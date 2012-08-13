Lenovo'dan profesyonellere yönelik ultrabook: ThinkPad T430u

Dizüstü bilgisayar üreticilerinin büyük önem verdiği ve ciddi yatırımlar yaptığı ultrabook segmenti sadece son kullanıcıları hedef almıyor. Geleneksel dizüstü bilgisayar tasarımları ile kıyaslandığında 21mm'nin altında kasa kalınlığı ve daha hafif yapıları ile taşınabilirliği tablet bilgisayarlara yaklaştıran ultrabook'lar, özellikle Intel'in Ivy Bridge platformu ile birlikte model çeşitliliği anlamında en yüksek seviyeye ulaşmış durumdalar. Ideapad U3xx serisi ile tüketicilere yönelik ultrabook modelleri piyasada satılmakta olan Lenovo, profesyonellerin tercih ettiği ThinkPad ailesini de ultrabook modelleri ile zenginleştirmeyi sürdürüyor.

Üst segmente konumandırdığı ThinkPad X1 Carbon modelini daha önce duyuran ve Eylül ayının sonlarına doğru satışa sunmaya hazırlanan Lenovo, daha ekonomik ürün arayışındaki işletmeler içinse ThinkPad T430u modelini geliştirdi. Tasarım olarak pek çok açıdan X1 modelini andıran yeni bilgisayar, teknik özellik anlamında daha muhafazakar bir portre çiziyor.

14-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğündeki ekranı 4:3 formatlı olan ultrabook, farklı performans ve buna bağlı olarak fiyat seviyesindeki Ivy Bridge işlemcileri ile konfigüre edilebilecek. 8GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek kontrolcüsü ile zenginleştirilebilen konfigürasyonda depolama seçeneği olarak mekanik yapılı geleneksel sabit disklere ek olarak, NAND Flash bellek teknolojisini esas alan yeni nesil SSD sürücülere de yer veriliyor.

SSD ile başta sistem açılış süresi olmak üzere genel performansı önemli oranda arttırabilen ThinkPad T430u'nun en çok dikkat çeken detaylarından biri de sahip olduğu grafik performansı. Kurumsal odaklı bir çözüm olduğu için birincil özellikleri arasında yüksek görsel işlem başarımı aranmayan dizüstü bilgisayarda, Nvidia'nın DirectX 11 destekli GeForce GT 620M GPU'su da bulunuyor. AMD'nin Fusion A10 serisi mobil işlemcilerindeki entegre grafik birimi ile kıyaslandığında daha yavaş kalan GeForce GT 620M ekran kartı, yine de modern pek çok oyunu belli kalite ve çözünürlük seviyelerinde oynatabilecek temel gücü sunuyor ve PureVideo HD motoru sayesinde modern farklı video formatları için donanımsal hızlandırma sunuyor.

GeForce GT 620M ekran kartına ek olarak, Ivy Bridge ailesinin karakteristik bir özelliği olan HD 4000 entegre grafik birimini de bünyesinde barındıran dizüstü bilgisayar, genel görünüm olarak ThinkPad jenerasyonun karakteristik detaylarını bünyesinde barındırıyor ve fare gerektirmeyen kolay kullanım için trackpad ile birlikte geliyor.

Lenovo'nun kendi alanında en başarılı tasarımlardan biri olarak bilinen geleneksel klavye formunun da yer aldığı ThinkPad T430u'da ayrıca USB 2.0'a göre 10 kata kadar daha hızlı veri transferi sağlayan USB 3.0 arabirimine de yer veriyor. Her yerden internet erişimi için üzerinde SIM kart slotu da bulunan cihazda ayrıca, ilk jenerasyon pek çok ultrabook'ta olmayan SD kart slotu da unutulmamış. Yurt dışı fiyatı 779$'dan başlayacak ThinkPad T430u, X1 Carbon'un neredeyse yarı fiyatına satılacak.