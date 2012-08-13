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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo'dan profesyonellere yönelik ultrabook: ThinkPad T430u

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,8b
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23
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo'dan profesyonellere yönelik ultrabook: ThinkPad T430u
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Dizüstü bilgisayar üreticilerinin büyük önem verdiği ve ciddi yatırımlar yaptığı ultrabook segmenti sadece son kullanıcıları hedef almıyor. Geleneksel dizüstü bilgisayar tasarımları ile kıyaslandığında 21mm'nin altında kasa kalınlığı ve daha hafif yapıları ile taşınabilirliği tablet bilgisayarlara yaklaştıran ultrabook'lar, özellikle Intel'in Ivy Bridge platformu ile birlikte model çeşitliliği anlamında en yüksek seviyeye ulaşmış durumdalar. Ideapad U3xx serisi ile tüketicilere yönelik ultrabook modelleri piyasada satılmakta olan Lenovo, profesyonellerin tercih ettiği ThinkPad ailesini de ultrabook modelleri ile zenginleştirmeyi sürdürüyor.
Üst segmente konumandırdığı ThinkPad X1 Carbon modelini daha önce duyuran ve Eylül ayının sonlarına doğru satışa sunmaya hazırlanan Lenovo, daha ekonomik ürün arayışındaki işletmeler içinse ThinkPad T430u modelini geliştirdi. Tasarım olarak pek çok açıdan X1 modelini andıran yeni bilgisayar, teknik özellik anlamında daha muhafazakar bir portre çiziyor.
14-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğündeki ekranı 4:3 formatlı olan ultrabook, farklı performans ve buna bağlı olarak fiyat seviyesindeki Ivy Bridge işlemcileri ile konfigüre edilebilecek. 8GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek kontrolcüsü ile zenginleştirilebilen konfigürasyonda depolama seçeneği olarak mekanik yapılı geleneksel sabit disklere ek olarak, NAND Flash bellek teknolojisini esas alan yeni nesil SSD sürücülere de yer veriliyor.
SSD ile başta sistem açılış süresi olmak üzere genel performansı önemli oranda arttırabilen ThinkPad T430u'nun en çok dikkat çeken detaylarından biri de sahip olduğu grafik performansı. Kurumsal odaklı bir çözüm olduğu için birincil özellikleri arasında yüksek görsel işlem başarımı aranmayan dizüstü bilgisayarda, Nvidia'nın DirectX 11 destekli GeForce GT 620M GPU'su da bulunuyor. AMD'nin Fusion A10 serisi mobil işlemcilerindeki entegre grafik birimi ile kıyaslandığında daha yavaş kalan GeForce GT 620M ekran kartı, yine de modern pek çok oyunu belli kalite ve çözünürlük seviyelerinde oynatabilecek temel gücü sunuyor ve PureVideo HD motoru sayesinde modern farklı video formatları için donanımsal hızlandırma sunuyor.
GeForce GT 620M ekran kartına ek olarak, Ivy Bridge ailesinin karakteristik bir özelliği olan HD 4000 entegre grafik birimini de bünyesinde barındıran dizüstü bilgisayar, genel görünüm olarak ThinkPad jenerasyonun karakteristik detaylarını bünyesinde barındırıyor ve fare gerektirmeyen kolay kullanım için trackpad ile birlikte geliyor.
Lenovo'nun kendi alanında en başarılı tasarımlardan biri olarak bilinen geleneksel klavye formunun da yer aldığı ThinkPad T430u'da ayrıca USB 2.0'a göre 10 kata kadar daha hızlı veri transferi sağlayan USB 3.0 arabirimine de yer veriyor. Her yerden internet erişimi için üzerinde SIM kart slotu da bulunan cihazda ayrıca, ilk jenerasyon pek çok ultrabook'ta olmayan SD kart slotu da unutulmamış. Yurt dışı fiyatı 779$'dan başlayacak ThinkPad T430u, X1 Carbon'un neredeyse yarı fiyatına satılacak.  
Lenovo'dan profesyonellere yönelik ultrabook: ThinkPad T430u
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realteco 7 yıl en beğenilen
aspirin_00
ortada şu kırmızı tuşta neyin nesi görme engelliler için mi ?

