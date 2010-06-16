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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo, ThinkPad Edge 14 modeline Core i7 takviyesi yaptı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,4b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo, profesyoneller için hazırladığı Thinkpad Edge 14 modelinde işlemci güncellemesine gidiyor. Bugüne kadar Core i3-330M, i5-520M ve i5-540M işlemcileriyle satın alınabilen sistem, yapılan güncelleme sayesinde artık daha güçlü olan Core i7 işlemcilerle de tercih edilebilecek.

Bellek kapasitesi 3GB olan ve depolama için 500GB'lık sabit disk kullanan Lenovo ThinkPad Edge 14, optik sürücü olarak DVD yazıcı ile geliyor ve tercihe bağlı olarak 6 ya da 9 hücreli pil ile alınabiliyor. Açıklanan bilgilere göre ThinkPad 14'e Core i7 takviyesinin son kullanıcılara maliyeti, baz fiyatın üzerine ekstra 350$ olacak.


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