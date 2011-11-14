Lenovo'nun Tegra 3'lü ve Android 4.0'lı tableti yıl sonunda geliyor

Son dönemdeki agresif politikaları sayesinde Acer ve Dell'i geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi olmayı başaran Lenovo, masaüstü ve dizüstü bilgisayar satışlarındaki yükselişini tabletlerle sürdürmek istiyor. Geçtiğimiz aylarda ThinkPad ve IdeaPad serisi tabletlerini pazara sunan firma, vites yükseltmeye hazırlanıyor.

Lenovo'nun kapalı kapılar ardında geliştirme çalışmalarına devam ettiği yeni tableti gün ışığına çıktı. Resmi tanıtımı geçtiğimiz günlerde yapılan ve ilk defa Asus'un yeni tableti Transformer Prime'da kullanılan 4+1 çekirdekli Tegra 3 platformundan güç alan yeni tablet, Lenovo ve Nvidia arasındaki yakınlaşmayı da gözler önüne seriyor. İlk tabletlerinde Tegra 2 platformuna yer veren Lenovo, referans platform olarak Texas Instruments OMAP4 platformunun kullanıldığı Android 4.0 işletim sistemine sahip tabletinde Tegra 3 platformuna yer veriyor. Tabi bu tercihte "çekirdek meydan savaşlarında" geri kalmak istenilmemesinin de etkisi büyük zira henüz Nvidia dışında çift çekirdeğin ötesinde platform sunabilen çip üreticisi bulunmuyor.

Lenovo'nun yeni tabletine dönecek olursak eğer, 10.1-inç büyüklüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip olan tablet, 1.6GHz'de çalışan 2GB RAM ile geliyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde kendi sınıfında 2GB bellek ile gelen ilk tablet olmaya aday görünen cihaz, çok çekirdekli işlemcisi ve yüksek bellek kapasitesiyle Windows 8'in ARM versiyonuna da aylar öncesinde göz kırpıyor. Harici cihazlar için üzerinde USB portu bulunan ve LED flash destekli kamera ile donatılan tablet, Android 4.0 Ice Cream Sandwich ile geliyor. Bilindiği üzere Nvidia Tegra 3'lü ilk tablet olan Asus Transformer Prime, Android 3.2 işletim sistemiyle lanse edilmiş, Aralık ayında Android 4.0 güncellemesi alacağı belirtilmişti.

Yüksek veri güvenliği için parmakizi okuyucusu da bulunan yeni tabletin yıl sona ermeden önce pazara sunulması bekleniyor. 2012'de tablet bilgisayar pazarında daha agresif olması beklenen Lenovo'nun yeni tableti nasıl fiyatlandıracağı ise henüz bilinmiyor.