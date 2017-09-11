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Lenovo'dan AMD tabanlı iki yeni dizüstü: ThinkPad A275 ve A475

Lenovo, AMD Pro A12 işlemcilerle güçlendirilmiş yeni dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. Benzer özelliklerle gelen iki cihazın arasındaki en büyük fark ise ekran boyutları.
1 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Oldukça uzun bir aradan sonra yeni AMD tabanlı dizüstü bilgisayarlar yavaş yavaş sahneye çıkmaya başladı. Lenovo, AMD'nin Pro işlemcileriyle güçlendirilmiş iki yeni ThinkPad dizüstü bilgisayar duyurdu. ThinkPad A275 ve ThinkPad A475 olarak piyasaya sürülen iki modelde de 7. nesil AMD Pro işlemcilere yer verilmiş durumda.
Ayrıca Bkz. "Tesla, müşterilerin kasırgadan kaçması için batarya kapasitelerini yazılım güncellemesiyle artırdı"
Teknik özelliklere baktığımızda her iki dizüstü bilgisayarın da ekran boyutu hariç hemen hemen aynı olduklarını görüyoruz. A275'te 12.5 inç ekran yer alırken, A475 modeli 14 inç ekranla geliyor. Yeni dizüstü bilgisayarlar 7. nesil AMD PRO A12 işlemci, AMD Radeon R7 entegre grafik kartı, 512 GB SSD yada 1 TB HDD, LTE-A mobil genişbant teknolojisi, USB Type-C bağlantı noktası, parmak izi sensörü ve isteğe bağlı dokunmatik ekranla sunuluyor. Ayrıca on saatin üzerinde pil ömrü vadettiklerini de ekleyelim.
Gelelim cihazların fiyatlandırma politikasına. ThinkPad A275, Ekim ayında 869$ (2.960 TL) gibi bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Daha büyük ThinkPad A475 modelinin ise bu ayın sonundan itibaren satın alınabilecek. Bu dizüstü bilgisayarın başlangıç fiyatı ise 849$ (2.880 TL) olarak belirlenmiş durumda.

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Finn Mertens 1 yıl en beğenilen
28nm işlemci mi kaldı telefonda bile 10nm kullanılıyor artık. Zen mimarili ultrabooklar istiyoruz belki o zaman biraz ucuzlar.
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sangreal_1905 1 yıl
i3 6006u 'dan bile zayıf bir mobil işlemci neredeyse. Excavator üzerine kurulu bir işlemci.
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zdniz 1 yıl
Masa üstü bilmem ama laptop için kesinlikle AMD işlemci almayın A8 6410 kullanmıştım rezalet bişeydi bırakın oyun oynamayı flaş oyunlarda bile kasım kasım kasılıyodu. Bendeki HP markaydı zor bela satıp kurtuldum sonradan ögrendimki ramler tek kanal olduğundan böleymiş demek istediğim bendeki tek kanal 8 di yanına bi 8 daha takarsam düzelirmiş dual olayı yani.
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fuujitsu 1 yıl
Zen koymadıktan sonra bunun anlamı ne ki?
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Finn Mertens 1 yıl en beğenilen
28nm işlemci mi kaldı telefonda bile 10nm kullanılıyor artık. Zen mimarili ultrabooklar istiyoruz belki o zaman biraz ucuzlar.
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