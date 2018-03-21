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Lenovo’nun akıllı saati sadece 20$

Klasik tarzda tasarlanmış ancak akıllı özelliklere sahip bir kol saati arıyorsanız Lenovo Watch 9 tam size göre. 20$ fiyatı ile Lenovo Watch 9 özellikleri haberimizde.
1 yıl
18,5b
1
70
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Giriş seviyesi giyilebilir cihaz pazarında daha çok Xiaomi’nin büyük bir hakimiyetini görüyoruz. Düşük fiyat seviyesiyle Mi Band serisinin karşısında Apple veya Fitbit gibi rakiplerin esamesi okunmuyor. Lenovo ise bu segmentte rakibini zorlamaya kararlı.

Lenovo Watch 9 özellikleri ve fiyatı

Lenovo Watch 9 adıyla duyurulan yeni akıllı saat melez yani temelde bir analog saat. Akıllı özellikler ise kadranın alt kısmına eklenmiş. Böylece klasik görünümde bir akıllı saat karşımıza çıkmış.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Fiyatına göre en önemli özelliklerinden birisi safir cam kaplama. 9H sertlik seviyesi olan safir cam çizilmelere ve darbelere karşı üst düzey koruma sağlıyor. Ayrıca 50 metreye kadar da su altında dayanıklı.

Akıllı saat atılan adım, gidilen mesafe, yakılan kalori, uyku düzeni gibi değerleri ölçerek uyumlu uygulama üzerinden kullanıcısına bildiriyor. Gelen çağrılar, mesajlarda, alarm saatinde ve hedeflere ulaşıldığında ise titreşimle uyarı veriyor.

Yüzme için de ideal olan akıllı saat 12 aya varan bir şarj ömrüne sahip. İki renk seçeneğiyle 20$ seviyesinden bu hafta sonunda satışa sunulacak.

 

https://www.gizmochina.com/2018/03/20/lenovo-watch-9-hybrid-smartwatch-unveiled-priced-at-129-yuan-20/ Yorum Yaz
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zolzauza 1 yıl en beğenilen
Türkiye'de satılırsa sadece 299 TL :)
1 Yanıt Yanıtla +51
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Black_Ang3l 1 yıl
Ah be. 80 liraya sadece gelecek. KDV OTV FTV MTV derken 179.99
|:-)
1 Yanıt Yanıtla +24
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QuexSeeL 1 yıl
Siyahından aldım gitti.
Sadece ekrandan oluşan 1 gün pil ömrü olmayan cihazlara kordonu var diye saat diyorlar üstüne dünya kadar para istiyorlar burada ise adamlar hem gerçekten saat yapmış hem de parası şahane.
Siyahından aldım gitti.Sadece ekrandan oluşan 1 gün pil ömrü olmayan cihazlara kordonu var diye saat diyorlar üstüne dünya kadar para istiyorlar bur...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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2 Avatar Avatar
micro77 6 ay
tr.gearbest.com/...
indirimde...
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baki_55 7 ay
Arkadaşlar, saatin pili bitti sanırım.
Daha 5 ay olmadı.
PİL NERDEN ALABİLİRİM.
İnternette araştırdım ama kendi pili yok sanırım - satılmıyor- yada ben bulamadım. Sadece değiştirme videosu var.
BU SAATE HANGİ PİLİ ALMALIYIM.
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cemturk 7 ay baki_55
Saate sahip degilim ama internette CR2032 uyar diyor. Teknosalarda falan vardi bu yuvarlak pillerden
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OnLyMoKoKo 8 ay
Anlaşılan bu saat F/P yönünden pek ilgi çekmedi ya da klasik görünüşünden
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DH Misafiri 10 ay
Arkadaşlar Almanya'da bu ürün varmi
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baki_55 11 ay
Ayarladım sonunda.
Saol üstad.
Peki bu saatin şarj durumu nasıl olacak?
Şarjı 1 sene gidiyor deniyordu sanırım.
Şarjı bitince pilini mi değiştireceğiz?
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OnLyMoKoKo 11 ay baki_55
Lenovo watch 9 tavsiye edermisiniz ?
Kalite ve kullanımı nasıl ?
Nereden aldınız.
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interwap 11 ay
Bende bir kaç gündür kullanıyorum. Normal bir saatten farkı adımınızı sayması. Uyku düzenini takip etmesi. Titreşimle bir kaç çeşit bildirimde uyarması.
Uygulamasını yüklemek meşakkatli. Playdeıi iki Lenovo healt uygulaması ile eşleşmesi. Kutudan çılan kitapçıktaki qr kodu taratıp market tarzı bir şey yüklüyorsunuz( tabi bu uygulama Çince. Onu da google play güvenli değil diye engelliyor. ) Sonra healt uygulamasını yüklüyorsunuz. Oda ingilizce.
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baki_55 11 ay interwap
Üstadlar, lütfen bana da yardımcı olun.
Bir türlü saat ayarını yapamadım.
Uygulamasından saat ayarlama bölümüne girigiriyorum.
1 dk sonrasının saatini yazıyorum ancak saat ayarlanmıyor.
Nasıl yapılacağını da bür türlü bulamadım.
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dancingman 11 ay Riesso
Zaten 20 $ a satan biryer bulamadım. 40$ gibi fiyat isteyenler bile vardı. En uygunu buydu.
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dancingman 11 ay Riesso
26.90 $ aldım.
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Riesso 11 ay dancingman
artmış fiyatı
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dancingman 11 ay
Merhaba,
Ben gearbest üzerinden cihazı aldım. Kargosu sigortası dahil 135 TL ye geldi. Ürün güzel ama çok şey beklemeyin. Akıllı saatten çok akıllı bileklik işlevleri var. Nabız ölçme kamera üzerinden yapıyor saatin sensörü yok. saati ayarlamayı anlayana kadar göbeğim çatladı.Pimi çevirip Manuel ayarlayamıyorsun. vs. vs.
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Riesso 11 ay dancingman
Kaç dolara aldınız ?
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adnan8520 12 ay
Aliexpress de 26.99$ kadar düşen satıcılar var.
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