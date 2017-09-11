Lenovo'dan AMD tabanlı iki yeni dizüstü: ThinkPad A275 ve A475

Oldukça uzun bir aradan sonra yeni AMD tabanlı dizüstü bilgisayarlar yavaş yavaş sahneye çıkmaya başladı. Lenovo, AMD'nin Pro işlemcileriyle güçlendirilmiş iki yeni ThinkPad dizüstü bilgisayar duyurdu. ThinkPad A275 ve ThinkPad A475 olarak piyasaya sürülen iki modelde de 7. nesil AMD Pro işlemcilere yer verilmiş durumda.

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Teknik özelliklere baktığımızda her iki dizüstü bilgisayarın da ekran boyutu hariç hemen hemen aynı olduklarını görüyoruz. A275'te 12.5 inç ekran yer alırken, A475 modeli 14 inç ekranla geliyor. Yeni dizüstü bilgisayarlar 7. nesil AMD PRO A12 işlemci, AMD Radeon R7 entegre grafik kartı, 512 GB SSD yada 1 TB HDD, LTE-A mobil genişbant teknolojisi, USB Type-C bağlantı noktası, parmak izi sensörü ve isteğe bağlı dokunmatik ekranla sunuluyor. Ayrıca on saatin üzerinde pil ömrü vadettiklerini de ekleyelim.

Gelelim cihazların fiyatlandırma politikasına. ThinkPad A275, Ekim ayında 869$ (2.960 TL) gibi bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Daha büyük ThinkPad A475 modelinin ise bu ayın sonundan itibaren satın alınabilecek. Bu dizüstü bilgisayarın başlangıç fiyatı ise 849$ (2.880 TL) olarak belirlenmiş durumda.