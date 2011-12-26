Lenovo'nun ultrabook modeli IdeaPad U300s Newegg'de satışa çıktı

Lenovo'nun bu ay başında kendi sitesi üzerinden ön-siparişe sunduğu ultrabook modeli IdeaPad U300s, dünyanın en büyük elektronik ticaret sitelerinden Newegg'de, iki farklı konfigürasyon seçeneği ile stoklara girerken daha düşük maliyetli olan seçeneğin şu an için stokta kalmazken, 1600$ etiket fiyatına sahip üst model ise alınabilir durumda.

Tasarım özellikleri ve üretim kalitesi ile kendi sınıfındaki en başarılı ultrabook modelleri arsında gösterilen Lenovo IdeaPad U300s'nin Newegg'de satılan versiyonunda 1.8GHz hızında çalışan çift çekirdekli Core i7 işlemciye, 256GB kapasiteli SSD depolama sürüsüne, 4GB sistem belleğine ve işlemciye entegre HD 3000 grafik birimine yer veriliyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 13.3-inç ekranın kullanıldığı sistemin diğer özellikleri arasında, 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0, Ethernet, USB 3.0 portu, HDMI ve WiDi gibi detaylara yer veriliyor.

Lenovo'ya özgü AccuType klavye tasarımı ile donatılan ultrabook modelinin çok daha düşük maliyetli bir alternatifi olarak 1.6GHz hızında çalışan Core i5 işlemci, 4GB bellek, 128GB SSD sürücüye ve dört hücreli lityum polimer pile sahip olan konfigürasyon, 1199$ seviyesinden sunulmakta.