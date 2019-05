Tesla, müşterilerin kasırgadan kaçması için batarya kapasitelerini yazılım güncellemesiyle artırdı

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz ay Harvey Kasırgası'nın, Houston şehri başta olmak üzere pek çok noktada yarattığı ciddi zararlar henüz onarılmamışken Florida eyaletinde etkisini gösteren Irma Kasırgası yetkilileri harekete geçirdi ve yarımadanın bir bölümü için zorunlu tahliye emri çıkarıldı. Bu kararın ardından dün bölgeyi terk etmeye başlayan bazı Tesla otomobil sahipleri, araçlarının menzil kapasitesinin yükseltildiğini gözlemledi. Bilindiği üzere Tesla otomobillerinde standart paket için daha düşük bir menzil sunarken birkaç bin doları(3000$-9000$) gözden çıkararak araçlarını yükselten Tesla sürücüleri daha yüksek menzile sahip olabiliyor ancak Tesla, bölgedeki müşterilerini korumak adına önemli bir karar almış.





Yazılımsal Güncelleme ile Kapasite Artırıldı

Tesla marka otomobillerin yaygın olarak kullanıldığı Florida'da pek çok süperşarj istasyonu bulunuyor ve kasırgaya rağmen bu istasyonlar halen sorunsuz bir şekilde çalışmayı sürdürüyor ancak insanlar bölgeyi bir an önce terk etmek zorunda ve kasırganın can kaybı yaşanmadan sona ermesi için her dakika büyük önem taşıyor. Bu nedenle Tesla, Florida'daki 60kWh batarya kapasiteli Model S ve Model X otomobillerindeki batarya limitini, alışılagelmedik bir yazılım güncellemesi ile geçici olarak açtığını ve bu araçların bir süreliğine tam batarya kapasitesi(75kWh) ile çalışacağını açıkladı. Tesla tarafından gönderilen bir yazılımla gelen bu batarya güncellemesi sayesinde otomobiller yaklaşık 65 kilometre daha fazla yol alabilecek.





Tesla bu hamlesiyle birlikte kullanıcılara büyük bir jest yaparken yazılımsal olarak batarya kapasitesini artırma ve azaltma ile ilgili bazı soruların akıllara gelmesine neden oldu. Tesla veya diğer otomobil üreticilerinin batarya kapasitesini artırma kararı alması için gerçekten çok ciddi bir felaket tehlikesi mi gerekiyor yoksa bazı küçük acil durum anlarında da otomobil üreticileri bataryanın kapasitesini arttırmalı mı? Şu an için bu soruya ne Tesla ne de farklı bir şirket cevap vermiş değil ancak bu durum, elektrikli otomobil üreticileri gelecekte yazılımsal sınırlamaları artırarak otomobilleri farklı yükseltme seçenekleri ile kullanıcılara sunabileceğini gösteriyor.

