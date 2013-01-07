Lenovo'dan oyun odaklı masaüstü bilgisayar: Erazer X700

Son dönemin en hızlı büyüyen bilgisayar üreticilerinden Lenovo, dünyanın en büyüğü olma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Araştırma kuruluşlarının raporlarına göre, iş istasyonlarının dahil olmadığı tamamiyle son kullanıcı odaklı listelerde en büyük PC üreticisi olarak yer almaya başlayan Çin merkezli şirklet, dizüstü bilgisayar piyasasındaki iddiasını masaüstü sistemlere de yansıtmayı amaçlıyor. İşte bu hedef doğrultusunda hazırlanan yeni bilgisayar modellerinden Erazer X700'e ait detaylar gün ışığına çıktı.

Lenovo'nun oyuncular için geliştirdiği yüksek performans odaklı yeni masaüstü sistem, agresif tasarım özellikleriyle aynı zamanda farklı olma amacındaki kullanıcıları hedef alacak gibi görünüyor. Intel'in Core i7 Extreme serisi işlemci modellerinden herhangi biri ile satın alınabilecek bilgisayar, su soğutma sistemi ile birlikte gelecek.OneKey özelliği ile kullanıcıların sadece tek bir buton üzerinden hız aşırtma yapabileceği bilgisayar, 4TB'a kadar depolama kapasite ile tercih edilebilecek. AMD veya Nvidia tabanlı bir ya da daha fazla ekran kartı kurulu şekilde alınabilecek Erazer X700, AMD Eyefinity teknolojisi üzerinden 6 monitör desteği de sunabilecek. İlginç olan detay ise ekran kartı seçenekleri için örneğin Nvidia'da GeForce GTX 660'dan bahsedilirken, AMD içinse Radeon HD 8950 gibi henüz lanse edilmemiş bir modele yer verilmiş olması. Bu da demek oluyor ki Haziran ayında satışa sunulacak sistem için AMD cephesinde yeni nesil ekran kartları devreye girmiş olacak.

Lenovo'nun yeni oyuncu bilgisayarı Erazer X700, yurt dışında 1499$ seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Tabi tercih edilecek konfigürasyona bağlı olarak bu değer daha yüksek seviyelere de çıkabilecek. Akıllı telefon ve akıllı televizyon gibi alanlara yatırım yapan ayrıca ThinkPad grubunu ayrı bir yapılanma içerisine alan Lenovo yeni akımları takip ederken, küçülmekte olan masaüstü bilgisayar arenasına da tasarımıyla farklılaşan ve amaca hizmet eden özelleştirilmiş çözümler sunarak iddiasını arttırmayı amaçlıyor.