O acil durum tuşu, patron facebookda yakalarsa ona basıyon hemen excelde satış raporu açıyor.
aspirin_00ortada şu kırmızı tuşta neyin nesi görme engelliler için mi ?O acil durum tuşu, patron facebookda yakalarsa ona basıyon hem...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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cnr_kfks 7 yıl
Ya hu Thinkpad bir Kültürdür! Sürekli Lenovo tasarımdan anlamıyor deyip durmayın. Ayrıca bu IBM tarafından yapılmış bir tasarımdır ve iş odaklıdır. Tasarım istiyorsanız gidin Ideapad'e bakın. Yeter artık ya!
Ya hu Thinkpad bir Kültürdür! Sürekli Lenovo tasarımdan anlamıyor deyip durmayın. Ayrıca bu IBM tarafından yapılmış bir tasarımdır ve iş odaklıdır. Tasarım isti...
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nurettinaz 7 yıl
Bence tanitim biraz yanlis olmus, thinkpad ailesinin ultrabook fertleri x serisidir diye dusunuyorum. Yine de thinkpad denilince saygiyla onunde egilinilmeli ve gercek pc deneyimi yasamak istenildiginde kesinlikle baska yerlere bakilmadan direk herhanngi bir thinkpad modeli alinmalidir.
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...-~AimLeSs~-... 7 yıl
Thinkpad tasarımı kültleşmiş bir yapıdır. Thinkpad kullanan kimse de zaten tasarımı sıktı demez..


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hse_ruhsuz 7 yıl
Thinkpadin tasarımını beyenmeyip değişsin diyenler aynı mersedesin logosunu beyenmeyip değiştirin demek gibi oluyor.
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Stanislas Xavier 7 yıl
Ultrabookların en büyük eksisi grafik güçleri,İntel in dahili gpu su ne yazık ki bir işe yaramıyor,Amd ninkiler %60-70 daha yüksek performans veriyor ama bu sefer de işlemci gücünden kaybediyorsunuz..Bu yüzden ultrabookların düşük seviye de olsa harici gpu kullanması gerek,üst düzey oyun oynatmalarına gerek yok fakat hd4000 den çok daha güçlü olmaları gerek..
Tasarıma gelince bir çok kişi thinkpad tasarımlarını eski ve sıkıcı bulur geçen seneye kadar klavye tasarımları gerçekten eskiydi fakat şimdi gayet modernler.. Daha renkli,daha süslü aletler sevenler var onlar için kötü olabilir ama bu kişisel bir şey benim açımdansa en kaliteli tasarımlar bunlar,herkes sevmek zorunda değil ama siz beğenmediniz diye kimse beğenmeyecek değil..
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cnr_kfks 7 yıl
mert1907
cnr_kfks
mert1907
Şu firmaları babasının malı gibi savunan bi tek biz varızdır herhalde.
Adamlar gece gündüz çalışsın 92 yılından beri bir ekol olan bir ürün üretsin, iş dünyasında herkes onlara saygı duysun ürünlerini kullansınlar sonra bir Türk Hehe tasarımı olmamış bunun, tasarım yok, Lenovo hep böyle zaten tasarım özürlüsü desin oldu canım başka. Üstüne eleştiriyi yapan bunu IBM in ürettiğini bilmiyor tabi bu da bizim bir alışkanlığımız Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak ve onca emeği hiç etmek. Emeğe saygı biraz. Hiç kusura bakmayın ama Türkiyede üretilseydi etraftaki sizin gibi insanlar yüzünden üretim dururdu, hiç bir gelişme olmazdı. Zaten de yok hiç bir şey üretemiyoruz. Teşekkürler Türkiye.
IBMin ürettiğini biliyorum da tasarımı sevmek zorunda mıyım? Ayrıca ben sadece bu konudaki cihaz için söyledim o eleştirimi, Lenovonun bazı tasarımları benimde hoşuma gidiyor. Ayrıca Türkiyede bi marka çıkıp üretim yaptıda bizmi engelledik. Lenovo sana aylık maaş felan mı veriyor napıyor anlamıyorum ki. Adamların 92 yılından beri ürettiği cihazların sana ne yararı var? Ne yani elin yabancı firmasıyla gururmu duyayım şimdi.

