Lenovo’nun akıllı saati sadece 20$

Giriş seviyesi giyilebilir cihaz pazarında daha çok Xiaomi’nin büyük bir hakimiyetini görüyoruz. Düşük fiyat seviyesiyle Mi Band serisinin karşısında Apple veya Fitbit gibi rakiplerin esamesi okunmuyor. Lenovo ise bu segmentte rakibini zorlamaya kararlı.

Lenovo Watch 9 özellikleri ve fiyatı

Lenovo Watch 9 adıyla duyurulan yeni akıllı saat melez yani temelde bir analog saat. Akıllı özellikler ise kadranın alt kısmına eklenmiş. Böylece klasik görünümde bir akıllı saat karşımıza çıkmış.

Ayrıca Bkz.

"DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Fiyatına göre en önemli özelliklerinden birisi safir cam kaplama. 9H sertlik seviyesi olan safir cam çizilmelere ve darbelere karşı üst düzey koruma sağlıyor. Ayrıca 50 metreye kadar da su altında dayanıklı.

Akıllı saat atılan adım, gidilen mesafe, yakılan kalori, uyku düzeni gibi değerleri ölçerek uyumlu uygulama üzerinden kullanıcısına bildiriyor. Gelen çağrılar, mesajlarda, alarm saatinde ve hedeflere ulaşıldığında ise titreşimle uyarı veriyor.

Yüzme için de ideal olan akıllı saat 12 aya varan bir şarj ömrüne sahip. İki renk seçeneğiyle 20$ seviyesinden bu hafta sonunda satışa sunulacak.