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Lenovo'nun Tegra 3'lü ve Android 4.0'lı tableti yıl sonunda geliyor

7 yıl
13,9b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son dönemdeki agresif politikaları sayesinde Acer ve Dell'i geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi olmayı başaran Lenovo, masaüstü ve dizüstü bilgisayar satışlarındaki yükselişini tabletlerle sürdürmek istiyor. Geçtiğimiz aylarda ThinkPad ve IdeaPad serisi tabletlerini pazara sunan firma, vites yükseltmeye hazırlanıyor. 
Lenovo'nun kapalı kapılar ardında geliştirme çalışmalarına devam ettiği yeni tableti gün ışığına çıktı. Resmi tanıtımı geçtiğimiz günlerde yapılan ve ilk defa Asus'un yeni tableti Transformer Prime'da kullanılan 4+1 çekirdekli Tegra 3 platformundan güç alan yeni tablet, Lenovo ve Nvidia arasındaki yakınlaşmayı da gözler önüne seriyor. İlk tabletlerinde Tegra 2 platformuna yer veren Lenovo, referans platform olarak Texas Instruments OMAP4 platformunun kullanıldığı Android 4.0 işletim sistemine sahip tabletinde Tegra 3 platformuna yer veriyor. Tabi bu tercihte "çekirdek meydan savaşlarında" geri kalmak istenilmemesinin de etkisi büyük zira henüz Nvidia dışında çift çekirdeğin ötesinde platform sunabilen çip üreticisi bulunmuyor. 
Lenovo'nun yeni tabletine dönecek olursak eğer, 10.1-inç büyüklüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip olan tablet, 1.6GHz'de çalışan 2GB RAM ile geliyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde kendi sınıfında 2GB bellek ile gelen ilk tablet olmaya aday görünen cihaz, çok çekirdekli işlemcisi ve yüksek bellek kapasitesiyle Windows 8'in ARM versiyonuna da aylar öncesinde göz kırpıyor. Harici cihazlar için üzerinde USB portu bulunan ve LED flash destekli kamera ile donatılan tablet, Android 4.0 Ice Cream Sandwich ile geliyor. Bilindiği üzere Nvidia Tegra 3'lü ilk tablet olan Asus Transformer Prime, Android 3.2 işletim sistemiyle lanse edilmiş, Aralık ayında Android 4.0 güncellemesi alacağı belirtilmişti. 
Yüksek veri güvenliği için parmakizi okuyucusu da bulunan yeni tabletin yıl sona ermeden önce pazara sunulması bekleniyor. 2012'de tablet bilgisayar pazarında daha agresif olması beklenen Lenovo'nun yeni tableti nasıl fiyatlandıracağı ise henüz bilinmiyor.  

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Batuist 7 yıl en beğenilen
lenovo fiyat, kalite ve özellik olarak notebook pazarında çok iyi işler çıkarıyor. aynı özelliklerde rakipleriyle kıyaslandığında hem kalite, hem ergonomi, hem tasarım, hemde özellik olarak daha iyi modelleri çok daha ucuza satıyor.. bu konuda lenovo bence çok çok iyi bir iş çıkarmış durumda... ki zaten pazardaki geldiği konumuda bu sayededir. aynı stratejiyi tabletlerde de uygularsa çok büyük bir başarı yakalayabilir. bellek miktarından dahi kaçınmaması aslında gözünü iyice bu pazara diktiğini ve oldukça iddialı olduğunu gösteriyor bence.. notebook modellerinde aynı taktiği uygulamıştı. bol bol özellik koyup milletin 2000 liraya sattığı PCleri 1500 liraya süper kalitede sattığını bizzat görünce o zaman lenovoyu takdir etmiştim. umarım tablet pazarında da insanlara kaliteyi uygun fiyata ve bol bol özellik ekleyerek daha ulaşılabilir kılan bir marka olur ..
lenovo fiyat, kalite ve özellik olarak notebook pazarında çok iyi işler çıkarıyor. aynı özelliklerde rakipleriyle kıyaslandığında hem kalite, hem ergonomi, hem...
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istanbulsm 7 yıl
459 dolar başlangıç fiyatıymış(http://arstechnica.com/gadgets/news/2011/11/acer-and-lenovo-prepping-quad-core-tegra-3-tablets-for-2012.ars).1000 liradan (+100) ülkemizde piyasaya çıkarsa yok satacaktır.asuls sl101 almayı düşünüyordum ama bu cihaz ortalığı karıştırdı.şuan için 2 gb ramli tek tablet galiba.tebrikler lenevo.
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celalcaner2 7 yıl
2 gb ram avantajı var ama şu sıralar docklu tegra3 asus 1250 civarıyken bu aletin 1100 tlye pek şansı yok
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Stanislas Xavier 7 yıl
Lenovo benim en sevdiğim pc markası özellikle Thinkpad serisi efsanedir ve edge modelleri ile harika cihazlar çıktı..Duyduğuma göre 2012de ultrabook konsepti içinde bir thinkpad çıkaracakmış bu cihazı çok merak ediyorum zira şuan ki ultrabook u u300s her yerde en iyi ultrabook diye övülüyor yeni modeller çok daha iyi olacaktır ..Tablete gelince lenovo nun dizüstü pc lerindeki kaliteyi yakalayacağına eminim
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MxFxOx 7 yıl
lenovo ise incelemeye bile gerek yok
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SS10 7 yıl
MxFxOx

lenovo ise incelemeye bile gerek yok

hangi akla hizmet bunu söyledin
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draneun 7 yıl
lenovalar biraz sorunlu
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esqhia 7 yıl
Seviyorum bu markayı.
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haymatloshan 7 yıl
Araştırdım da pek bir detay bulamadım.Umarım 3G'lidir,Asus'a büyük bir ders olur bu durumda.Onca zaman bekledim,bildiğin şark kurnazlığı yaptılar.
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bbuzol 7 yıl
3g de varsa kesinlikle alacagim tablet.
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turbo-powwer 7 yıl
Lenovo güzel işler yapıyor , merakla beklemedeyiz.
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Odyofilci 7 yıl
Fiyat/Performans = Lenovo
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haymatloshan 7 yıl
3G'de olacaksa Transformer Prime yerine bunu alacağım sanırım,inceliği de 8 ile 9 milimetre arasında diyordu bir sitede.Ram olarak da beklediğim zaten,sanırım kusursuz bir deneyim sunacaktır.
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