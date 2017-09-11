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Tesla, müşterilerin kasırgadan kaçması için batarya kapasitelerini yazılım güncellemesiyle artırdı

Irma Kasırgası nedeniyle Florida eyaletindeki milyonlarca kişi bölgeyi tahliye etmek zorunda kalırken Tesla, müşterilerinin bölgeden hızlıca uzaklaşması adına önemli bir jest yaptı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Tesla, müşterilerin kasırgadan kaçması için batarya kapasitelerini yazılım güncellemesiyle artırdı
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Geçtiğimiz ay Harvey Kasırgası'nın, Houston şehri başta olmak üzere pek çok noktada yarattığı ciddi zararlar henüz onarılmamışken Florida eyaletinde etkisini gösteren Irma Kasırgası yetkilileri harekete geçirdi ve yarımadanın bir bölümü için zorunlu tahliye emri çıkarıldı. Bu kararın ardından dün bölgeyi terk etmeye başlayan bazı Tesla otomobil sahipleri, araçlarının menzil kapasitesinin yükseltildiğini gözlemledi. Bilindiği üzere Tesla otomobillerinde standart paket için daha düşük bir menzil sunarken birkaç bin doları(3000$-9000$) gözden çıkararak araçlarını yükselten Tesla sürücüleri daha yüksek menzile sahip olabiliyor ancak Tesla, bölgedeki müşterilerini korumak adına önemli bir karar almış.


Yazılımsal Güncelleme ile Kapasite Artırıldı  

Tesla marka otomobillerin yaygın olarak kullanıldığı Florida'da pek çok süperşarj istasyonu bulunuyor ve kasırgaya rağmen bu istasyonlar halen sorunsuz bir şekilde çalışmayı sürdürüyor ancak insanlar bölgeyi bir an önce terk etmek zorunda ve kasırganın can kaybı yaşanmadan sona ermesi için her dakika büyük önem taşıyor. Bu nedenle Tesla, Florida'daki 60kWh batarya kapasiteli Model S ve Model X otomobillerindeki batarya limitini, alışılagelmedik bir yazılım güncellemesi ile geçici olarak açtığını ve bu araçların bir süreliğine tam batarya kapasitesi(75kWh) ile çalışacağını açıkladı. Tesla tarafından gönderilen bir yazılımla gelen bu batarya güncellemesi sayesinde otomobiller yaklaşık 65 kilometre daha fazla yol alabilecek.


Tesla bu hamlesiyle birlikte kullanıcılara büyük bir jest yaparken yazılımsal olarak batarya kapasitesini artırma ve azaltma ile ilgili bazı soruların akıllara gelmesine neden oldu. Tesla veya diğer otomobil üreticilerinin batarya kapasitesini artırma kararı alması için gerçekten çok ciddi bir felaket tehlikesi mi gerekiyor yoksa bazı küçük acil durum anlarında da otomobil üreticileri bataryanın kapasitesini arttırmalı mı? Şu an için bu soruya ne Tesla ne de farklı bir şirket cevap vermiş değil ancak bu durum, elektrikli otomobil üreticileri gelecekte yazılımsal sınırlamaları artırarak otomobilleri farklı yükseltme seçenekleri ile kullanıcılara sunabileceğini gösteriyor.


https://www.engadget.com/2017/09/10/tesla-extends-range-on-cars-in-hurricane-irma-path/ Yorum Yaz
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senjido 1 yıl en beğenilen
Türkiyede olsa menzili kısar şarj ücretini artırırlardı.
1 Yanıt Yanıtla +73
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basartenk 1 yıl snomask
snomask


senjido

Türkiyede olsa menzili kısar şarj ücretini artırırlardı.

Zaten Türkiye alehtarı bir yorum yapacaksın ki herkes UP'lasın.

Yalan mı? Havalimanı terör olayında taksiler fahiş fiyata taşımadı mı? Sakarya depreminde fahiş fiyata su satılmadı mı?
snomasksenjidoTürkiyede olsa menzili kısar şarj ücretini artırırlardı.Zaten Türkiye a...
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2 Yanıt Yanıtla +52
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snomask 1 yıl senjido
senjido
Türkiyede olsa menzili kısar şarj ücretini artırırlardı.

