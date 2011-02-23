Lenovo'dan WiMAX opsiyonuna sahip yeni dizüstü bilgisayar; ThinkPad L520

Lenovo profesyoneller için hazırladığı ThinkPad serisi dizüstü bilgisayarlarına yeni bir model ekliyor. ThinkPd L520 adını taşıyan dizüstü bilgisayar, Intel'in Huron River kod adlı Mobil Sandy Bridge platformunu temel alıyor. HM65 çipsetli anakartı üzerinde Core i3 ve Core i5 serisi Sandy Bridge işlemiclerle konfigüre edilebilen dizüstü bilgisayar, 8GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor. Tercihe bağlı olarak 128GB kapasiteli SSD sürücü veya 500GB kapasiteli sabit disk ile alınabilecek sisteme ekran kartı olarak, AMD'nin DirectX 10.1 destekli Mobility Radeon 565v çözümü eşlik ediyor.

15.6-inç büyüklüğünde ve 1600 x 900 piksel çözünürlüğünde parlak olmayan LED ekrana sahip ThinkPad L520, dilendiği takdirde yeni nesil kablosuz iletişim teknolojisi WiMAX ile de alınabilecek. Genişleme portu olarak dört adet USB 2.0 ile birlikte eSATA konnektörlerine yer verilen dizüstü bilgisayarda, 6 ve 9 hücreli olmak üzere iki pil seçeneği sunuluyor. Lenovo tarafından 20 Mart itibariyle satışa sunulacağı belirtilenThinkPad L520'nin, 719$ olarak belirlenen başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor.