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Lenovo'dan AMD A serisi APU'lu yeni ThinkCentre M78

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,9b
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Ivy Bridge tabanlı Intel işlemcilere sahip pek çok yeni modelini tanıtan Lenovo, bu kez AMD'nin A serisi APU'larına yer verdiği ThinkCentre masaüstü modelini tanıttı.

ThinkCentre M78 modelinde Lenovo, tüm ölçekteki işletmeleri hedefliyor. AMD'nin A serisi APU'larına modelinde yer veren Lenovo, tüketicilere yüksek performans, yüksek seviyede güvenlik ve enerji verimliliği sunmayı amaçlıyor. İşlemci seçenekleri AMD A4-5300, AMD A4-5300B, AMD A6-5400B, AMD A8-5500B, AMD A10-5700 şeklinde sıralanıyor. 

İşlemciye göre AMD Radeon HD7350, AMD Radeon HD7450 ve opsiyonel NVIDIA GeForce 605 grafik birimi bulunuyor.

32GB'a kadar 1600 MHz DDR3 RAM, açılış süresini artıran RapidBoot HDD Accelerator özelliği, 1TB'a kadar HDD, 128GB'a kadar SSD, Windows 7 Pro işletim sistemi, Gigabit Ethernet, USB 3.0, 2.0 girişleri, DVD sürücü, VGA çıkışları modelin özellikleri arasında.

Lenovo'nun bu ay itibariyle satışa başlayacağı model 449$ başlangıç seviyesine sahip.

http://www.lenovo.com/products/us/desktop/thinkcentre/desktops-towers-us-only/m78/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
müntekim 7 yıl
Amedra
449$

şuan lenovo sitesinde en düşük model sadece kasa , 4gb ram ve 250gb hdd modeli 479$ başlıyor daha aşağısı yok o da yurtdışı fiyatı.
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burakahmet19 7 yıl
oha on off
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turkishwarzone 7 yıl
AMD AUP LAR YAVAS YAVAS PIYASAYA GIRMEYE BASLADILAR..
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