Yapay zekalı Lenovo Yoga Slim 7x 14 ve ThinkPad T14s tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Lenovo, kısa bir süre önce Snapdragon X Elite tarafından desteklenen ilk yeni nesil Copilot Plus PC uyumlu dizüstü bilgisayarları olan Yoga Slim 7x 14 ve ThinkPad T14s modellerini tanıttı. Her iki model de Microsoft’un Copilot Plus PC ile birlikte sunduğu üretken yapay zeka özelliklerini yerel olarak çalıştırabilecek. Lenovo Yoga Slim 7x 14 daha yaratıcılık odaklı olurken ThinkPad T14s ise profesyonellere hitap eden model olacak.

Lenovo Yoga Slim 7x 14 ve ThinkPad T14s özellikleri

Lenovo Yoga Slim 7x 14 Gen 9, 12 çekirdekli Qualcomm Oryon CPU, Qualcomm Adreno GPU ve 45 TOPS’luk Qualcomm Hexagon NPU (nöral işlem birimi) içeren yeni Snapdragon X Elite işlemcisiyle geliyor. 32GB'a kadar bellek, 1TB'a kadar M.2 SSD depolama alanı, Power Delivery ve DisplayPort 1.4 destekli üç USB-C bağlantı noktasına sahip olan Yoga Slim 7x 14, 14,5” 3K (2944 x 1840) 90 Hz, 16:10 dokunmatik panele sahip. Bu ekran 1000 nit tepe parlaklık sunarken cihazda Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.3 desteği yer alıyor. Lenovo, Yoga Slim'in pil ömrünün birkaç gün süreceğini iddia ediyor ki bu doğruysa MacBook Pro'ya rakip olabilir.

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Tam Boyutta Gör Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 modelinde de yine aynı Snapdragon X Elite yongası kullanılıyor. Ancak panel tarafında bu sefer 14 inç boyutunda üç farklı seçenek bulunuyor: WUXGA 16:10 IPS, 400 nit; WUXGA 16:10 IPS, Dokunmatik, 400 nit ve 2,8K OLED, 400 nit. Ayrıca bu modeldeki bellek kapasitesi de 64 GB seviyesinde. Ayrıca parmak izi okuyucu, iki USB-A ve iki USB4 Type-C bağlantı noktası, bir HDMI 2.1 bağlantı noktası ve bir ses jakına sahip olacak. Firma, ThinkPad T14s Gen 6 için de yine birkaç güne varan pil ömrü vadediyor.

Lenovo Yoga Slim 7x 14 ve ThinkPad T14s çıkış tarihi

Lenovo Yoga Slim 7x Gen 9 ve Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 modelleri Haziran 2024’ten itibaren satışa sunulacak. Yoga Slim 7x modelinin başlangıç fiyatı 1.199 dolar olacak. ThinkPad T14s modelinin başlangıç fiyatı ise 1.699 dolar olarak açıklandı.

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Yapay zekalı Lenovo Yoga Slim 7x 14 ve ThinkPad T14s tanıtıldı