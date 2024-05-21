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    Yapay zekalı Lenovo Yoga Slim 7x 14 ve ThinkPad T14s tanıtıldı

    Lenovo, Copilot Plus PC uyumlu ilk yeni nesil dizüstü bilgisayarları olan Yoga Slim 7x 14 ve ThinkPad T14s modellerini tanıttı. İki model de haziran ayında piyasaya çıkacak.
    Lenovo Yoga Slim 7x 14 Tam Boyutta Gör
    Lenovo, kısa bir süre önce Snapdragon X Elite tarafından desteklenen ilk yeni nesil Copilot Plus PC uyumlu dizüstü bilgisayarları olan Yoga Slim 7x 14 ve ThinkPad T14s modellerini tanıttı. Her iki model de Microsoft’un Copilot Plus PC ile birlikte sunduğu üretken yapay zeka özelliklerini yerel olarak çalıştırabilecek. Lenovo Yoga Slim 7x 14 daha yaratıcılık odaklı olurken ThinkPad T14s ise profesyonellere hitap eden model olacak.

    Lenovo Yoga Slim 7x 14 ve ThinkPad T14s özellikleri

    Lenovo Yoga Slim 7x 14 Gen 9, 12 çekirdekli Qualcomm Oryon CPU, Qualcomm Adreno GPU ve 45 TOPS’luk Qualcomm Hexagon NPU (nöral işlem birimi) içeren yeni Snapdragon X Elite işlemcisiyle geliyor. 32GB'a kadar bellek, 1TB'a kadar M.2 SSD depolama alanı, Power Delivery ve DisplayPort 1.4 destekli üç USB-C bağlantı noktasına sahip olan Yoga Slim 7x 14, 14,5” 3K (2944 x 1840) 90 Hz, 16:10 dokunmatik panele sahip. Bu ekran 1000 nit tepe parlaklık sunarken cihazda Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.3 desteği yer alıyor. Lenovo, Yoga Slim'in pil ömrünün birkaç gün süreceğini iddia ediyor ki bu doğruysa MacBook Pro'ya rakip olabilir.

    Lenovo ThinkPad T14s Tam Boyutta Gör
    Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 modelinde de yine aynı Snapdragon X Elite yongası kullanılıyor. Ancak panel tarafında bu sefer 14 inç boyutunda üç farklı seçenek bulunuyor: WUXGA 16:10 IPS, 400 nit; WUXGA 16:10 IPS, Dokunmatik, 400 nit ve 2,8K OLED, 400 nit. Ayrıca bu modeldeki bellek kapasitesi de 64 GB seviyesinde. Ayrıca parmak izi okuyucu, iki USB-A ve iki USB4 Type-C bağlantı noktası, bir HDMI 2.1 bağlantı noktası ve bir ses jakına sahip olacak. Firma, ThinkPad T14s Gen 6 için de yine birkaç güne varan pil ömrü vadediyor.

    Lenovo Yoga Slim 7x 14 ve ThinkPad T14s çıkış tarihi

    Lenovo Yoga Slim 7x Gen 9 ve Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 modelleri Haziran 2024’ten itibaren satışa sunulacak. Yoga Slim 7x modelinin başlangıç fiyatı 1.199 dolar olacak. ThinkPad T14s modelinin başlangıç fiyatı ise 1.699 dolar olarak açıklandı.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/5/20/24160819/lenovo-qualcomm-snapdragon-x-elite-yoga-slim-thinkpad https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/lenovo-supercharges-next-gen-ai-pcs-with-latest-yoga-slim-7x-and-thinkpad-t14s-gen-6/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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