Lenovo Legion Pro 7i tanıtıldı: 240Hz OLED ekran, Nvidia RTX 5090

Legion Pro 7i neler sunuyor?
Tabanda birden fazla arka egzoz deliği ve hava girişi bulunan sağlam bir soğutma sistemine sahip. Bilgisayarın ağırlığı sadece 2.72 kg. Portlara baktığımızda, Thunderbolt 4, Ethernet (2.5GbE), HDMI 2.1 ve iki adet USB-A ve USB-C bağlantı noktası görüyoruz. Bluetooth 5.4 ve Wi-Fi 7 bağlantılarını destekliyor.
Legion Pro 7i'nin klavyesi anti-ghosting, 1.6 mm hareket mesafesi ve WASD değiştirilebilir tuşlara sahip. Nahimic sese sahip 4 hoparlörlü sistem bulunuyor. Son olarak, 99.99Wh bataryadan güç alıyor ve 400W adaptörle birlikte geliyor.
Lenovo Legion Pro 7i fiyatı
Legion Pro 7i, Mart 2025 itibarıyla 2.399 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.
Lenovo Legion Pro 7i özellikleri
- Ekran: 16 inç, WQXGA (2560x1600), 16:10, 240Hz, 1ms, 500 nit, OLED
- İşlemci: Intel Core Ultra 9 275HX
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5090
- RAM: 64GB’a kadar (6400 Mhz, DDR5, 2x32GB)
- Depolama: 2TB’a kadar
- İşletim sistemi: Windows 11 Pro
- Batarya: 99.99 WHr
- Kamera: 5M Webcam
- Portlar: 1x HDMI 2.1, 1x USB-C, 1x Thunderbolt 4, 1x Type-A 3.2 Gen 2, 2x Type-A 3.2 Gen 1, 1x 2.5G RJ45, 1x Audio Combo
- Bağlanabilirlik: 2x2 Intel WiFi 7, Bluetooth 5.4
- Boyut: 364.38 x 275.94 x 21.9-26.65 mm
- Ağırlık: 2.72 kg
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