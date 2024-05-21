Yapay zekalı Lenovo Yoga Slim 7x 14 ve ThinkPad T14s tanıtıldı

- Lenovo Yoga Slim 7x 14 ve ThinkPad T14s özellikleri
- Lenovo Yoga Slim 7x 14 ve ThinkPad T14s çıkış tarihi
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Lenovo Yoga Slim 7x 14 ve ThinkPad T14s özellikleri
Lenovo Yoga Slim 7x 14 Gen 9, 12 çekirdekli Qualcomm Oryon CPU, Qualcomm Adreno GPU ve 45 TOPS’luk Qualcomm Hexagon NPU (nöral işlem birimi) içeren yeni Snapdragon X Elite işlemcisiyle geliyor. 32GB'a kadar bellek, 1TB'a kadar M.2 SSD depolama alanı, Power Delivery ve DisplayPort 1.4 destekli üç USB-C bağlantı noktasına sahip olan Yoga Slim 7x 14, 14,5” 3K (2944 x 1840) 90 Hz, 16:10 dokunmatik panele sahip. Bu ekran 1000 nit tepe parlaklık sunarken cihazda Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.3 desteği yer alıyor. Lenovo, Yoga Slim'in pil ömrünün birkaç gün süreceğini iddia ediyor ki bu doğruysa MacBook Pro'ya rakip olabilir.
Lenovo Yoga Slim 7x 14 ve ThinkPad T14s çıkış tarihi
Lenovo Yoga Slim 7x Gen 9 ve Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 modelleri Haziran 2024’ten itibaren satışa sunulacak. Yoga Slim 7x modelinin başlangıç fiyatı 1.199 dolar olacak. ThinkPad T14s modelinin başlangıç fiyatı ise 1.699 dolar olarak açıklandı.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/5/20/24160819/lenovo-qualcomm-snapdragon-x-elite-yoga-slim-thinkpad https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/lenovo-supercharges-next-gen-ai-pcs-with-latest-yoga-slim-7x-and-thinkpad-t14s-gen-6/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.