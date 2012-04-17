Lenovo'nun 11.6-inç ekranlı netbooku IdeaPad S206 piyasaya sürülüyor

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Lenovo, yeni netbooku IdeaPad S206'yı tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. 21 mm kalınlığında ve 1.3 kg ağırlığında tasarlanan S206'ya, çift çekirdekli AMD C50 hızlandırılmış işlemci birimi, AMD Radeon HD 6290 grafik birimi ve 2 GB DDR3 RAM güç veriyor.
11.6-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı LCD ekrana yer verilen S206, VGA çözünürlüğünde web kamera, 1 adet USB 3.0 portu, 1 adet USB 2.0 portu, HDMI, 320 GB sabit disk ve ikisi bir arada kart okuyucuya ev sahipliği yapıyor.
Windows 7 Home Premium işletim sisteminin eşlik ettiği Lenovo IdeaPad S206'nın, 21 Nisan'dan itibaren 620$ fiyat etiketiyle yurtdışında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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Arkadaslar bir de servise dikkat. urununuz 2 yil garanti suresi icinde zar zor sikayetle servisi calistiriyorsunuz o da calistirabilirseniz bu 2 yil sonundada ana kart ya bulunmuyor bulunsada 2 yil onceki fiyatin 2 katina satmaya calisiyorlar. Kanimca Lenovo Turkiyeden surdurelebilir karlilik stratejisi ile tuketici pazarindan cekiliyor yavas yavas.
Hp nin yeni Dm1 4110et E450 işlemci 6320 gpu 500 gb disk 11.6 ve kutu içeriğine harici dvd sürücü dahil sistemide 1200 lira civarı...
aynen bende katılıyorum. o fiyat nedir yahu ?! benim u3600 işlemcili 11.6 pb netbookum 300-400$ arasında iken bunun 620$ satılması bence acayip abartı kaçmış.