Lenovo'nun 11.6-inç ekranlı netbooku IdeaPad S206 piyasaya sürülüyor

Lenovo, yeni netbooku IdeaPad S206'yı tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. 21 mm kalınlığında ve 1.3 kg ağırlığında tasarlanan S206'ya, çift çekirdekli AMD C50 hızlandırılmış işlemci birimi, AMD Radeon HD 6290 grafik birimi ve 2 GB DDR3 RAM güç veriyor.



11.6-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı LCD ekrana yer verilen S206, VGA çözünürlüğünde web kamera, 1 adet USB 3.0 portu, 1 adet USB 2.0 portu, HDMI, 320 GB sabit disk ve ikisi bir arada kart okuyucuya ev sahipliği yapıyor.

Windows 7 Home Premium işletim sisteminin eşlik ettiği Lenovo IdeaPad S206'nın, 21 Nisan'dan itibaren 620$ fiyat etiketiyle yurtdışında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

