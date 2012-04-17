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Lenovo'nun 11.6-inç ekranlı netbooku IdeaPad S206 piyasaya sürülüyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
11,7b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Lenovo, yeni netbooku IdeaPad S206'yı tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. 21 mm kalınlığında ve 1.3 kg ağırlığında tasarlanan S206'ya, çift çekirdekli AMD C50 hızlandırılmış işlemci birimi, AMD Radeon HD 6290 grafik birimi ve 2 GB DDR3 RAM güç veriyor.
11.6-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı LCD ekrana yer verilen S206, VGA çözünürlüğünde web kamera, 1 adet USB 3.0 portu, 1 adet USB 2.0 portu, HDMI, 320 GB sabit disk ve ikisi bir arada kart okuyucuya ev sahipliği yapıyor. 
Windows 7 Home Premium işletim sisteminin eşlik ettiği Lenovo IdeaPad S206'nın, 21 Nisan'dan itibaren 620$ fiyat etiketiyle yurtdışında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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DH Misafiri 7 yıl
Bunun mediamarkt fiyati 429 dollar 620 dollar degil. Daha da dusuk olmaliydi 380 dollar mertebesinde. Lenovo Turkiyede surdurulebilir karlilik stratejesi ortaya koyuyor.
Arkadaslar bir de servise dikkat. urununuz 2 yil garanti suresi icinde zar zor sikayetle servisi calistiriyorsunuz o da calistirabilirseniz bu 2 yil sonundada ana kart ya bulunmuyor bulunsada 2 yil onceki fiyatin 2 katina satmaya calisiyorlar. Kanimca Lenovo Turkiyeden surdurelebilir karlilik stratejisi ile tuketici pazarindan cekiliyor yavas yavas.
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GaMeLeCtROniCa 7 yıl
mediamartkta 899lira fiyatı...kasa tasarımı çok hoşuma gitti...
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vidoko 7 yıl
ekrankartını daha güçlü yapabirdi bu fiyata göre.
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aceleciburak 7 yıl
fiyat baya yüksek... benzer özellklerde şuan Türkiye piyasasında Acer aspire one 722 modelli netbook var C60 işlemcili HD 6290 gpu 2 GB ram li makine 799 lira seviyesinde...
Hp nin yeni Dm1 4110et E450 işlemci 6320 gpu 500 gb disk 11.6 ve kutu içeriğine harici dvd sürücü dahil sistemide 1200 lira civarı...
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E_Aydin35 7 yıl
USB 3.0 portu'nun olması güzel, işlemci frekansı nedir acaba? Ama fiyat biraz pahalı geldi sanki..
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oKsyqeN 7 yıl
mysterious8
fiyatı çok abartı 620$ nedir

aynen bende katılıyorum. o fiyat nedir yahu ?! benim u3600 işlemcili 11.6 pb netbookum 300-400$ arasında iken bunun 620$ satılması bence acayip abartı kaçmış.
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kingofdark 7 yıl
netboklar ölmedimi daha
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mysterious8 7 yıl
fiyatı çok abartı 620$ nedir
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_bluescream_ 7 yıl
Benım baya hoşuma gitti ufak olması güzelmiş
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