Ya arkadaşım ben sana sevmek zorundasın demedim ki aksine saygı duyun yazdım okuyabiliyorsan. Ben ilk yorumda sürekli HER HABERDE lenovo tasarımdan anlamıyor denmesine bir tepki gösterdim!
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mert1907 7 yıl
cnr_kfks

Orijinalden alıntı: mert1907 Şu firmaları babasının malı gibi savunan bi tek biz varızdır herhalde. Adamlar gece gündüz çalışsın 92 yılından beri bir ekol olan bir ürün üretsin, iş dünyasında herkes onlara saygı duysun ürünlerini kullansınlar sonra bir Türk Hehe tasarımı olmamış bunun, tasarım yok, Lenovo hep böyle zaten tasarım özürlüsü desin oldu canım başka. Üstüne eleştiriyi yapan bunu IBM in ürettiğini bilmiyor tabi bu da bizim bir alışkanlığımız Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak ve onca emeği hiç etmek. Emeğe saygı biraz. Hiç kusura bakmayın ama Türkiyede üretilseydi etraftaki sizin gibi insanlar yüzünden üretim dururdu, hiç bir gelişme olmazdı. Zaten de yok hiç bir şey üretemiyoruz. Teşekkürler Türkiye.


IBM'in ürettiğini biliyorum da tasarımı sevmek zorunda mıyım? Ayrıca ben sadece bu konudaki cihaz için söyledim o eleştirimi, Lenovo'nun bazı tasarımları benimde hoşuma gidiyor. Ayrıca Türkiye'de bi marka çıkıp üretim yaptıda bizmi engelledik. Lenovo sana aylık maaş felan mı veriyor napıyor anlamıyorum ki. Adamların 92 yılından beri ürettiği cihazların sana ne yararı var? Ne yani elin yabancı firmasıyla gururmu duyayım şimdi.
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Çılgınsın Man 7 yıl
Tam bana göre almayı düşünüyorum
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cnr_kfks 7 yıl
mert1907
Şu firmaları babasının malı gibi savunan bi tek biz varızdır herhalde.

Adamlar gece gündüz çalışsın 92 yılından beri bir ekol olan bir ürün üretsin, iş dünyasında herkes onlara saygı duysun ürünlerini kullansınlar sonra bir Türk "Hehe tasarımı olmamış bunun, tasarım yok, Lenovo hep böyle zaten tasarım özürlüsü" desin oldu canım başka. Üstüne eleştiriyi yapan bunu IBM in ürettiğini bilmiyor tabi bu da bizim bir alışkanlığımız "Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak" ve onca emeği hiç etmek. Emeğe saygı biraz. Hiç kusura bakmayın ama Türkiye'de üretilseydi etraftaki sizin gibi insanlar yüzünden üretim dururdu, hiç bir gelişme olmazdı. Zaten de yok hiç bir şey üretemiyoruz. Teşekkürler Türkiye.
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_MaxPayne_ 7 yıl
1366x768, 4:3 formatında değildir. yaklaşık 16:9'dur. Lütfen düzeltelim.
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mert1907 7 yıl
cnr_kfks
Ya hu Thinkpad bir Kültürdür! Sürekli Lenovo tasarımdan anlamıyor deyip durmayın. Ayrıca bu IBM tarafından yapılmış bir tasarımdır ve iş odaklıdır. Tasarım istiyorsanız gidin Ideapade bakın. Yeter artık ya!

Şu firmaları babasının malı gibi savunan bi tek biz varızdır herhalde.
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realteco 7 yıl en beğenilen
aspirin_00
ortada şu kırmızı tuşta neyin nesi görme engelliler için mi ?

O acil durum tuşu, patron facebookda yakalarsa ona basıyon hemen excelde satış raporu açıyor.
2 Yanıt Yanıtla +8
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ALTINBAŞAK 7 yıl realteco
realteco

aspirin_00

ortada şu kırmızı tuşta neyin nesi görme engelliler için mi ?


O acil durum tuşu, patron facebookda yakalarsa ona basıyon hemen excelde satış raporu açıyor.


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aspirin_00 7 yıl realteco
realteco

aspirin_00

ortada şu kırmızı tuşta neyin nesi görme engelliler için mi ?


O acil durum tuşu, patron facebookda yakalarsa ona basıyon hemen excelde satış raporu açıyor.

güzel cümleydi çok güldüm...
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