Zaten Türkiye alehtarı bir yorum yapacaksın ki herkes UP'lasın.
2 Yanıt Yanıtla +25
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DH Misafiri 1 yıl
Direk aklımı okudun menzili azalt 3 sattığın enerjiyi 10 sat gelsin paralar. ölürlerse de Taktiri ilahi derler.
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kartal172 1 yıl
Burada afet durumunda af edersiniz Cumhurbaşkanı bile umursamaz. Ay öyle mi ay çok acıdım, domates fiyatlarını gördükçe içim acıyor vs vs deyip geçer, ki öyle yapılıyor, üstüne bir de vergi çıkartırlardı.
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fatih-8 1 yıl

Bataryanin desarj voltajini azaltarak kapasite artirilabilir. Yani li ion bir pil icin atiyorum 3.7 v degil 3.4 volt a kadar desarja izin verirse yazilim haliyle kapasite artmis olur. Ama pilin de omru azalmis olur asiri dusuk voltaja indigi icin ki zaten kapasite artirimi da gecici olarak yapilmis.
Yani arabayi fazla pil ile uretip bunu yazilimla kapattigini sanmiyorum. Ayni pili daha dusuk voltaja kadar kullanmamiza izin verecek bir yazilim guncellemesi olsa gerek.

Ek olarak li ion bir pilin calisma araligi genelde 3.7 v ile 4.2 volttur. Yazilim 4.2 volta %100 der. 3.7v a %0 der. Pil 4.2 den 3.7 ye kadar kullanilir bu da onun kapasitesi olur.
4.2 nin ustu de 3.7 nin alti da li ion bir pilin omru icin zararlidir. O yuzden bazi ureticiler atiyorum 3.75 volta % 0 der ki adam pili dibine kadar da kullansa pilin omru azalmasin. Bir nevi tolerans payi birakir. Yeri gelmisken yazayim ; bu sebepten dolayi telefonu sabaha kadar sarjda tutmak omrune zararlidir, cunku surekli 4,2 voltta kalmis olur pil.
Ama boyle bir durum icin desarj voltaji 3.7 nin de altina indirildiyse gecici olarak, kapasite haliyle artirilmis olabilir.
Olayi li ion uzerinden anlattim ancak butun piller icin gecerlidir bu kullanim araligi olayi. Misal arac akuleri de 14,5 volt ile 12 volt arasinda calisir. Ha yer yer 9-10 volta da duser bu da omurlerini azaltir.
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ObjektifPoint.Net 1 yıl
kurban bayramında 1. gün kurban kesmek isteyen vatadaş 2 kat fiyat vermek zorunda kalıyor. 3. gün kurban fiyatları neredeyse yarı yarıya azalıyor? tam bi soru işareti ? kurban kesecek olan 3. günde kesebilir demi o zaman neden 1.günün faiş fiyatları ile alımlar yapılıyor? ben çıkamadım bu işin içinden
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celibar 1 yıl ObjektifPoint.Net
Herkes kurbanını kesip diğer işlerine bakmak istiyor. Biraz da kurbanı birinci gün daha makbul olduğu için ilk gün kesiliyor.
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DarkHellKnightX 1 yıl
Bu özellik kullanıcı seçimine bırakılmalı bence. Sadece, bataryanın daha fazla hasar görebileceği bilgilendirmesi yapılsa yeterli.
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cepniturk 1 yıl
Bence herkesin hayalindeki araç olma ihtimali yüksek.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
güncellemesi gelmeyenlere yazık oldu o zaman yani !
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fthkn 1 yıl
Kapitalizmin sizi nasıl düdüklediğinin küçük bir örneği. Sadece yazılımla sizden para tırtıklıyorlar. hiçbir donanımsal eksiklik yok.
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asaltek 1 yıl
İşte kapitalizm böyle bir şey.
Standart bir donanımı, daha fazla para veren daha verimli kullanacak öyle mi? Ne kadar da saçma bir şey, yazılım olsa, tamam anlarız da, bu aracın zaten üzerinde var olan bir donanım sonuçta.
Aracın zaten üzerinde var olan pilin bir bölümünün, az para veren müşteriye kapamak ne demek arkadaş.
Çok şımarıkça davranmışlar ve Tesla'ya hiç yakışmamış.
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CadaYada 1 yıl
Bence tesla, bunu daha sonraları pazarlama kampanyası olarak kullanacak.
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