.4
    • Boyut: 364.38 x 275.94 x 21.9-26.65 mm
    • Ağırlık: 2.72 kg
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